Так вот откуда черпал вдохновение автор «Дюны»

Также было много комментариев о том, что это скорее ужас и ночной кошмар, чем научная фантастика: «Когда я говорю, что люблю океан, я имею в виду, что люблю его поверхность. То, что происходит под ним, ужасает и меня не касается», «Я больше никогда не буду плавать в море», «Это рыба из ночных кошмаров».

Морской биолог Джарко Хаверманс — в прошлом году он попал в заголовки газет, став первым человеком за шесть лет, обнаружившим морскую миногу на голландском острове Тексел — описал их жизненный цикл.