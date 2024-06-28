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Мэр Алатыря покинул пост после того, как камеры засняли его с девушкой в машине

Мэр Алатыря покинул пост после того, как камеры засняли его с девушкой в машине

Автор:
28 июня 2024 20:18
Сообщество : Жить в России
Метки: Алатырь   Видео   Россия   интересное   камеры   мэр   фото   
1766
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Глава Алатыря Павел Аринин был дважды оштрафован за не пристёгнутый ремень безопасности. Однако пользователей сетей возмутил не отсутствие ремня, а интимная сцена, которая развернулась в машине в это время.

Мэр Алатыря Павел Аринин ушёл со своего поста после того, как его личная жизнь стала достоянием общественности. Baza сообщает, что после того, как фото утекли в сеть, Аринин написал заявление об уходе. Депутаты его поддержали.

Ранее глава Чувашии Олег Николаев заявил, что провели внутреннее расследование.

«Налицо – нарушения норм Кодекса этики и служебного поведения служащих администрации города Алатырь, утверждённых в уставе города Алатырь, и иных нормативных документов», - заявил Николаев.

В четверг материалы отправили в городское собрание «для рассмотрения по существу и принятия соответствующего решения». Судя по всему это и стало причиной ухода Аринина. Попросили "по собственному", так сказать.

Напомним, что 15 июня камера видеофиксации засняла Аринина без ремня. Фотографии просочились в сеть. Пользователей заинтересовала девушка, которая что-то делала на коленях мэра на скорость почти 70 км/ч.

Также стало известно, что ремень оставался непристёгнутым некоторое время, т.к. нарушение было зафиксировано двумя камерами. Господину мэру пришлось заплатить штраф, но теперь его исправно достают вопросами о снимках с камеры.

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Метки: Алатырь   Видео   Россия   интересное   камеры   мэр   фото   
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73
Alex Vlg Час назад
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2k
Pioner76 23 минуты назад
Ну вы поняли.
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864
Purple_Bear 39 минут назад
Отстранять от должности мэра и/или другого любого специалиста можно и нужно за профнепригодность, а не за то что ему там кто-то сосал.
Если мэр говно - то пусть сам сосёт для заработка, а если хороший хозяйственник и в городе всё пучком - то лёгкие шалости можно простить.
А тут хз какой из него мэр, но с должности он вылетает за отсос под камерой. Как это связано с профессиональной деятельностью - непонятно.
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34k
Юрьевич 47 минут назад
Да, это в России самое страшное нарушение для чиновника. Некоторые вон людей сбивают и продолжают работать дальше...
"Магаданский чиновник, который пьяным за рулем сбил женщину, стал заместителем министра в Правительстве."
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39k
Вепс Час назад
Если это было не рабочее время, и не рабочая машина, в чем проблема? Или чувака просто слили?
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338
Артём Вепс 47 минут назад
Вообще-то, заниматься сексом во время вождения, запрещено.
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Артём BiZ Полчаса назад
Пункта нет, ну кроме мелкого хулиганства если спалили, но она по умолчанию не пристёгнута.
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PokemonKa
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