Супруги дрейфовали в океане 117 дней. Вот на что им пришлось пойти, чтобы выжить

Устав от своей скучной жизни в пригороде, супруги Морис и Мэрилин Бейли решились на путешествие вокруг света на яхте. Но в итоге им пришлось рассуждать о каннибализме, думая о своем выживании.
Пара начала свое путешествие, выйдя из Англии в начале 1973 года. Они отчалили на яхте "Аурелин" в долгий путь до Новой Зеландии. Однако 4 марта произошло непредвиденное событие: в их яхту врезался раненный кит, на которого охотилось китобойное судно. Животное сильно повредило Аурелин, после чего пришлось эвакуироваться на надувной спасательный плот и лодку.
Выжившие перенесли часть запасов еды на него и наблюдали как поврежденная яхта погружается под воду. С этого момента начинается их выживание в Тихом океане, которое продлится почти четыре месяца.
В первые дни Морис и Мэрилин даже наслаждались наблюдением за черепахами, которые подплывали к их плоту. Они суетились рядом, будто играя в игру. Но потом черепахи стали погружаться под плот, биться и тереться о его дно. Морис подумал, что они пытаются избавиться от паразитов или моллюсков на панцире. Он начал беспокоиться, что раковины повредят тонкое резиновое дно судна.
– А что, если мы убьем одну и съедим её? – предложила Мэрилин.
Морис не был уверен. Ни один из них не хотел убивать живое существо, но ситуация уже выглядела абсолютно безнадежной. Почти две недели блуждания, и у них закончился газ для плиты. Оставшиеся консервы им пришлось есть холодными. И другие запасы тоже подходили к концу.
Когда следующая черепаха врезалась в плот, они схватили её за лапы и затащили на борт. Морис оглушил её, чтобы черепаха не сопротивлялась или не страдала слишком сильно. Под панцирем они обнаружили много белого мяса.
Мэрилин нарезала по четыре стейка чистого мяса. Вкус был не такой уж плохой, а мясо нежное. Пока она мыла кровавые руки в воде, рыбы стаями поплыли к ней. В этот момент стало очевидно, что стоит заняться рыбной ловлей.
Мэрилин нашла булавки и плоскогубцы в ремонтном наборе. Она загнула острый конец булавки, создав крючок, а затем привязала к нему веревку. Морис смотрел на неё с сомнением, не веря, что это сработает.
Она насадила кусочек мяса черепахи на крючок и опустила за борт плота. Рыбы сорвали мясо с крючка. Морис заметил ошибку и закрепил новую наживку несколько иначе.
На этот раз, почти мгновенно, Мэрилин вытащила из воды серебристую рыбу. Морис ударил её по голове своим ножом. Убийства стали обычным механическим делом. Они ловили рыбу каждое утро и по вечерам. Ели всё: печень, филе и глаза. Всю влагу высасывали даже из кишок, потому что иного источника воды у них не было.
Как бы хорошо они не питались рыбой, спустя три недели блужданий их тела стали больше напоминать скелеты. Мэрилин спросила у Мориса, как она выглядит, но муж не очень хотел отвечать.
Он всегда считал её красивой, уверенной и ловкой. Теперь он видел, как она стареет с ужасающей скоростью. Морис понял, что не испытывает к ней никакого желания. Да и не до того было – все ресурсы организма были направлены на выживание.
Во тьме перед рассветом 29 марта вдали появился красный огонёк. Позже стали различимы очертания корабля. Бейли уже пытались использовать сигнальные ракеты раньше, но тогда они не сработали. В этот раз получилось, но, увы, корабль их не заметил.
"Второй корабль за 25 дней", – записала женщина в своем дневнике. "Может быть, на третий раз повезет".
Третий корабль появился почти через две недели, 10 апреля. Затем четвертый, пятый и шестой. Ни один из них не остановился.
Неудачи не удивили Мориса – он и так не верил ни в какое спасение. Но Мэрилин оставалась оптимисткой. По ее мнению, им суждено было выжить. Она пыталась приободрить своего мужа. Они по очереди читали вслух книгу, обсуждая каждую строчку. Супруги пересказывали друг другу сюжеты прочитанных книг или истории, которые помнили.
Бейли также играли в игры. К примеру, "Домино" сделали из полосок бумаги, вырванных из журнала. Изготовление игральных карт заняло полдня: они нарисовали их карандашом. Бумага была очень тонкой, что позволяло видеть карты соперника, но они строго договорились не подглядывать.
