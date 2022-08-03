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Курьер - собаке друг! Милейшие фото собак с доставщиками

Курьер - собаке друг! Милейшие фото собак с доставщиками

Автор:
03 августа 2022 12:32
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   домашние животные   доставка   животные   любимцы   мило   собака   собаки   фото   
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Многие домашние собаки лают на незнакомых людей и машины, подъезжающие к дому. Однако, в этом есть исключение. В США есть крайне популярный сервис доставки, который доставляет к дверям всё, что только можно - и собаки часто становятся друзьями с курьерами. Пёсики всегда с нетерпением ждут тот самый звук мотора, и бегут навстречу им! В сети создали специальную группу, куда хозяева публикуют фото своих пушистиков с любимыми курьерами.
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Источник:

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Метки: Питомцы   домашние животные   доставка   животные   любимцы   мило   собака   собаки   фото   
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1  комментарий
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Taras Kozalupko 2 часа назад
Думаю рваных порток и покусанных жоп там в разы больше
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