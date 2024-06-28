Мэр Алатыря покинул пост после того, как камеры засняли его с девушкой в машине

Мэр Алатыря Павел Аринин ушёл со своего поста после того, как его личная жизнь стала достоянием общественности. Baza сообщает, что после того, как фото утекли в сеть, Аринин написал заявление об уходе. Депутаты его поддержали.

Ранее глава Чувашии Олег Николаев заявил, что провели внутреннее расследование.

«Налицо – нарушения норм Кодекса этики и служебного поведения служащих администрации города Алатырь, утверждённых в уставе города Алатырь, и иных нормативных документов», - заявил Николаев.

В четверг материалы отправили в городское собрание «для рассмотрения по существу и принятия соответствующего решения». Судя по всему это и стало причиной ухода Аринина. Попросили "по собственному", так сказать.