Что происходит с зубами у тюленей в Антарктиде? Вот до чего доводит обилие планктона

Антарктические воды настолько богаты планктоном, что уже даже тюлени готовы эволюционировать в китов. Это тюлень-крабоед, а чуть ниже его прекрасные дырявые зубы.
Да, разгадка столь странных зубов достаточно проста – зубы тюленя медленно, но неотвратимо превращаются в китовый ус. Похоже, в местах обитания тюленей-крабоедов криля настолько много, что животные решили отказаться от привычного для ластоногих рациона. Действительно, зачем тратить энергию, ловить рыбу и моллюсков, если можно просто нырнуть в бесконечные облака микроскопических рачков, а потом спокойно фильтровать водичку
? Способ очень простой – заглатываешь водицы, а потом фильтруешь её через эти самые дырявые зубы на предмет крошечных рачков. Всё, что осело на зубах, можно проглатывать. Конечно, эти тюлени не полностью отказались от привычных способов пропитания, но дайте им ещё буквально парочку миллионов лет, и мы увидим первого истинного тюленя-фильтратора. А ведь киты в своё время именно так и эволюционировали из мелких наземных зверушек.
Вот так вот лень двигает прогресс и эволюцию :)
Источник:
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