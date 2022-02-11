Калужский губернатор в миграционном центре поймал приезжего с поддельными документами

Внезапно выяснилось (нет), что большинство приезжих покупают сертификаты о знании русского языка и получают гражданство по упрощённой процедуре.
Сегодня утром губернатор Калужской области Владислав Шапша без предупреждения приехал в миграционный центр с проверкой, и первый же попавшийся ему на глаза мигрант, не владеющий русским языком, держал в руках сертификат о знании великого и могучего. Чудеса!
«Он вообще не понимал, что я у него спрашиваю! По-русски ни бельмеса! Первый попавшийся "гость с юга". Русским языком явно не владеет. Но, о чудо! Сертификат о знании русского языка на руках», - написал глава региона на своей страничке в Instagram.
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Но не будем наговаривать на незаменимого для российской экономики иностранного специалиста: русский он всё же немного знает - по крайней мере смог ответить, что купил документы за 5 тысяч рублей.
После своего визита Владислав Шапша заявил, что запретит получение упрощенного гражданства для выходцев из Средней Азии, а за липовые сертификаты о владении русским языком мигранты будут отвечать в полиции.
В Калужской области назрели очень острые проблемы с мигрантами. Регион находится едва ли не на первом месте по их количеству, и власти потеряли над ними контроль. Известно, что минимум 25-30% учеников в школах плохо владеют русским языком, плюс многие семьи приезжих живут на пособия - в прошлом году на них ушло 170 миллионов рублей. Напряжение в Калужской области нарастает и из-за количества преступлений, совершаемых приезжими. В 2021 году преступность среди них выросла на 23%, из региона депортировали 113 иностранных специалистов, 23 из которых были признаны опасными для нацбезопасности. И плюс ко всему, мигранты и их счастливые земляки, купившие гражданство, монополизировали некоторые сферы экономики, такие как торговля, пассажирские перевозки и общепит.
Владислав Шапша с этого года решил ограничить количество выдаваемых патентов на работу в этих сферах для выходцев из Средней Азии. Также он принял меры по выходу региона из программы по переселению соотечественников. Программа по упрощённому получению гражданства была принята в регионе 2006 году, и поначалу работала нормально - 8 из 10 российских паспортов получали белорусы, украинцы, русские из Казахстана и прочие более культурные выходцы из европейского региона. Но через некоторое время
заработала коррупция ситуация кардинально изменилась, и в Калужскую область начали съезжаться целые кишлаки из Средней Азии.
Надеемся, у губернатора получится остановить поток неконтролируемой миграции, обнулить гражданство, тем кто получил его незаконно, и наказать коррупционеров, которые поставили на поток выдачу липовых документов для получения российского паспорта.
К слову, на днях Владимир Путин подписал указ о создании Межведомственной комиссии Совбеза по вопросам совершенствования миграционной политики. В её состав войдут директор ФСБ Бортников и глава Следственного комитета Бастрыкин, который уже писал Путину письмо о засилье мигрантов, с которым нужно что-то делать, пока не стало слишком поздно.
Комиссию возглавит заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев. И вот, что он сегодня сказал по поводу проблем с мигрантами:
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- Глава СК Бастрыкин попросил Путина ужесточить миграционную политику
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А взять за вымя,выдавшего сертификат,религия не позволяет?!
Разрыв между интересами граждан РФ и интересами государственных чиновников увеличивается. И также ненависть к этим чиновникам и гастарбайтерам тоже растёт.
К чему это может привести догадаться несложно.