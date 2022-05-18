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Без силикона и ботокса: как выглядели молодые девушки в 90-х

Без силикона и ботокса: как выглядели молодые девушки в 90-х

Автор:
18 мая 2022 14:18
Сообщество : Жить в России
Метки: 90-е   Россия   девушки   девяностые   женщины   жить в россии   красота   лихие девяностые   ностальгия   
1344
26
Данный пост посвящен не тяжелой жизни в лихие 90-е, а наоборот - тому, что спасало в эти непростые годы. Перед вами подборка о женской красоте, которая в то время была особенной. Вы и сами всё помните!
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Источник:

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Метки: 90-е   Россия   девушки   девяностые   женщины   жить в россии   красота   лихие девяностые   ностальгия   
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5  комментариев
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224
Mrak OBOY 41 минуту назад
накаченные губы запретить нахрен!!! прям передергивает когда вижу это убожество!!! а тут симпатичные девчонки)))
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3k
Евгений Хр 6 минут назад
Можно подумать, что сейчас нет естественно красивых девчонок!
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265
Мазай зайцев Евгений Хр 44 секунды назад
фото в студию...
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13k
Александр 19 минут назад
А что зазорного в фото с ковром?
Напридумали себе табу и сходят с ума
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110k
стас Полчаса назад
на 24-й сколько рост у то, что слева на фото????
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