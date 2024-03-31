За что 77-летнего "японского Дон Жуана" убила его девушка, которой было 22 года?

FISHKINET
"По-любому трофей" "По-любому трофей" 15 кадров, на которых вся изюминка на заднем плане 15 кадров, на которых вся изюминка на заднем плане В США корабль опять врезался в мост В США корабль опять врезался в мост Женщина решила порадовать пассажиров рейса Тбилиси-Москва стриптизом, но его не оценили Женщина решила порадовать пассажиров рейса Тбилиси-Москва... Люди из стали. Павел Шклярчук Люди из стали. Павел Шклярчук Оскорбившего губернатора Самарской области малолетнего мигранта депортировали из России вместе с матерью Оскорбившего губернатора Самарской области малолетнего мигранта... "Эй, русские, как вы?": поклонники Стейтема заходят в его соцсети, чтобы поприветствовать подписчиков из РФ "Эй, русские, как вы?": поклонники Стейтема заходят в его соцсети,... В Забайкалье мигранты из Киргизии бегали по улицам с автоматом, пугая местных жителей В Забайкалье мигранты из Киргизии бегали по улицам с автоматом,... Власти Петербурга за неделю выявили более 400 мигрантов, подлежащих выдворению Власти Петербурга за неделю выявили более 400 мигрантов,... Интересные снимки известных людей Интересные снимки известных людей Чудо-аппарат и его оператор Чудо-аппарат и его оператор В Индии парень надул своего друга промышленным феном ради шутки В Индии парень надул своего друга промышленным феном ради шутки 20 старых фотографий в цвете, которые позволят взглянуть на прошлое по-новому 20 старых фотографий в цвете, которые позволят взглянуть на... Около "Крокус Сити Холла" прошла панихида по погибшим в теракте Около "Крокус Сити Холла" прошла панихида по погибшим в теракте Потеряли всё: 12 звёзд, у которых были серьёзные проблемы с деньгами Потеряли всё: 12 звёзд, у которых были серьёзные проблемы с деньгами Ламбтонский червь – несокрушимый монстр Средневековья Ламбтонский червь – несокрушимый монстр Средневековья Байден объявил Пасху Днём Трансгендера, а жителям Германии рекомендовали отказаться от поедания яиц Байден объявил Пасху Днём Трансгендера, а жителям Германии... О чём молчат «Уста истины»? О чём молчат «Уста истины»? Интересные фотографии 1990 -х Интересные фотографии 1990 -х
За что 77-летнего "японского Дон Жуана" убила его девушка, которой было 22 года?

За что 77-летнего "японского Дон Жуана" убила его девушка, которой было 22 года?

Автор:
31 марта 2024 09:29
Метки: Девушка   истори   криминал   любовь   отношения   японский Дон Жуан   
1829
7

В 2018 году в Японии разгорелся настоящий скандал. В префектуре Вакаяма погиб легендарный "японский Дон Жуан", прославившийся своими очень яркими высказываниями и покорением 4000 женских сердец.

Более того, остановившись на 4000 женщине, он связал с ней свою жизнь, предложив ей стать его женой. Однако, всего через пару месяцев после свадьбы он погиб от рук собственной 22-летней жены.

Для начала давайте коротко поговорим о том, кто такой Косуке Нодзаки и почему его прозвали Дон Жуаном?

×
×

Будущий японский Дон Жуан по имени Нодзаки Косукэ родился в небогатой семье, из-за чего ему пришлось начать очень рано работать.

Нодзаки сколотил свое состояние с нуля, работая на нескольких работах и в свободное от работы время продавая все подряд: начиная от металлолома, заканчивая разносом контpaцeптивoв по домам. Последнее (кстати) приносило ему сумасшедший доход из-за уникального метода продаж Нодзаки, который он связывает с тем, что разносить ему их по домам помогали молодые женщины у которых очень активно скупали весь товар.

В свои 20 лет Нодзаки уже зарабатывал в три раза больше среднего офисного работника в Японии.

