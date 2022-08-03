Курьер - собаке друг! Милейшие фото собак с доставщиками

Многие домашние собаки лают на незнакомых людей и машины, подъезжающие к дому. Однако, в этом есть исключение. В США есть крайне популярный сервис доставки, который доставляет к дверям всё, что только можно - и собаки часто становятся друзьями с курьерами. Пёсики всегда с нетерпением ждут тот самый звук мотора, и бегут навстречу им! В сети создали специальную группу, куда хозяева публикуют фото своих пушистиков с любимыми курьерами.

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"Этот доставщик приезжает к нашему дому каждый раз, даже если у него нет посылок, и угощает наших собак. Даже пожилой 14-летний пёс, который с трудом ходит, всегда бежит к нему" 0 Источник:

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"Ну угости!" 0 Источник:

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"Этот курьер спас нашу собаку, когда та выбежала из дома и направилась к дороге" 0 Источник:

Иногда доставщики и собаки становятся друзьями 0 Источник:

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"Этот мужчина всегда доставляет посылки в отделение полиции. Они сдружились с нашей полицейской собакой" 0 Источник:

Собачки всегда рады постоянным доставщикам 0 Источник:

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"Наш пёс сам запрыгнул в грузовик, как будто желая, чтобы доставщик его увёз" 0 Источник:

Вот как они любят курьеров! 0 Источник:

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"Эта женщина тоже работает курьером, и обожает приветствовать наших собак" 0 Источник:

Здорово, когда просто доставляешь посылки - а тебя там встречают пушистые друзья 0 Источник:

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Милота же! 0 Источник:

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Получить вкусняшки вместе с посылкой - ну очень приятно! 0 Источник:

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Не скрыть радости при встрече с любимым курьером 0 Источник:

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Как только машина доставщика подъезжает к дому - собаки тут же узнают этот звук 0 Источник:

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"Наша собака впервые познакомилась с курьером. Теперь она обожает его, и с нетерпением ждет, пока он приедет снова" 0 Источник: