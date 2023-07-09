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Атмосфера 90-х в России: девушки, быт и нищета

Атмосфера 90-х в России: девушки, быт и нищета

Автор:
09 июля 2023 17:38
Сообщество : Жить в России
Метки: 90-е   Россия   Хроника   девушки   ностальгия   факты   
9644
16

Этот пост про те непростые времена, в которых нам пришлось жить и выживать. В сети давольно часто появляются новые снимки того времени, передающие ту неоднозначную атмосферу. Как жили в 90-е вы?

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Метки: 90-е   Россия   Хроника   девушки   ностальгия   факты   
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59  комментариев
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31k
albedo 9 часов назад
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Александр 2 часа назад
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5k
Василий 2 часа назад
А я в Артек в августе 1991 сгонял. (Батя как ветеран Афгана выбил. ) Обратно, после путча вообще чудом домой добрался, оплаченные билеты сгорели, денег на два кефира, всем пофиг, депутаты в Мск летят. Но впечатлений от Артека - лагерь Кипарисный на всю жизнь!
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52k
Igor 5 часов назад
Ты зачем у лайкодрочера Юганска хлеб отбираешь??
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36k
russger 5 часов назад
Никак не могу "врубиться" в ваши истории. Один на стройке в 14 лет работал, другой голодал и на футболку десятилетиями копил. Это в каком году и в каких е.б.енях 14 летним приходилось работать на стройке?В 14-15 лет работать маляром, это, уж извини, надо быть дебилом. В 14 лет я ещё в школе учился, а "подрабатывали" мы после школы и на выходных, и не потому что денег, нет, а просто копили на картриджи для дэнди, чипсы и прочие вкусняшки, а не на одежду. Я просто не понимаю подобных историй, где пишут, что у них в семье цветной телевизор появился только в 98-ом году, а до этого они жили нищенски, как вы говорите "жрать было нечего" и с 14 лет на стройках работали.

Ст. Новопокровская, Краснодарский край. Деревня деревней. Мать работала на сахарном заводе, отец делал ремонты. У нас был свой дом, который отец со своим братом сами построили, свой двор и своё хозяйство. Ни в чём не нуждались. Каждое лето в Адлер ездили на 3-4 недели, потом ещё на месяц меня в детский лагерь отправляли. Не Артек конечно, но тоже ничего.

Я просто реально не понимаю вот эти россказни о бедном детстве в 90-х, когда считали каждую копейку и иногда голодали, когда в нашем зажопинске мы ни в чём не нуждались без всяких связей, блата и "крутой" должности -_-
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112
3zo672nyb9t0 6 часов назад
9. это клуб фанатов Лекса Лютера из Супермена
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73
Сергей Сергеев 6 часов назад
Пусть будут прокляты те,кто устроил нашим людям такие 90-е...
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475
Murych 6 часов назад
Нищета-то после Совка осталась
. В 90-х наша семья жила гораздо лучше, чем в 80-х.
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94
Александра С 6 часов назад
Я помню времена для Москвы в конце 90-тых. Тогда Москва была как сплошной рынок.
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752
iNeGovori 8 часов назад
Комментарий к фото
Я таких сегодня на пляже видел. Моя девушка (ей 34, для меня она девушка) не разрешила с ними общаться. Но, они существуют. Это не шутка и не сарказм.
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17k
Михаил Гривин 8 часов назад
С одной стороны - жрать было нечего, я в 14 уже работал, грузчиком на базаре, потом маляром и так далее. А с другой - воздух свободы, перспективы и всё такое... По своему интересное время было. Я не жалею, что его застал. Так же, как не жалею, что родился при СССР и был пионером в своё время. Было весело. Да и сейчас не скучно )))
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7k
perekrestok 8 часов назад
Жуткое время! Хочется верить что Горбачев и Ельцин в аду голодные и просят еду как тут на фото цыганский мальчик. И никто им ничего не дает, кроме пинков и подзатыльников. А организаторам всего этого американцам сейчас Байден готовит такой же бардак как у нас в 90-е.
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1k
Николай 8 часов назад
Я в 90х в возрасте лет 15 ходил в шмотках Kenzo. Счас Очень долго копил на футболку например. Мне 40 и думаю с одной стороны, что какой же был долбо******б. С другой сторны, именно это вполне сформировало мой вкус. Хрень от не хрени отличаю с 150 метров и не только в одёжке)
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268
iskra 8 часов назад
Раньше "мисс Москва" симпатичнее были..
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27k
Константин Вычегда 8 часов назад
Очень тяжелое время. Коммунисты и комсомольцы расхватывали государственную собственность, вчерашние спортсмены и служивые превратились в бандитов. Советские люди начали обманывать, выживать и убивать друг-друга. Особенно тяжело было в провинции. В больших городах-то еще была работа и зарплата.
С другой стороны было интересно, чем все это закончится - ведь у нас такого еще не было.
Вот как-то выжили...
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112
3zo672nyb9t0 Александр Сучков 6 часов назад
Как ведший в то время свое хозяйство скажу - да ну его в баню.
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52k
Igor 9 часов назад
Если отнимать хлеб у Юганска, он, добрейший, превращается в злобного дрочера
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17k
RDen 9 часов назад
5. Цыганский ребёнок просит денег у состоятельной москвички

- чё те надо, чётр?
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56k
Олег 9 часов назад
пост от канадского гея о том, как плохо жилось в 90-е....
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5k
Старичок 10 часов назад
Комментарий к фото
это не совсем магазин
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393
Папай 10 часов назад
Многое знакомо. На конкурсах красоты не был. Масло похожим образом, в копейке, менял
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393
Папай RDen 8 часов назад
не помню куда сливал. думаю, что в таз и в канализацию. Еще и машины мыл около дома бегая с ведром вверх-вниз. Предъявить хочешь?)) Попробуй
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Папай turyst 8 часов назад
ее можно было купить на АЗС. .Заборы, вроде, покрывали
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393
Папай RDen 8 часов назад
в догоночку, тебе лет сколько? Ты в 90-х куда сливал масло со своей машины? А? давайка тебя узнаем
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