Атмосфера 90-х в России: девушки, быт и нищета

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Этот пост про те непростые времена, в которых нам пришлось жить и выживать. В сети давольно часто появляются новые снимки того времени, передающие ту неоднозначную атмосферу. Как жили в 90-е вы?
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10. Бабушка греет уши своему внуку во время принятия им военной присяги, Волгоград, 1994 год
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Ст. Новопокровская, Краснодарский край. Деревня деревней. Мать работала на сахарном заводе, отец делал ремонты. У нас был свой дом, который отец со своим братом сами построили, свой двор и своё хозяйство. Ни в чём не нуждались. Каждое лето в Адлер ездили на 3-4 недели, потом ещё на месяц меня в детский лагерь отправляли. Не Артек конечно, но тоже ничего.
Я просто реально не понимаю вот эти россказни о бедном детстве в 90-х, когда считали каждую копейку и иногда голодали, когда в нашем зажопинске мы ни в чём не нуждались без всяких связей, блата и "крутой" должности -_-
Это центр Москвы.
Было - стало.
Считаешь все эти люди радостно торговали, потому что с жиру бесились?
Помню взрослый мужик чуть ли не плакал стоя перед выбором, - 2 кг. картошки, либо колготки ребенку...
А вот с подработками в городе не очень. Рабочих то на заводах было полно, так что желающих было навалом. Конечно это про тех кто не хотел воровать и обманывать, но видимо большинство из них вымерли вместе с СССР.
А народ жил тяжело.
Никто с вами и не спорит.
С другой стороны было интересно, чем все это закончится - ведь у нас такого еще не было.
Вот как-то выжили...
- чё те надо, чётр?
Отработка - ценная весч!
Вот на СТО, это да.