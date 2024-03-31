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Детский фронт. Костя Янин

Детский фронт. Костя Янин

Автор:
31 марта 2024 16:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: война   дети   подвиг   
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Связной в партизанском отряде, ценой своей жизни спасший множество воинов

 

  Костя Янин родился 15 июня 1931 года в селе Чуйковка (Чуйковцы). После начала Великой Отечественной войны пионер Костя Янин и его мать стали связными в партизанском отряде. В середине горячего 43-го в Великой Отечественной войне произошел перелом. После поражения в битве на Курской дуге немцы спешно отступали, боясь попасть в окружения. А советские войска перехватили боевую инициативу и гнали врага на запад. Советские войска их уже догоняли, поэтому, чтобы задержать преследователей, фашисты заминировали мост и дорогу на подъезде к нему, что Костя лично видел с чердака одной из изб Чуйковки. Не успели немцы покинуть село, как с востока загрохотали советские танки – 18 корпус догонял отступавшие силы. Чтобы сообщить партизан о заминированной дороге, Костя со всех ног бросился навстречу советским танкам, предупреждая их об опасности криками и жестами, но за рёвом двигателей боевых машин они его попросту не услышали, а потому танки продолжали двигаться прямо на мины.

   Чтобы остановить колонну, Костя пожертвовал собой и бросился на заминированное дорожное полотно - лишь увидев взрыв, советские танки остановились. Произошло это 5 сентября 1943, а всего 3 месяца назад исполнилось Косте 12 лет. Советские войска остановились, таким нехитрым и беспощадным образом жизни солдат были спасены. Солдаты похоронили Костю в его родном селе. Такой единичный случай многое говорит нам о том, как проходила и чем являлась Великая Отечественная война. История творилась каждый день, каждый час, ценою жизней тысяч солдат, тружеников тыла, партизан и даже детей. Сталь ковалась и закалялась ежесекундно, и люди не боялись отдавать свои жизни в общее дело Великой победы.

  Пионер-герой был посмертно награждён Орденом Отечественной войны I степени

 

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Метки: война   дети   подвиг   
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Горожанин 2 часа назад
НАТО - наследникам нацизма не сломить Россию. Победа будет за нами!
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Игорь
  • Дата регистрации: 27.04.2018
  • 3401 пост (3234 в горячем)

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