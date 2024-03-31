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Женщина решила порадовать пассажиров рейса Тбилиси-Москва стриптизом, но его не оценили

Женщина решила порадовать пассажиров рейса Тбилиси-Москва стриптизом, но его не оценили

Автор:
31 марта 2024 06:29
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Грузия   Москва   алкоголь   самолет   стриптиз   
2876
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Вы все правильно поняли, дама была пьяненькая.

Самолет авиакомпании "Азимут" планово взлетел вчера из аэропорта столицы Грузии в 13:50. На борту находилась женщина, которая ну очень сильно переживала как пройдет полет и для успокоения своей нестабильной нервной системы перебрала джина.

Сначала все было относительно хорошо, кроме стойкого запаха алкоголя, вреда от пассажирки не было, но после того, как самолет поднялся в небо, дама расслабилась и решила, что лучше всего предаться разврату во время полета. Вот только пассажиры эту затею не поддержали.


Пока мадам оголяла свои филейные части тела и пыталась приставать к своему соседу, бортпроводники отчаянно пытались ее успокоить.


В итоге парню с соседнего места пришлось весь полет провести в кабине бортпроводников, а женщину кое как успокоили, чтобы больше не мешала другим. В Москве любвеобильную даму встречали внуковские полицейские. Ну а остальные пассажиры получили шикарную историю о незабываемом полете и +1 фобию в копилочку.


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Метки: Видео   Грузия   Москва   алкоголь   самолет   стриптиз   
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14  комментариев
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11k
Алексей 2 часа назад
Где филейные части и стриптиз
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8k
perekrestok 6 минут назад
А видео точно то что хотел автор прицеплено? А то пишут про то как женщина парня выселила чтобы поспать нормально а показано как милиция охраняет какую то пассажирку? Может есть смысл еще видос подгрузить?
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34k
Slonyash 8 минут назад
Рядовой инженер собирается в первую в жизни загранкомандировку. Вместе с
женой корректируют смету: сколько на подарки, сколько на экскурсии и т.п.
- А это что за сумма?- спрашивает жена.
- Это на стриптиз. Должен же я хоть раз в жизни увидеть настоящий
стриптиз!
Ты что! Да на эти деньги ты можешь привезти шубу! Я сама тебе устрою
стриптиз!
И тут же на кухне под магнитофон провела сеан стриптиза, так как она это
представляет.
Инженер задумчиво:
- Да... Прав был наш парторг- омерзительное зрелище!
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5k
Слава 16 минут назад
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10k
Сол Гудман Полчаса назад
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298
Xiks 53 минуты назад
Ну налили бы ей ещё шампанского пару бокалов. Пусть спит .
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11k
Дмитрий 57 минут назад
Стриптиз где? Стриптиза не было!
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7k
перевозчик Час назад
друг пост не одобрил...
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447
Skywriter Час назад
А где комментарии униженного соседа дебоширки?)))
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562
Кристофер Робин Час назад
Плохой пост, я думал на много лучше будет.
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4k
Бровеносец в потёмках Час назад
Пост сразу анекдот напомнил: "Да хрень эта ваша опера! - А ты её слышал? - Нет, но мне Серёга напел." Читать про стриптиз - из этой же серии.
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Сергей Час назад
Да, ужас конечно...
читать описание стриптиза.
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36k
Опаньки Час назад
пост - говно. Где то зачем все сюда зашли ?
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