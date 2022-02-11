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Калужский губернатор в миграционном центре поймал приезжего с поддельными документами

Калужский губернатор в миграционном центре поймал приезжего с поддельными документами (4 фото + 1 видео)

Автор:
11 февраля 2022 15:05
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   губернатор   документы   калужская область   мигранты   
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Внезапно выяснилось (нет), что большинство приезжих покупают сертификаты о знании русского языка и получают гражданство по упрощённой процедуре.

Сегодня утром губернатор Калужской области Владислав Шапша без предупреждения приехал в миграционный центр с проверкой, и первый же попавшийся ему на глаза мигрант, не владеющий русским языком, держал в руках сертификат о знании великого и могучего. Чудеса!


«Он вообще не понимал, что я у него спрашиваю! По-русски ни бельмеса! Первый попавшийся "гость с юга". Русским языком явно не владеет. Но, о чудо! Сертификат о знании русского языка на руках», - написал глава региона на своей страничке в Instagram.

Но не будем наговаривать на незаменимого для российской экономики иностранного специалиста: русский он всё же немного знает - по крайней мере смог ответить, что купил документы за 5 тысяч рублей.


После своего визита Владислав Шапша заявил, что запретит получение упрощенного гражданства для выходцев из Средней Азии, а за липовые сертификаты о владении русским языком мигранты будут отвечать в полиции.

В Калужской области назрели очень острые проблемы с мигрантами. Регион находится едва ли не на первом месте по их количеству, и власти потеряли над ними контроль. Известно, что минимум 25-30% учеников в школах плохо владеют русским языком, плюс многие семьи приезжих живут на пособия - в прошлом году на них ушло 170 миллионов рублей. Напряжение в Калужской области нарастает и из-за количества преступлений, совершаемых приезжими. В 2021 году преступность среди них выросла на 23%, из региона депортировали 113 иностранных специалистов, 23 из которых были признаны опасными для нацбезопасности. И плюс ко всему, мигранты и их счастливые земляки, купившие гражданство, монополизировали некоторые сферы экономики, такие как торговля, пассажирские перевозки и общепит.


Владислав Шапша с этого года решил ограничить количество выдаваемых патентов на работу в этих сферах для выходцев из Средней Азии. Также он принял меры по выходу региона из программы по переселению соотечественников. Программа по упрощённому получению гражданства была принята в регионе 2006 году, и поначалу работала нормально - 8 из 10 российских паспортов получали белорусы, украинцы, русские из Казахстана и прочие более культурные выходцы из европейского региона. Но через некоторое время заработала коррупция ситуация кардинально изменилась, и в Калужскую область начали съезжаться целые кишлаки из Средней Азии.


Надеемся, у губернатора получится остановить поток неконтролируемой миграции, обнулить гражданство, тем кто получил его незаконно, и наказать коррупционеров, которые поставили на поток выдачу липовых документов для получения российского паспорта.

К слову, на днях Владимир Путин подписал указ о создании Межведомственной комиссии Совбеза по вопросам совершенствования миграционной политики. В её состав войдут директор ФСБ Бортников и глава Следственного комитета Бастрыкин, который уже писал Путину письмо о засилье мигрантов, с которым нужно что-то делать, пока не стало слишком поздно.


Комиссию возглавит заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев. И вот, что он сегодня сказал по поводу проблем с мигрантами:

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Метки: видео   губернатор   документы   калужская область   мигранты   
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37k
kalinser Полчаса назад
"Сертификат о знании русского языка на руках"
А взять за вымя,выдавшего сертификат,религия не позволяет?!
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2k
tessio 4 минуты назад
"Медведев рассказал, что треть регионов РФ не контролирует ситуацию с мигрантами..."
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5k
onebibis 10 минут назад
Поток копчёных е.б.а.л.ь.н.и.к.о.в из кишлаков и их уже предельное количество РФ существует не потому, что это нужно нашей экономике. Это нужно только небольшой группе негодяев, которые на этом наживаются. Они наживаются, а миллионы граждан терпят присутствие этих дикарей и рискуют своей жизнью и жизнью своих близких. Ибо эти азиаты краёв не видят, они тут оккупанты, а не гости. За них заступаются эти же чиновники, их диаспоры. Местное население же остаётся крайним.
Разрыв между интересами граждан РФ и интересами государственных чиновников увеличивается. И также ненависть к этим чиновникам и гастарбайтерам тоже растёт.
К чему это может привести догадаться несложно.
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1k
Вадим Курбатов 15 минут назад
Димон, ты главное опять не проспи всё! А то ведь животные эти реально достали, народ уже вилы точит и веревки крутит!
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4k
Владимир 24 минуты назад
те кто им делает гражданство за бабки,не понимают что им и их детям и внукам тут жить,и что те которым они за деньги продали гражданство,рано или поздно придут и в их дом и скажут что теперь это наше.
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39k
Alex Полчаса назад
Пидс**сы...
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722
герасим Полчаса назад
Какой прям "Активный"
губернатор! Вот у нас в Подмосковье одни " пассивы"...
Их е...т, аим всё мало...
Им всё приезжие уи подавай!
Бесстыдники!
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2k
lekha-fil Полчаса назад
Застрелят.
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2k
Иван Полчаса назад
Делаем ставки по какой статье на этого губера дело заведут.
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9k
antonium Полчаса назад
И тут коррупция? Ну надо же, какая невидаль!
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1k
Иван Иванов Полчаса назад
Ой а кто это сделал? Кому было мало мигрантов? Когда какой нибудь мигрант изнасилует какого нибудь министра, только тогда начнут реально наводить порядок.
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4k
40bbazziggo Полчаса назад
Внезапно! Сами создали систему, сами завозят миллионами, а теперь будут борьбу имитировать.
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