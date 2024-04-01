"Позвонила мужу, а трубку взяла его девушка": пользователи рассказали, как спалили измену

4833
15
К сожалению, порой в отношениях люди изменяют. Причины могут быть разными. И тяжелее тому, кто об этом узнаёт или подозревает. Пользователи рассказали истории своей жизни, когда удалось вывести неверных на чистую воду. И вот критерии, по которым они поняли, что им изменяют.
×
×
Источник:
Еще крутые истории!
- "Не мыл руки после туалета": девушки поделились причинами расставания
- "Такое не забудешь": свадьбы, которые обернулись настоящим фиаско
- "Девочки, я его приворожила - мы поженились": странные рассказы от тех, кто верит в мистику
- "Отравились и обос%ались": пользователи поделились историями, почему больше не доверяют домашним кондитерам
- "Пришла без двух передних зубов": выходки девушек на свиданиях, которые пугают мужчин
Новости партнёров
Но по хорошему, честно будет своей половинке признаться - мол, ушла любовь, завяли помидоры, любою другую, давай расходиться или как-то договариваться как теперь жить будем. А то с тобой жена дома без презерватива спит, а ты свою сосиску неизвестно куда макаешь. Тоже самое и с женщинами.. всё бывает, но ты ж останься человеком - закончи одни отношения и начинай другие. Чувства они такие - приходят и уходят, а мутить интрижку втихаря - гнилой поступок по отношению к человеку, который вас любит и доверяет вам.
И главное, если вам изменили - как бы больно не было, какое бы имущество, детей итд - не пришлось бы делить, в любом случае расходитесь с таким человеком. Если предал однажды - предаст ещё раз. Человек переступил одну черту, а значит моральный барьеры у него уже сломаны и потом будет только больнее и хуже. Это как гангрена - лучше отрезать сразу, потом будет куда плачевней результат, но резать всё равно придётся. И чем раньше это случится, тем больше шансов у вас начать всё с нуля.. а не сидеть потом в 45 лет у разбитого корыта, с детьми которых вы любите, а они оказывается не ваши.. а впереди у вас тоска, алкоголизм и очень мало шансов создать новую семью.