Что происходит с зубами у тюленей в Антарктиде? Вот до чего доводит обилие планктона

? Способ очень простой – заглатываешь водицы, а потом фильтруешь её через эти самые дырявые зубы на предмет крошечных рачков. Всё, что осело на зубах, можно проглатывать. Конечно, эти тюлени не полностью отказались от привычных способов пропитания, но дайте им ещё буквально парочку миллионов лет, и мы увидим первого истинного тюленя-фильтратора. А ведь киты в своё время именно так и эволюционировали из мелких наземных зверушек.