Накопив определенную сумму сбережений, он расширил свои активы за счет инвестиций и скупки небольших участков, а затем отправился в Токио, чтобы открыть бизнес по кредитованию, официально войдя в ряды богатых.

Все следующие десятилетия Нодзаки увеличивал свой капитал, открывая новые компании в сфере недвижимости, магазины спиртных напитков и ещё несколько разных бизнесов связанных с финансами.

И примечательно то, что все свои деньги он зарабатывал исключительно ради женщин

В своей автобиографии Косуке Нодзаки, сравнивая себя с литературным испанским плeйбoeм (Дон Жуаном) писал: «Я мужчина, отдавший 3 миллиарда йен (~1,9 миллиарда рублей) 4000 красавицам, которые сделали меня счастливым. <...> Я стал богатым человеком только для того, чтобы иметь возможность cпaть с тысячами женщин. Меня не интересуют машины и дома».

В Японии Косуке Нодзаки прославился и получил прозвище "Дон Жуан" после нашумевшего случая с кражей, в ходе которого нанятая им домработница украла у него драгоценностей на сумму 60 миллионов йен (~ 40 миллионов рублей). После случившегося Косуке в интервью заявил, что не имеет претензий к женщине, поскольку зарабатывает деньги только ради женщин и что 60 миллионов для него — это мукулатура.

А затем последовало ещё несколько вирусных интервью в которых он рассказывал, как за свою жизнь покорил сердце 3999 женщин и то, что он вёл подсчёт каждой из них.

  • Однако именно его 4000-я по счёту женщина стала же для него роковой.

«Когда я встречаю высокую, элегантную женщину, я спрашиваю её, хочет ли она провести нoчь со мнoй. Если она соглашается, я готов сразу дать ей 400 тысяч йен (250 000 рублей)».

Некоторые люди могут подумать, что я очень плохой человек, но я с детства усердно трудился и выполнял самую разную работу, чтобы заработать деньги, которые у меня есть сегодня. И я зарабатывал их для того, чтобы получить тысячи женщин. Мечты у всех разные, и я никогда не делал ничего плохого», — рассказывает в своей книге Косуке.

Несмотря на такое огромное количество дaм, у японского Дон Жуана никогда не было детей и в браке он побывал лишь дважды.

  • Но в 2018 году в возрасте 77 лет он женился в третий раз на своей 4000-й женщине, 22-летней японке по имени Судо Хаяки (являвшейся актрисой фильмов для взpocлыx).

Но на этот раз он встретил свой конец

После двух неудачных браков он вновь решил жениться на девушке, у которой была разница в 55 лет из-за того, что она не была шумной девушкой, а являлась стройной красавицей с меланхоличным характером и немногословностью.

Он был очень уверен в этом браке и верил, что сможет быть счастлив.

Однако в мае 2018 года, всего через три месяца после свадьбы, 77-летний Косуке Нодзаки внезапно скончался в своем доме.

Случай произошел так внезапно, что потряс людей по всей Японии.

Подозреваемой номером один в yбийстве Нодзаки Косуке, естественно, стала его 22-летняя «невинная» жена. В теле японского Дон Жуана были обнаружены следы зaпрещенных пpeпаратов, но не было следов иглы или упоминаний в его медицинских записях, что он когда-либо принимал их. Эта информация заставила следователей предположить, что это был случай намеренного отравления. И предположить, что возможно виновата его жена.

Тогда Судо Саки заявила, что у неё нет никакого мотива: она могла получать от своего мужа миллионы карманных денег каждый месяц, так зачем же ей убивать его?

Следствие и расследование шли на протяжении трёх лет, а жена была главной подозреваемой. У полицейских не было прямых доказательств причастности девушки. Однако за это время вдова японского Дон Жуана быстро назначила себя президентом основанной им компании, и планировала покинуть Японию.

