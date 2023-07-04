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25 жутковатых фактов о человеческой природе

25 жутковатых фактов о человеческой природе

Автор:
04 июля 2023 10:35
Сообщество : Факты
Метки: Reddit   анатомия   жуть   интересно   люди   природа   факты   
2400
26

В детстве нас хлебом не корми, дай только узнать что-нибудь новенькое: как что-то работает, почему небо голубое, могут ли вернуться динозавры и так далее. И только с возрастом приходит понимание, что не зря нам всегда говорили: «Меньше знаешь, крепче спишь», ведь от некоторых знаний действительно мурашки по коже — особенно тех, что касаются нас самих. Пользователи Reddit решили вспомнить как раз такие факты, и вот что вышло.

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Это происходит потому, что кровь перестает поступать к конечностям, чтобы тело не теряло тепло. Незадолго до смерти мозг как бы «отказывает» и позволяет кровотоку вернуться к норме. В итоге теплая кровь наполняет заледеневшие конечности, отчего человеку становится невыносимо жарко, и поэтому он раздевается.

7. «По сравнению с другими видами, у нашего — аномально рискованные роды. Из-за узкого таза матери (поскольку мы прямоходящие) и больших голов зародыши не могут вынашиваться до полного срока. Люди рождаются раньше срока, пока голова еще крошечная и мягкая. В противном случае роды вообще невозможно бы было пережить».

8. «Существует состояние при травме головного мозга, когда ты не способен распознавать окружающие предметы. Например, ты видишь вилку, ее цвета и форму, но не понимаешь, как ею пользоваться, съедобна она или нет и т. д.»

Люди приспособлены делать то, что могут делать очень немногие животные, а именно — бегать в течение продолжительных периодов времени. И вот в какой момент это становится жутким: представьте себя газелью на равнинах Африки в начале истории человечества. Вы видите, как к вам бегут безволосые обезьяны, но, блин, какие-то они медленные. Ваши инстинкты срабатывают, и вы просто убегаете. Как только они исчезают из поля зрения, вы расслабляетесь и снова едите траву или чем вы там обычно занимаетесь. Но, блинский блин, вот они снова, медленно бегут к вам. Как они поняли, куда вы убежали? Вы не знаете, вы же газель.

Итак, вы снова убегаете и снова думаете, что вы в безопасности. Затем снова появляются безволосые обезьяны, которые снова медленно приближаются к вам. Вы продолжаете повторять это до тех пор, пока уже не можете больше бежать. Вы не приспособлены к непрерывному бегу на длинные дистанции, а они приспособлены. В конце концов, вы падаете без сил и становитесь их добычей.

Мне это кажется жутким. Медленный хищник, который каким-то образом всегда находит тебя и преследует до тех пор, пока ты уже не можешь больше бежать.

11. «Во время операции хирурги могут передвинуть ваши органы, чтобы добраться до нужной области, но они не возвращают их на место. Странное чувство в животе после операции — это ваши органы сами перемещаются обратно»

12. «У нас нет способа неопровержимо доказать, что ХОТЬ ЧТО-ТО, происходящее прямо сейчас, реально. Всё это может быть просто иллюзией, созданной разумом. В великой схеме вселенной каждое событие, которое привело к этому конкретному моменту, невероятно маловероятно, и в сравнении гораздо более вероятно, что жизнь, которую мы все видим, является плодом кратковременного существования сознания в бесконечном небытии».

Отдельная иммунная система имеет несколько преимуществ. Во-первых, патогены не могут попасть из глаз в тело или из тела в глаза. Кому бы понравилась желудочная инфекция, способная ослепить! Обычная иммунная реакция дала бы отек, который разрушил бы глаз. Глаза имеют несколько различных уровней защиты именно потому, что они очень важны.

17. «Как один человек может управлять миллионами людей. 100 миллионов человек могут бояться одного человека, и он останется у власти на долгие годы до самой смерти. Как только он умирает, этот коллективный страх превращается в поклонение этому плохому человеку»

19. «Афантазия: у почти 4% людей нет зрительного воображения, и они не могут воспользоваться эффектом «кино в голове». Их воображение работает либо с языком, абстракциями и чистыми эмоциями, либо с воображаемыми звуками и тактильными ощущениями».

Представьте, насколько жуткими и чуждыми показались бы их мысли обычному человеку. Их разум работает скорее как сверхпродвинутый ChatGPT, чем как у других homo sapiens.

20. «Не существует какого-то определенного типа человека, который может стать жертвой культа. Этому подвержен любой. В культ могут попасть люди любого социально-экономического положения, с любым образованием, любой расы, пола, религии».

22. «Вы не так восприимчивы к прикосновениям, как вам хотелось бы думать. Например, если ткнуть вас в спину двумя пальцами на расстоянии нескольких сантиметров друг от друга, вам покажется, что это был только один палец»

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   анатомия   жуть   интересно   люди   природа   факты   
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4  комментария
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4k
Enigma Kuutar 17 минут назад
«У нас нет способа неопровержимо доказать, что ХОТЬ ЧТО-ТО, происходящее прямо сейчас, реально. Всё это может быть просто иллюзией, созданной разумом. В великой схеме вселенной каждое событие, которое привело к этому конкретному моменту, невероятно маловероятно, и в сравнении гораздо более вероятно, что жизнь, которую мы все видим, является плодом кратковременного существования сознания в бесконечном небытии».
**********************************
А что, если апокалипсис всё-таки наступил, мы мертвы под слоем пыли разрушенной цивилизации,а настоящий момент, просто иллюзия фантомного разума, который находится в состоянии энтропии, чтобы постепенно раствориться в энергетическом поле Вселенной...или нас сожрала огромная улитка, а все кажется нам вокруг реальностью, на самом деле просто психический бред, вызванный желудочным соком той самой улитки.
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8k
Puans-on 5 минут назад
Интересно, а смогут 30 человек спровоцировать толпу в 10000 человек соблюдать ПДД?
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29k
Serg2001 45 минут назад
П.6 уже давно америкосы вовсю эксплуатируют в своих оранжевых революциях.
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16k
Валерий Викторович Час назад
Перелагаю автору заняться Одноквасниками. Там не меньше бреда, но он российской аудитории ближе.
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