Калужский губернатор в миграционном центре поймал приезжего с поддельными документами

В Калужской области назрели очень острые проблемы с мигрантами. Регион находится едва ли не на первом месте по их количеству, и власти потеряли над ними контроль. Известно, что минимум 25-30% учеников в школах плохо владеют русским языком, плюс многие семьи приезжих живут на пособия - в прошлом году на них ушло 170 миллионов рублей. Напряжение в Калужской области нарастает и из-за количества преступлений, совершаемых приезжими. В 2021 году преступность среди них выросла на 23%, из региона депортировали 113 иностранных специалистов, 23 из которых были признаны опасными для нацбезопасности. И плюс ко всему, мигранты и их счастливые земляки, купившие гражданство, монополизировали некоторые сферы экономики, такие как торговля, пассажирские перевозки и общепит.





Владислав Шапша с этого года решил ограничить количество выдаваемых патентов на работу в этих сферах для выходцев из Средней Азии. Также он принял меры по выходу региона из программы по переселению соотечественников. Программа по упрощённому получению гражданства была принята в регионе 2006 году, и поначалу работала нормально - 8 из 10 российских паспортов получали белорусы, украинцы, русские из Казахстана и прочие более культурные выходцы из европейского региона. Но через некоторое время заработала коррупция ситуация кардинально изменилась, и в Калужскую область начали съезжаться целые кишлаки из Средней Азии.





Надеемся, у губернатора получится остановить поток неконтролируемой миграции, обнулить гражданство, тем кто получил его незаконно, и наказать коррупционеров, которые поставили на поток выдачу липовых документов для получения российского паспорта.