Фиджийская русалка и её разоблачение

Тема мифических созданий всегда будоражила умы общественности. И продолжает делать это по сей день. Ведь людям, живущим в мире высоких технологий, очень хочется верить в чудеса.
И желающие дать им чудо находились во все времена. Наглядный тому пример – история «Русалочки с Фиджи». Которая была и остаётся одной из самых уникальных и долгоиграющих подделок.
Фиджийская русалка совершенно не походила на образ той романтичной девы-рыбы, которые изображаются в произведениях современной и древней культуры. Русалка с Фиджи была, по сути, мерзким творением таксидермиста, которое часто описывают как «лосося с отвисшими грудями». Лицо, хотя и было в меру человеческим, хранило на себе отпечаток неописуемой гримасы ужаса.
Фиджийская морская дева – это общее название экспоната, поскольку после появления первой «русалочки» в разных городах стали появляться и другие. Создателем русалки Фиджи считается американский шоумен Финеас Барнум. Название странное создание получило именно благодаря распространению объяснения Барнума о том, что такие существа якобы отлавливаются у берегов Фиджи.
Первым человеком, выставившим русалку на всеобщее обозрение, был американский морской капитан по имени Сэмюэл Баррет Идс. Впервые на русалку обратил внимание торговец из Голландской Вест-Индской компании, который якобы поймал её у берегов Японии. Торговец потребовал за свою диковинную находку такую высокую цену, что капитан Идс продал свой корабль, чтобы выручить средства на её приобретение.
Его затея с выставкой русалки так и не увенчалась успехом. Сначала русалка была конфискована на таможне, после того как он заказал билет обратно в Англию со своей покупкой на буксире. Когда её вернули, владелец дал несколько объявлений в местных газетах о том, что его русалка является самым важным открытием в истории. Эти объявления привлекли большое внимание, в том числе и внимание человека, который купил его корабль и финансировал покупку русалки. Покупатель был недоволен судном, которое он приобрёл у Идса, и подал в суд, требуя возврата своих денег. Идс, разумеется, в это время был полностью разорён. К тому же объявление привлекло внимание учёных, которые определили, что русалка - подделка.
Было установлено, что человеческая часть русалки - это тело орангутанга, а нижняя часть принадлежит крупному лососю. Хотя таксидермия выглядела довольно жутко, на самом деле она была выполнена мастерски, и невооружённым глазом не было видно ни одного шва.
Несмотря на это откровение, Идс продолжал показывать существо как настоящее. Однако публика не проявляла особого интереса. Выставка просуществовала с 1823 по 1825 год, после чего была закрыта, и Идс провёл остаток жизни, пытаясь расплатиться с большими долгами и судебными издержками.
В 1842 году к Мозесу Кимбаллу, хранителю Бостонского музея, обратился неизвестный англичанин, унаследовавший от своего отца необычный экспонат. Увидев экземпляр, Кимбалл купил его за очень скромную сумму. Затем он связался со своим хорошим другом Барнумом. Барнум арендовал у Кимбалла русалочку и занялся рекламой.
Он назвал существо «Русалка Фиджи» и придумал историю, связанную с его поимкой на островах Фиджи. В ходе знаменитого рекламного трюка Барнум посетил все газеты в округе и подарил каждой из них гравюру с изображением прекрасной русалки с обнажённой грудью. Он сказал представителям каждой газеты, что изображение является эксклюзивным, и что на нём изображена его находка. Каждая редакция, полагая, что у них есть эксклюзивный материал, напечатала картинку и статью в один и тот же день. Таким образом, весь Нью-Йорк был охвачен новостями об открытии, настолько невероятном, что каждая газета в городе сочла необходимым упомянуть о нём.
Когда выставка открылась при огромном скоплении народа, русалку сопровождал учёный доктор Дж. Гриффин. На самом деле доктор Гриффин был человеком по имени Леви Лайман и работал на Барнума.
Несмотря на огромный первоначальный успех, новизна выставки быстро сошла на нет, и жители Нью-Йорка потеряли интерес к ней. В итоге Барнум перешёл к другим фантастическим экспозициям. В течение следующих 20 лет русалка каталась между музеем Барнума в Нью-Йорке и музеем Кимбалла в Бостоне. У неё было одно неудачное турне по южным странам и одно турне по Лондону, которое также оказалось безуспешным.
Сегодня оригинальная «Русалка Фиджи» потеряна. Никто точно не знает о её местонахождении. Последний раз она была задокументирована в музее Кимболла в 1859 году. По общепринятой версии, русалка была уничтожена, когда сгорел музей Барнума в 1865 году либо когда сгорел музей Кимбалла в 1880 году. На обладание оригинальной русалкой претендуют несколько музеев и частных коллекционеров.
Термин «Фиджийская русалка» теперь фактически применим к любой аналогичной поделке, которые с завидной регулярностью «находят» и обнародуют жадные до быстрой наживы дельцы. Некоторые верят. А почему, собственно, нет? Ведь существование чудес в душе допускает даже самый закоренелый скептик.
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Мы живем в странное время, вроде наука готова объяснить многое! Но есть люди, которые по сей день считают, что Земля плоская, что полететь на Луну невозможно, что есть русалки и мировое правительство. Людям нравится загадочность и чтобы их обманывали.