Женщина решила порадовать пассажиров рейса Тбилиси-Москва стриптизом, но его не оценили

Вы все правильно поняли, дама была пьяненькая.
Самолет авиакомпании "Азимут" планово взлетел вчера из аэропорта столицы Грузии в 13:50. На борту находилась женщина, которая ну очень сильно переживала как пройдет полет и для успокоения своей нестабильной нервной системы перебрала джина.
Сначала все было относительно хорошо, кроме стойкого запаха алкоголя, вреда от пассажирки не было, но после того, как самолет поднялся в небо, дама расслабилась и решила, что лучше всего предаться разврату во время полета. Вот только пассажиры эту затею не поддержали.
Пока мадам оголяла свои филейные части тела и пыталась приставать к своему соседу, бортпроводники отчаянно пытались ее успокоить.
В итоге парню с соседнего места пришлось весь полет провести в кабине бортпроводников, а женщину кое как успокоили, чтобы больше не мешала другим. В Москве любвеобильную даму встречали внуковские полицейские. Ну а остальные пассажиры получили шикарную историю о незабываемом полете и +1 фобию в копилочку.
Источник:
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женой корректируют смету: сколько на подарки, сколько на экскурсии и т.п.
- А это что за сумма?- спрашивает жена.
- Это на стриптиз. Должен же я хоть раз в жизни увидеть настоящий
стриптиз!
Ты что! Да на эти деньги ты можешь привезти шубу! Я сама тебе устрою
стриптиз!
И тут же на кухне под магнитофон провела сеан стриптиза, так как она это
представляет.
Инженер задумчиво:
- Да... Прав был наш парторг- омерзительное зрелище!
читать описание стриптиза.