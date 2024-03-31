За что 77-летнего "японского Дон Жуана" убила его девушка, которой было 22 года?

Будущий японский Дон Жуан по имени Нодзаки Косукэ родился в небогатой семье, из-за чего ему пришлось начать очень рано работать.

Нодзаки сколотил свое состояние с нуля, работая на нескольких работах и в свободное от работы время продавая все подряд: начиная от металлолома, заканчивая разносом контpaцeптивoв по домам. Последнее (кстати) приносило ему сумасшедший доход из-за уникального метода продаж Нодзаки, который он связывает с тем, что разносить ему их по домам помогали молодые женщины у которых очень активно скупали весь товар.

В свои 20 лет Нодзаки уже зарабатывал в три раза больше среднего офисного работника в Японии.

Накопив определенную сумму сбережений, он расширил свои активы за счет инвестиций и скупки небольших участков, а затем отправился в Токио, чтобы открыть бизнес по кредитованию, официально войдя в ряды богатых.