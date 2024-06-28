Мэр Алатыря покинул пост после того, как камеры засняли его с девушкой в машине

Глава Алатыря Павел Аринин был дважды оштрафован за не пристёгнутый ремень безопасности. Однако пользователей сетей возмутил не отсутствие ремня, а интимная сцена, которая развернулась в машине в это время.
Мэр Алатыря Павел Аринин ушёл со своего поста после того, как его личная жизнь стала достоянием общественности. Baza сообщает, что после того, как фото утекли в сеть, Аринин написал заявление об уходе. Депутаты его поддержали.
Ранее глава Чувашии Олег Николаев заявил, что провели внутреннее расследование.
«Налицо – нарушения норм Кодекса этики и служебного поведения служащих администрации города Алатырь, утверждённых в уставе города Алатырь, и иных нормативных документов», - заявил Николаев.
В четверг материалы отправили в городское собрание «для рассмотрения по существу и принятия соответствующего решения». Судя по всему это и стало причиной ухода Аринина. Попросили "по собственному", так сказать.
Напомним, что 15 июня камера видеофиксации засняла Аринина без ремня. Фотографии просочились в сеть. Пользователей заинтересовала девушка, которая что-то делала на коленях мэра на скорость почти 70 км/ч.
"Что там происходит?": мэра Алатыря забрасывают вопросами о сцене в машине, снятой камерой фотофиксации
Также стало известно, что ремень оставался непристёгнутым некоторое время, т.к. нарушение было зафиксировано двумя камерами. Господину мэру пришлось заплатить штраф, но теперь его исправно достают вопросами о снимках с камеры.
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Если мэр говно - то пусть сам сосёт для заработка, а если хороший хозяйственник и в городе всё пучком - то лёгкие шалости можно простить.
А тут хз какой из него мэр, но с должности он вылетает за отсос под камерой. Как это связано с профессиональной деятельностью - непонятно.
"Магаданский чиновник, который пьяным за рулем сбил женщину, стал заместителем министра в Правительстве."