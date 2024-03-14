Фиджийская русалка и её разоблачение

Первым человеком, выставившим русалку на всеобщее обозрение, был американский морской капитан по имени Сэмюэл Баррет Идс. Впервые на русалку обратил внимание торговец из Голландской Вест-Индской компании, который якобы поймал её у берегов Японии. Торговец потребовал за свою диковинную находку такую высокую цену, что капитан Идс продал свой корабль, чтобы выручить средства на её приобретение.

Его затея с выставкой русалки так и не увенчалась успехом. Сначала русалка была конфискована на таможне, после того как он заказал билет обратно в Англию со своей покупкой на буксире. Когда её вернули, владелец дал несколько объявлений в местных газетах о том, что его русалка является самым важным открытием в истории. Эти объявления привлекли большое внимание, в том числе и внимание человека, который купил его корабль и финансировал покупку русалки. Покупатель был недоволен судном, которое он приобрёл у Идса, и подал в суд, требуя возврата своих денег. Идс, разумеется, в это время был полностью разорён. К тому же объявление привлекло внимание учёных, которые определили, что русалка - подделка.