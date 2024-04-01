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"Позвонила мужу, а трубку взяла его девушка": пользователи рассказали, как спалили измену

"Позвонила мужу, а трубку взяла его девушка": пользователи рассказали, как спалили измену

Автор:
01 апреля 2024 15:46
Сообщество : Истории из жизни
Метки: девушка изменила   измена   интересно   истории   неверный муж   парень изменил   спалили измену   фото   
4833
15

К сожалению, порой в отношениях люди изменяют. Причины могут быть разными. И тяжелее тому, кто об этом узнаёт или подозревает. Пользователи рассказали истории своей жизни, когда удалось вывести неверных на чистую воду. И вот критерии, по которым они поняли, что им изменяют.

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Метки: девушка изменила   измена   интересно   истории   неверный муж   парень изменил   спалили измену   фото   
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11  комментариев
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402
volvulus 2 часа назад
п.12 Специально оставила, скорее всего.
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42k
Example 6.2.6 Полчаса назад
Изменять уметь надо. Как минимум любовница не должна знать твой настоящий номер телефона, а писать и звонить на тот который находится вне жилища (например на работе в столе). Встречаться тоже надо прям в специальном месте, где вас не знают. Духи любовнице дарить такие же как использует жена. Волосы с одежды убирать. Наука целая, граничащая со шпионской деятельностью. Это если ты не дурак и не хочешь чтоб тебя раскрыли.
Но по хорошему, честно будет своей половинке признаться - мол, ушла любовь, завяли помидоры, любою другую, давай расходиться или как-то договариваться как теперь жить будем. А то с тобой жена дома без презерватива спит, а ты свою сосиску неизвестно куда макаешь. Тоже самое и с женщинами.. всё бывает, но ты ж останься человеком - закончи одни отношения и начинай другие. Чувства они такие - приходят и уходят, а мутить интрижку втихаря - гнилой поступок по отношению к человеку, который вас любит и доверяет вам.
И главное, если вам изменили - как бы больно не было, какое бы имущество, детей итд - не пришлось бы делить, в любом случае расходитесь с таким человеком. Если предал однажды - предаст ещё раз. Человек переступил одну черту, а значит моральный барьеры у него уже сломаны и потом будет только больнее и хуже. Это как гангрена - лучше отрезать сразу, потом будет куда плачевней результат, но резать всё равно придётся. И чем раньше это случится, тем больше шансов у вас начать всё с нуля.. а не сидеть потом в 45 лет у разбитого корыта, с детьми которых вы любите, а они оказывается не ваши.. а впереди у вас тоска, алкоголизм и очень мало шансов создать новую семью.
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31k
AzuveR 48 минут назад
11. И друзья они после этого? А сам он ,как думает?
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193
Ли Харви Освальд 49 минут назад
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2k
SoulSeeker Час назад
Надо же какая у людей интересная жизнь - есть хотя бы о чем на весь интернет написать. А когда ни ты не изменяешь, ни тебе не изменяют, скукота одна...
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Мойша Час назад
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Мойша Час назад
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Мойша Час назад
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
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