Супруги от скуки планировали свое следующее приключение: они вернутся в Англию, построят новую лодку и будут жить на ней. Мэрилин нацарапала примерный план новой лодки в своем дневнике. Морис рассчитал ее точные характеристики. Они вносили изменения в планы, пока не были удовлетворены, а затем Морис приступил к созданию чертежей. Мэрилин детально планировала меню. Первый прием пищи на новой лодке будет таким: охлажденная дыня, жареная свинина с картофелем, яблочный соус, сыр, шоколадный пудинг, печенье.
Они так много говорили о еде, что начали ссориться из-за нее. Морис считал, что с карри нужно пить вино, а Мэрилин не соглашалась. Она спорила, что с карри нужно пить только воду, так как вино теряет свой вкус после специй.
Когда ты умираешь от голода, все, о чем ты можешь думать – это еда. Конечно, они спорили и о других вещах, говорили обидные вещи, потом извинялись.
18 мая Морис увидел огромный грузовой корабль, приближающийся к ним. Удачливый седьмой. Супруги махали и кричали, пока их руки не заболели и голоса не осипли. Корабль их не заметил.
Это был поворотный момент. Даже Мэрилин была близка к тому, чтобы сдаться. Теперь появились другие мысли и темы для обсуждения. Что, если один из них умрет, оставив другого в одиночестве? Они даже дошли до обсуждения возможности, что живущий съест мертвого, чтобы остаться в живых.
Морис думал о том, как можно ускорить конец, представляя, что плывет от плота, пока не утонет...
Май перешел в июнь. Первого числа тучи заполнили небо. Они уже привыкли к грозам и высоким волнам. Но это буря гораздо более сильной и казалась бесконечной. С каждой волной плот поднимался высоко вверх, а затем снова бросался вниз. Буря длилась так долго, что Морис решил, что пора попробовать поймать рыбу, перебравшись на лодку.
Однако, ему не удавалось устоять из-за сильных волн. Рыбалка во время такого шторма была крайне опасной и абсолютно бессмысленной. Мужчина увидел, как темнота поднялась позади плота. Она напоминала больше бездонную пропасть, чем воду. Морис успел схватиться за веревки и упасть на дно лодки, прежде чем оказался под водой. Он буквально чудом выплыл, а жена с трудом затащила его на плот.
Шторм закончился, супруги выжили. В один из дней мимо них проходила стая маленьких акул. Одна подошла достаточно близко, чтобы Мэрилин могла дотянуться до неё.Женщина схватила ее за хвост без раздумий. Морис спал, поэтому она закричала, чтобы разбудить мужа.
Он обмотал морду акулы полотенцем и дождался, пока она умрёт. Это сильно взбодрило их и в этом кураже супруги поймали еще двух акул. Внезапно они поняли, что истерически смеются. Они так долго не испытывали никакой радости...
30 июня 1973 года супруги Бейли, как обычно, ловили рыбу. Они уже привыкли к этой странной новой жизни. Правда Морис теперь часто "плавал" на грани бессознательного состояния. Смерть от истощения была уже близка.
После обеда они отдыхали под тентом. В полудрёме Морис почувствовал, что они не одни. Перед ним была галлюцинация – американский моряк по имени Уэйн, которого они встретили в Панаме. Сквозь сон он слышал, что жена зовёт его, но он был слишком далеко. Он слишком устал, чтобы пытаться добраться до неё.
Один из членов экипажа рыболовного судна Южной Кореи "Вольми 306" постучал в дверь капитана. Он доложил о странном объекте в двух милях от правого борта. Капитан Сух Чонг-ил приказал своим людям проверить объект.
Подойдя ближе, моряки увидели лодку и плот, связанные вместе. Подплывая еще ближе, они увидели одно тело, а затем и второе. Эти куски плоти едва напоминали людей.
Капитан с трудом мог различить, что мужчину и женщину, разве что лицо мужчины было наполовину скрыто густой бородой. У женщины были длинные, растрепанные волосы, а ноги хрупкие и тонкие, как веточки ивы. Их одежда разваливалась. Они были настолько истощенными, что капитан видел форму их костей под кожей.
Морис не поверил жене, когда она сказала ему, что к ним приближается судно. Он бормотал под нос раздраженно, что этого не может быть. Экипаж корейского судна спас пару.
– Мы справились, – просто сказал Морис.
– Теперь пора строить Аурелин II и плыть в Патагонию, – ответила Мэрилин.
И они действительно отправились в новое путешествие, будучи уже известными. 14 месяцев они вновь плавали на яхте, а затем осели в тихом местечке у портового города Лимингтон в Англии.
Мэрилин умерла от рака в возрасте 61 год в 2002 году, а Морис прожил еще 15 лет, умерев в 2018 году. Но история их необыкновенной борьбы за выживание в течение 117 дней продолжает жить и вдохновлять множество людей!
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