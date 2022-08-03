Курьер - собаке друг! Милейшие фото собак с доставщиками

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Многие домашние собаки лают на незнакомых людей и машины, подъезжающие к дому. Однако, в этом есть исключение. В США есть крайне популярный сервис доставки, который доставляет к дверям всё, что только можно - и собаки часто становятся друзьями с курьерами. Пёсики всегда с нетерпением ждут тот самый звук мотора, и бегут навстречу им! В сети создали специальную группу, куда хозяева публикуют фото своих пушистиков с любимыми курьерами.
"Этот доставщик приезжает к нашему дому каждый раз, даже если у него нет посылок, и угощает наших собак. Даже пожилой 14-летний пёс, который с трудом ходит, всегда бежит к нему"
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"Этот мужчина всегда доставляет посылки в отделение полиции. Они сдружились с нашей полицейской собакой"
"Наша собака впервые познакомилась с курьером. Теперь она обожает его, и с нетерпением ждет, пока он приедет снова"
Источник:
АНТИФИШКИ
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