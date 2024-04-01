Супруги дрейфовали в океане 117 дней. Вот на что им пришлось пойти, чтобы выжить

В первые дни Морис и Мэрилин даже наслаждались наблюдением за черепахами, которые подплывали к их плоту. Они суетились рядом, будто играя в игру. Но потом черепахи стали погружаться под плот, биться и тереться о его дно. Морис подумал, что они пытаются избавиться от паразитов или моллюсков на панцире. Он начал беспокоиться, что раковины повредят тонкое резиновое дно судна.

– А что, если мы убьем одну и съедим её? – предложила Мэрилин.

Морис не был уверен. Ни один из них не хотел убивать живое существо, но ситуация уже выглядела абсолютно безнадежной. Почти две недели блуждания, и у них закончился газ для плиты. Оставшиеся консервы им пришлось есть холодными. И другие запасы тоже подходили к концу.

Когда следующая черепаха врезалась в плот, они схватили её за лапы и затащили на борт. Морис оглушил её, чтобы черепаха не сопротивлялась или не страдала слишком сильно. Под панцирем они обнаружили много белого мяса.