25 жутковатых фактов о человеческой природе

В детстве нас хлебом не корми, дай только узнать что-нибудь новенькое: как что-то работает, почему небо голубое, могут ли вернуться динозавры и так далее. И только с возрастом приходит понимание, что не зря нам всегда говорили: «Меньше знаешь, крепче спишь», ведь от некоторых знаний действительно мурашки по коже — особенно тех, что касаются нас самих. Пользователи Reddit решили вспомнить как раз такие факты, и вот что вышло.
1. «"Зов пустоты". Это когда люди находятся на большой высоте, например на крышах или скалах, и вдруг испытывают желание прыгнуть. И это довольно распространенная штука»
2. «Мы достаточно умны, чтобы создать идеальное общество, но слишком жадные, чтобы оно работало»
3. «У людей есть инстинкт, позволяющий им чувствовать, когда на них кто-то смотрит. Так что, если вам кажется, что за вами наблюдают, вы, скорее всего, правы»
5. «В большинстве случаев смерти от переохлаждения люди полностью раздеваются перед смертью»
Это происходит потому, что кровь перестает поступать к конечностям, чтобы тело не теряло тепло. Незадолго до смерти мозг как бы «отказывает» и позволяет кровотоку вернуться к норме. В итоге теплая кровь наполняет заледеневшие конечности, отчего человеку становится невыносимо жарко, и поэтому он раздевается.
6. «Достаточно лишь 30 человек, чтобы спровоцировать стадный инстинкт и контролировать целую толпу из более чем 10 000 человек, которые будут слепо им подражать».
7. «По сравнению с другими видами, у нашего — аномально рискованные роды. Из-за узкого таза матери (поскольку мы прямоходящие) и больших голов зародыши не могут вынашиваться до полного срока. Люди рождаются раньше срока, пока голова еще крошечная и мягкая. В противном случае роды вообще невозможно бы было пережить».
8. «Существует состояние при травме головного мозга, когда ты не способен распознавать окружающие предметы. Например, ты видишь вилку, ее цвета и форму, но не понимаешь, как ею пользоваться, съедобна она или нет и т. д.»
9. «Один из моих любимых аспектов человеческой природы — это тот факт, что есть что-то, в чем мы лучшие. Да, мы не самые быстрые, сильные и ловкие. Но из всего животного мира мы можем бежать дольше всех»
Люди приспособлены делать то, что могут делать очень немногие животные, а именно — бегать в течение продолжительных периодов времени. И вот в какой момент это становится жутким: представьте себя газелью на равнинах Африки в начале истории человечества. Вы видите, как к вам бегут безволосые обезьяны, но, блин, какие-то они медленные. Ваши инстинкты срабатывают, и вы просто убегаете. Как только они исчезают из поля зрения, вы расслабляетесь и снова едите траву или чем вы там обычно занимаетесь. Но, блинский блин, вот они снова, медленно бегут к вам. Как они поняли, куда вы убежали? Вы не знаете, вы же газель.
Итак, вы снова убегаете и снова думаете, что вы в безопасности. Затем снова появляются безволосые обезьяны, которые снова медленно приближаются к вам. Вы продолжаете повторять это до тех пор, пока уже не можете больше бежать. Вы не приспособлены к непрерывному бегу на длинные дистанции, а они приспособлены. В конце концов, вы падаете без сил и становитесь их добычей.
Мне это кажется жутким. Медленный хищник, который каким-то образом всегда находит тебя и преследует до тех пор, пока ты уже не можешь больше бежать.
10. «"Заученные воспоминания", то есть люди на 100% уверены, что помнят то, чего на самом деле никогда не было, но об этом много раз упоминали в СМИ/мемах/и т.д.»
11. «Во время операции хирурги могут передвинуть ваши органы, чтобы добраться до нужной области, но они не возвращают их на место. Странное чувство в животе после операции — это ваши органы сами перемещаются обратно»
12. «У нас нет способа неопровержимо доказать, что ХОТЬ ЧТО-ТО, происходящее прямо сейчас, реально. Всё это может быть просто иллюзией, созданной разумом. В великой схеме вселенной каждое событие, которое привело к этому конкретному моменту, невероятно маловероятно, и в сравнении гораздо более вероятно, что жизнь, которую мы все видим, является плодом кратковременного существования сознания в бесконечном небытии».
13. «У нас есть гены регенерации, как у морских звезд и саламандр. Они находятся в той же хромосоме, что и гены образования рубцовой ткани, но, в отличие от них, не включены»
14. «Поскольку глаза не только невероятно уязвимы для инфекций из-за влаги, они также напрямую связаны с нашим мозгом. Это требует дополнительной иммунной системы»
Отдельная иммунная система имеет несколько преимуществ. Во-первых, патогены не могут попасть из глаз в тело или из тела в глаза. Кому бы понравилась желудочная инфекция, способная ослепить! Обычная иммунная реакция дала бы отек, который разрушил бы глаз. Глаза имеют несколько различных уровней защиты именно потому, что они очень важны.
15. «Желудочная кислота может растворить лезвие бритвы, это же вы знаете? Ну так вот: еще ваш желудок постоянно из кожи вон лезет, чтобы кислота его не разъела. Хорошего дня :)»
16. «На недавнем свидании с криминалистом я узнала, что многие умирают голыми на унитазе или рядом с ним. Оказывается, людям при смерти становятся очень жарко, и они пытаются раздеться»
17. «Как один человек может управлять миллионами людей. 100 миллионов человек могут бояться одного человека, и он останется у власти на долгие годы до самой смерти. Как только он умирает, этот коллективный страх превращается в поклонение этому плохому человеку»
18. «Если смотреть на фотографии больных людей, ваша иммунная система автоматически заработает немного активнее»
19. «Афантазия: у почти 4% людей нет зрительного воображения, и они не могут воспользоваться эффектом «кино в голове». Их воображение работает либо с языком, абстракциями и чистыми эмоциями, либо с воображаемыми звуками и тактильными ощущениями».
Представьте, насколько жуткими и чуждыми показались бы их мысли обычному человеку. Их разум работает скорее как сверхпродвинутый ChatGPT, чем как у других homo sapiens.
20. «Не существует какого-то определенного типа человека, который может стать жертвой культа. Этому подвержен любой. В культ могут попасть люди любого социально-экономического положения, с любым образованием, любой расы, пола, религии».
21. «Феномен "Зловещей долины" подразумевает, что когда-то в истории человечества нам приходилось бояться чего-то, что *выглядело* человеком, но не являлось им»
22. «Вы не так восприимчивы к прикосновениям, как вам хотелось бы думать. Например, если ткнуть вас в спину двумя пальцами на расстоянии нескольких сантиметров друг от друга, вам покажется, что это был только один палец»
24. «Если бы ваша иммунная система осознала, что у вас есть глаза, она бы их атаковала и попыталась вывести из организма, как вирус»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А что, если апокалипсис всё-таки наступил, мы мертвы под слоем пыли разрушенной цивилизации,а настоящий момент, просто иллюзия фантомного разума, который находится в состоянии энтропии, чтобы постепенно раствориться в энергетическом поле Вселенной...или нас сожрала огромная улитка, а все кажется нам вокруг реальностью, на самом деле просто психический бред, вызванный желудочным соком той самой улитки.