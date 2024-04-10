Как советские пилоты посадили самолет на воду в центре Ленинграда

Утром 21 августа Ту-124 вылетел из Таллина в Москву. На борту было 45 пассажиров и 7 членов экипажа. Командиром был Виктор Мостовой. Вскоре после взлета выяснилось, что носовую стойку шасси заклинило: в полете ее не удалось убрать даже вручную. По инструкции судну требовалась аварийная посадка в аэропорту вылета. Но Таллин накрыл густой туман, поэтому диспетчеры направили борт на ленинградский аэродром Шоссейная – будущий Пулково. Туда стали стягивать пожарные машины и кареты скорой помощи, отменили все вылеты и посадки.

При аварийной посадке сломанное переднее шасси должно было отвалиться, и судно тормозило бы фюзеляжем по бетону. Это могло обернуться возгоранием. Поэтому экипажу предстояло выработать топливо, чтобы уменьшить риски пожара. Самолет снизили до высоты 500 метров над землей, и он начал кружить над Ленинградом.

Когда борт пошел на восьмой круг, отказал левый двигатель. До взлетно-посадочной полосы оставалось более 20 км. Диспетчер дал разрешение на сквозной пролет над Ленинградом. В полете у воздушного судна отказал и правый двигатель: это случилось почти над Исаакиевским собором.