На берег в Австралии выбросило гигантскую рыбину

Гуляя по пляжу в австралийском штате Виктория, местные жители заметили гигантскую рыбу, которую выбросило на берег. Длина громадины достигала двух метров! При этом, это оказалась не самая большая особь этого вида. Очевидцы даже сравнили её с инопланетным существом.
Эту рыбу заметили посетители пляжа на юго-западном побережье австралийского штата Виктория. Кэт и Том Рэмптон, которые оба оказались ветеринарами, были в шоке от размеров рыбки - та была около 2 метров в длину. По словам ветеринаров, они никогда раньше не видели подобного вживую. Оказалось, это луна-рыба (или рыба-солнце), которые являются самыми тяжёлыми из современных костных рыб. Но эта рыбина - ещё не самая крупная особь. Их размеры могут достигать до 4,2 метра в ширину и до трёх метров в длину. Максимальный вес взрослой рыбы-луны - 2 000 кг.
"Мы просто прогуливались по пляжу, и увидели большое пятно на песке. Я никогда раньше не видел ничего подобного. Издалека казалось, что это инопланетное существо," - рассказал один из очевидцев.
Луна-рыба обитает в тропических и умеренных водах всех океанов мира. Их часто можно увидеть у поверхности воды, греющимися на солнце. Обычно они встречаются на глубине до 844 м. В последнее время, как отмечают учёные, эти рыбы стали появляться у берегов Великобритании, что для них нетипично. Специалисты связывают это с глобальным потеплением и изменением климата на планете.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А если опустится до 844.5 м? Ее разорвёт или сплющит? Хотя она и так плоская. Станет скатом?
В шапках, но в шортах...
Странные они какие-то...
Как блэт бесят каменты типа "я никогда подрбного не видел"... да ты сцука ни хрена не видел, кроме своей пипки в руке!
Тьфу!