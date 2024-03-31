За что 77-летнего "японского Дон Жуана" убила его девушка, которой было 22 года?

В 2018 году в Японии разгорелся настоящий скандал. В префектуре Вакаяма погиб легендарный "японский Дон Жуан", прославившийся своими очень яркими высказываниями и покорением 4000 женских сердец.
Более того, остановившись на 4000 женщине, он связал с ней свою жизнь, предложив ей стать его женой. Однако, всего через пару месяцев после свадьбы он погиб от рук собственной 22-летней жены.
Для начала давайте коротко поговорим о том, кто такой Косуке Нодзаки и почему его прозвали Дон Жуаном?
Будущий японский Дон Жуан по имени Нодзаки Косукэ родился в небогатой семье, из-за чего ему пришлось начать очень рано работать.
Нодзаки сколотил свое состояние с нуля, работая на нескольких работах и в свободное от работы время продавая все подряд: начиная от металлолома, заканчивая разносом контpaцeптивoв по домам. Последнее (кстати) приносило ему сумасшедший доход из-за уникального метода продаж Нодзаки, который он связывает с тем, что разносить ему их по домам помогали молодые женщины у которых очень активно скупали весь товар.
В свои 20 лет Нодзаки уже зарабатывал в три раза больше среднего офисного работника в Японии.
Накопив определенную сумму сбережений, он расширил свои активы за счет инвестиций и скупки небольших участков, а затем отправился в Токио, чтобы открыть бизнес по кредитованию, официально войдя в ряды богатых.
Все следующие десятилетия Нодзаки увеличивал свой капитал, открывая новые компании в сфере недвижимости, магазины спиртных напитков и ещё несколько разных бизнесов связанных с финансами.
И примечательно то, что все свои деньги он зарабатывал исключительно ради женщин
В своей автобиографии Косуке Нодзаки, сравнивая себя с литературным испанским плeйбoeм (Дон Жуаном) писал: «Я мужчина, отдавший 3 миллиарда йен (~1,9 миллиарда рублей) 4000 красавицам, которые сделали меня счастливым. <...> Я стал богатым человеком только для того, чтобы иметь возможность cпaть с тысячами женщин. Меня не интересуют машины и дома».
В Японии Косуке Нодзаки прославился и получил прозвище "Дон Жуан" после нашумевшего случая с кражей, в ходе которого нанятая им домработница украла у него драгоценностей на сумму 60 миллионов йен (~ 40 миллионов рублей). После случившегося Косуке в интервью заявил, что не имеет претензий к женщине, поскольку зарабатывает деньги только ради женщин и что 60 миллионов для него — это мукулатура.
А затем последовало ещё несколько вирусных интервью в которых он рассказывал, как за свою жизнь покорил сердце 3999 женщин и то, что он вёл подсчёт каждой из них.
- Однако именно его 4000-я по счёту женщина стала же для него роковой.
«Когда я встречаю высокую, элегантную женщину, я спрашиваю её, хочет ли она провести нoчь со мнoй. Если она соглашается, я готов сразу дать ей 400 тысяч йен (250 000 рублей)».
Некоторые люди могут подумать, что я очень плохой человек, но я с детства усердно трудился и выполнял самую разную работу, чтобы заработать деньги, которые у меня есть сегодня. И я зарабатывал их для того, чтобы получить тысячи женщин. Мечты у всех разные, и я никогда не делал ничего плохого», — рассказывает в своей книге Косуке.
Несмотря на такое огромное количество дaм, у японского Дон Жуана никогда не было детей и в браке он побывал лишь дважды.
- Но в 2018 году в возрасте 77 лет он женился в третий раз на своей 4000-й женщине, 22-летней японке по имени Судо Хаяки (являвшейся актрисой фильмов для взpocлыx).
Но на этот раз он встретил свой конец
После двух неудачных браков он вновь решил жениться на девушке, у которой была разница в 55 лет из-за того, что она не была шумной девушкой, а являлась стройной красавицей с меланхоличным характером и немногословностью.
Он был очень уверен в этом браке и верил, что сможет быть счастлив.
Однако в мае 2018 года, всего через три месяца после свадьбы, 77-летний Косуке Нодзаки внезапно скончался в своем доме.
Случай произошел так внезапно, что потряс людей по всей Японии.
Подозреваемой номером один в yбийстве Нодзаки Косуке, естественно, стала его 22-летняя «невинная» жена. В теле японского Дон Жуана были обнаружены следы зaпрещенных пpeпаратов, но не было следов иглы или упоминаний в его медицинских записях, что он когда-либо принимал их. Эта информация заставила следователей предположить, что это был случай намеренного отравления. И предположить, что возможно виновата его жена.
Тогда Судо Саки заявила, что у неё нет никакого мотива: она могла получать от своего мужа миллионы карманных денег каждый месяц, так зачем же ей убивать его?
Следствие и расследование шли на протяжении трёх лет, а жена была главной подозреваемой. У полицейских не было прямых доказательств причастности девушки. Однако за это время вдова японского Дон Жуана быстро назначила себя президентом основанной им компании, и планировала покинуть Японию.
Именно в этот период времени выяснилось, что незадолго до случившегося Судо рисковала потерять свою сказочную жизнь. По данным японской телекомпании NHK, Косуке Нодзаки подумывал о разводе с ней и даже консультировался об этом со своим адвокатом. Не желая мириться с тем, что она лишится миллионов и окажется на улице, девушка взяла всё в свои руки и решила прибрать все богатства мужа себе, пока он не развёлся с ней.
Японская полиция не стала медлить, а заполучила ордер на арест девушки из-за подозрений в её причастности. Также получить ордер помог тот факт, что на полученных кадрах с камер наблюдения не было видно, чтобы кто-либо входил или выходил в их дом в течение четырех часов до и после ужина, пока Нодзаки был наедине со своей женой.
Кроме того, после ареста анализ смартфона и компьютера Судо Хаяки показал, что за несколько недель до инцидента она искала информацию о специальных веществах и о том, как представить убийство так, будто кто-то умер от болезни. Данные о местоположении на телефоне также показали, что она находилась в том же месте, примерно в то же время, когда 77-летний бизнесмен предположительно умер.
Хотя следователи заявляют, что у них есть косвенные улики против неё, суд заявил, что прокурорам предстоит либо предъявить Судо официальное обвинение, либо освободить её. Девушка была арестована полицией префектуры Вакаяма 28 апреля 2021 года и до сих пор (на момент 2024 года) содержится под стражей в следственном изоляторе Маруноути. Она не признала своей вины. Она всё ещё ожидает суда, но велика вероятность, что у неё получится выйти чистой из воды и стать наследницей огромных капиталов своего мужа.
Источник:
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Замучилась ждать, пока сам помрёт.
Крайне двусмысленная фраза, учитывая его жизненное кредо