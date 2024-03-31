Женщина решила порадовать пассажиров рейса Тбилиси-Москва стриптизом, но его не оценили

Сначала все было относительно хорошо, кроме стойкого запаха алкоголя, вреда от пассажирки не было, но после того, как самолет поднялся в небо, дама расслабилась и решила, что лучше всего предаться разврату во время полета. Вот только пассажиры эту затею не поддержали.

Пока мадам оголяла свои филейные части тела и пыталась приставать к своему соседу, бортпроводники отчаянно пытались ее успокоить.