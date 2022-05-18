Без силикона и ботокса: как выглядели молодые девушки в 90-х

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Данный пост посвящен не тяжелой жизни в лихие 90-е, а наоборот - тому, что спасало в эти непростые годы. Перед вами подборка о женской красоте, которая в то время была особенной. Вы и сами всё помните!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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