Именно в этот период времени выяснилось, что незадолго до случившегося Судо рисковала потерять свою сказочную жизнь. По данным японской телекомпании NHK, Косуке Нодзаки подумывал о разводе с ней и даже консультировался об этом со своим адвокатом. Не желая мириться с тем, что она лишится миллионов и окажется на улице, девушка взяла всё в свои руки и решила прибрать все богатства мужа себе, пока он не развёлся с ней.

Японская полиция не стала медлить, а заполучила ордер на арест девушки из-за подозрений в её причастности. Также получить ордер помог тот факт, что на полученных кадрах с камер наблюдения не было видно, чтобы кто-либо входил или выходил в их дом в течение четырех часов до и после ужина, пока Нодзаки был наедине со своей женой.

Кроме того, после ареста анализ смартфона и компьютера Судо Хаяки показал, что за несколько недель до инцидента она искала информацию о специальных веществах и о том, как представить убийство так, будто кто-то умер от болезни. Данные о местоположении на телефоне также показали, что она находилась в том же месте, примерно в то же время, когда 77-летний бизнесмен предположительно умер.

Хотя следователи заявляют, что у них есть косвенные улики против неё, суд заявил, что прокурорам предстоит либо предъявить Судо официальное обвинение, либо освободить её. Девушка была арестована полицией префектуры Вакаяма 28 апреля 2021 года и до сих пор (на момент 2024 года) содержится под стражей в следственном изоляторе Маруноути. Она не признала своей вины. Она всё ещё ожидает суда, но велика вероятность, что у неё получится выйти чистой из воды и стать наследницей огромных капиталов своего мужа.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Девушка   истори   криминал   любовь   отношения   японский Дон Жуан   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
31k
Головасыр коричнештанник Час назад
а зачем замазали фото первое? там что, хер стоячий или вульва?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
ПаганецЪ 36 минут назад
(С) За что 77-летнего "японского Дон Жуана" убила его девушка, которой было 22 года?(/С)

Замучилась ждать, пока сам помрёт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Ed 51 минуту назад
ну что, засунул свой отросток в 4000 шлюх за деньги........достойная жизнь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
GROMOZEKA 52 минуты назад
« Но на этот раз он встретил свой конец»

Крайне двусмысленная фраза, учитывая его жизненное кредо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Твоя совесть
  • Дата регистрации: 09.10.2018
  • 268 постов (256 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

76899



Другие посты автора
Популярное
"Верните моего сына в Таджикистан!" - мать одного из террористов просит экстрадировать бандита на родину
"Верните моего сына в Таджикистан!" - мать одного из террористов просит экстрадировать...
Зависть — дело наживное
Зависть — дело наживное
Набирающие популярность
Печальная судьба барабанщика
Печальная судьба барабанщика
14 фильмов М.Найта Шьямалана — от худшего к лучшему⁠⁠
14 фильмов М.Найта Шьямалана — от худшего к лучшему⁠⁠
"По-любому трофей"
"По-любому трофей"
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 30 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#интересное#Россия#интересно#СССР#истории#собака#задержание#позитив
#животные#в мире#люди#машина#Китай#автомир#США#природа#Индия#шоу бизнес
#забавно#Юмор#факты#автомобили#мигранты#Прикол#Суд#полиция#кино#Смертная казнь
"По-любому трофей" "По-любому трофей" О знаке зодиака Скорпион О знаке зодиака Скорпион 10 лучших бесплатных сайтов знакомств в 2024 году 10 лучших бесплатных сайтов знакомств в 2024 году "И почему это я душный и унылый?": девушка пришла на "чай", а парень не понял намёков "И почему это я душный и унылый?": девушка пришла на "чай", а парень не понял намёков Бутылочка, спасибо: пользователи соцсетей рассказали о своих первых поцелуях Бутылочка, спасибо: пользователи соцсетей рассказали о своих первых поцелуях Красавица расправилась с возлюбленным-миллионером из-за ревности Красавица расправилась с возлюбленным-миллионером из-за ревности

На что жалуетесь?

Вернуться