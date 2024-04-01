Так вот откуда черпал вдохновение автор «Дюны»

Огромные песчаные черви с пастями-жерновами, описанные в романе Фрэнка Герберта «Дюна», — один из самых ярких и незабываемых образов фантастических чудовищ. И это существо очень похоже на один реально существующий на Земле вид.
26-летний британец Уилл Майлз на прошлой неделе случайно нашел на пляже возле пристани Эксмут в Девоне странное чудище с пастью, полной оскаленных зубов. Он был так поражен, что поделился фотографиями и своими эмоциями в соцсетях.
«Оно было похоже на огромную пиявку с присоской, полной острых, направленных внутрь зубов, — написал Майлз. — Длина около 80 см, чуть меньше роста двухлетнего ребенка. Я был очень удивлен. Я никогда раньше не видел, чтобы на берег вымывало такое, и не ожидал увидеть».
Это существо — морская минога — вид, известный тем, что высасывает кровь своей жертвы; отсюда и прозвище «рыба-вампир».
Когда-то миноги были широко распространены в Великобритании, но теперь встречаются редко, и в их сокращении обвиняют низкое качество воды и искусственные преграды в реках, где они размножаются.
Пост привлек множество любителей природы и просто любопытных пользователей соцсетей. Кто-то сразу определили, что это морская минога, а кто-то пустился в рассуждения о том, не стала ли она прототипом знаменитого песчаного червя из «Дюны».
«Так вот откуда Фрэнк Герберт взял своих песчаных червей!»
«Только что посмотрел фильм, и у меня сразу голова пошла кругом».
«Ну очень похоже на песчаного червя из "Дюны"!»
«Это на Арракисе? Есть ли поблизости спайс?»
Что ж, надо признать, сходство действительно есть.
Также было много комментариев о том, что это скорее ужас и ночной кошмар, чем научная фантастика: «Когда я говорю, что люблю океан, я имею в виду, что люблю его поверхность. То, что происходит под ним, ужасает и меня не касается», «Я больше никогда не буду плавать в море», «Это рыба из ночных кошмаров».
Морской биолог Джарко Хаверманс — в прошлом году он попал в заголовки газет, став первым человеком за шесть лет, обнаружившим морскую миногу на голландском острове Тексел — описал их жизненный цикл.
«В течение пяти лет они живут, зарывшись в дно, где питаются детритом (мертвой органикой), — рассказал он. — По истечении этих пяти лет они метаморфируют во взрослую морскую миногу, которая мигрирует в море, чтобы жить в качестве паразита на более крупных рыбах и китах. Жертва миноги обычно не выживает после встречи с ней. Для размножения они мигрируют обратно в реки».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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но вкусная...маринованная под водочку чудесно идёт!