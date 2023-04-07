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На берег в Австралии выбросило гигантскую рыбину

На берег в Австралии выбросило гигантскую рыбину

Автор:
07 апреля 2023 20:58
Сообщество : Животные
Метки: Австралия   Луна-рыба   животные   морские обитатели   океан   рыба   рыба-луна   рыба-солнце   рыбы   фото   
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Гуляя по пляжу в австралийском штате Виктория, местные жители заметили гигантскую рыбу, которую выбросило на берег. Длина громадины достигала двух метров! При этом, это оказалась не самая большая особь этого вида. Очевидцы даже сравнили её с инопланетным существом.


Эту рыбу заметили посетители пляжа на юго-западном побережье австралийского штата Виктория. Кэт и Том Рэмптон, которые оба оказались ветеринарами, были в шоке от размеров рыбки - та была около 2 метров в длину. По словам ветеринаров, они никогда раньше не видели подобного вживую. Оказалось, это луна-рыба (или рыба-солнце), которые являются самыми тяжёлыми из современных костных рыб. Но эта рыбина - ещё не самая крупная особь. Их размеры могут достигать до 4,2 метра в ширину и до трёх метров в длину. Максимальный вес взрослой рыбы-луны - 2 000 кг.

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"Мы просто прогуливались по пляжу, и увидели большое пятно на песке. Я никогда раньше не видел ничего подобного. Издалека казалось, что это инопланетное существо," - рассказал один из очевидцев.

Луна-рыба обитает в тропических и умеренных водах всех океанов мира. Их часто можно увидеть у поверхности воды, греющимися на солнце. Обычно они встречаются на глубине до 844 м. В последнее время, как отмечают учёные, эти рыбы стали появляться у берегов Великобритании, что для них нетипично. Специалисты связывают это с глобальным потеплением и изменением климата на планете.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Австралия   Луна-рыба   животные   морские обитатели   океан   рыба   рыба-луна   рыба-солнце   рыбы   фото   
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6  комментариев
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789
Бывалый 57 минут назад
В Австралии ничего маленького, милого и доброго не бывает.
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37k
Александр 2 минуты назад
Там в австралии вообще, норм все?
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8k
Elena Ki 8 минут назад
до 844 м
=========
А если опустится до 844.5 м? Ее разорвёт или сплющит? Хотя она и так плоская. Станет скатом?
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1k
Misanthrop Полчаса назад
Два мужика гуляли по пляжу...
В шапках, но в шортах...
Странные они какие-то...
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9k
Regerald 45 минут назад
Этож сколько пива надо, если такую завялить...
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4k
Kozlodoev 46 минут назад
Ну, рыба-луна, и чо...
Как блэт бесят каменты типа "я никогда подрбного не видел"... да ты сцука ни хрена не видел, кроме своей пипки в руке!
Тьфу!
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