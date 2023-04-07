На берег в Австралии выбросило гигантскую рыбину

Эту рыбу заметили посетители пляжа на юго-западном побережье австралийского штата Виктория. Кэт и Том Рэмптон, которые оба оказались ветеринарами, были в шоке от размеров рыбки - та была около 2 метров в длину. По словам ветеринаров, они никогда раньше не видели подобного вживую. Оказалось, это луна-рыба (или рыба-солнце), которые являются самыми тяжёлыми из современных костных рыб. Но эта рыбина - ещё не самая крупная особь. Их размеры могут достигать до 4,2 метра в ширину и до трёх метров в длину. Максимальный вес взрослой рыбы-луны - 2 000 кг.