"Позвонила мужу, а трубку взяла его девушка": пользователи рассказали, как спалили измену

К сожалению, порой в отношениях люди изменяют. Причины могут быть разными. И тяжелее тому, кто об этом узнаёт или подозревает. Пользователи рассказали истории своей жизни, когда удалось вывести неверных на чистую воду. И вот критерии, по которым они поняли, что им изменяют.