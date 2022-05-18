Без силикона и ботокса: как выглядели молодые девушки в 90-х

Данный пост посвящен не тяжелой жизни в лихие 90-е, а наоборот - тому, что спасало в эти непростые годы. Перед вами подборка о женской красоте, которая в то время была особенной. Вы и сами всё помните!

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1. Две подружки на вечеринке 0 Источник:

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2. Макияж в стиле 90-х 0 Источник:

3. Фото в коврах тогда не казались чем-то зазорным 0 Источник:

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5. Еще фото в домашних интерьерах 0 Источник:

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7. Студенческое общежитие 0 Источник:

8. Чемпионка по фигурному катанию Ирина Слуцкая у себя дома. 1997 год 0 Источник:

9. Согласитесь, от них веет какой-то естественностью 0 Источник:

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13. Обычная студентка того времени 0 Источник:

14. 1Перейдем к светской жизни того времени 0 Источник:

15. Бандиты, ночные клубы, девушки 0 Источник:

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17. Отдых в деревне 0 Источник:

18. Девушка позирует на берегу Волги. 1993 год 0 Источник:

19. Работница типичного для 90-х фотосалона 0 Источник:

20. Девушки навеселе. Москва, 1993 год 0 Источник:

21. Подружки из 90-х 0 Источник:

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