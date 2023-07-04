25 жутковатых фактов о человеческой природе

Люди приспособлены делать то, что могут делать очень немногие животные, а именно — бегать в течение продолжительных периодов времени. И вот в какой момент это становится жутким: представьте себя газелью на равнинах Африки в начале истории человечества. Вы видите, как к вам бегут безволосые обезьяны, но, блин, какие-то они медленные. Ваши инстинкты срабатывают, и вы просто убегаете. Как только они исчезают из поля зрения, вы расслабляетесь и снова едите траву или чем вы там обычно занимаетесь. Но, блинский блин, вот они снова, медленно бегут к вам. Как они поняли, куда вы убежали? Вы не знаете, вы же газель.

Итак, вы снова убегаете и снова думаете, что вы в безопасности. Затем снова появляются безволосые обезьяны, которые снова медленно приближаются к вам. Вы продолжаете повторять это до тех пор, пока уже не можете больше бежать. Вы не приспособлены к непрерывному бегу на длинные дистанции, а они приспособлены. В конце концов, вы падаете без сил и становитесь их добычей.

Мне это кажется жутким. Медленный хищник, который каким-то образом всегда находит тебя и преследует до тех пор, пока ты уже не можешь больше бежать.