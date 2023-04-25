FISHKINET
Сообщество RealFishki 1454 поста • 140 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество RealFishki
Как СССР помог американскому городу обзавестись собственным мостом

Как СССР помог американскому городу обзавестись собственным мостом

Автор:
25 апреля 2023 23:54
Сообщество : RealFishki
Метки: СССР   США   вулкан   город   дети   мост   помощь   школа   
1067
3

Хотя в Союзе об этом никто так и не узнал.

В Западной Вирджинии есть городок Вулкан, он находится прямо на границе с другим штатом - Кентукки. Когда-то Вулкан был процветающим шахтёрским поселением, но к 1960-м недра иссякли и город стал потихоньку ветшать.

Но всё равно - жители там оставались, а детишки продолжали ходить в школу. Не в Вулкане, там не было своей, а в штате Кентукки. Для этого ребятам нужно было каждый день перебираться в соседний штат по навесному мосту через реку Биг-Сэнди, садиться в школьный автобус и добираться до учебного заведения. В 1975-м году мост рухнул и детям пришлось ходить в Кентукки по обходной гравийной дороге - она принадлежала железнодорожной компании и та вскоре закрыла её для прохода. Официальное объяснение: “Дорога опасна для использования”.

Местные обратились к правительству Западной Виргинии и попросили построить мост. В ответ получили отказ с формулировкой - город сильно запущен и пустеет, новым мостом практически никто не будет пользоваться. Трата денег бессмысленна.

Тем временем в городе проживало 50 семей и почти в каждой были дети, которым надо было как-то добираться до школы. И местный активист Джон Робинетт написал письмо в советское посольство в Вашингтоне и правительству ГДР. Он описал бедственное положение городка, безразличии американских властей и попросил об иностранном финансировании.

Официально, СССР никак не отреагировал на письмо отчаявшегося американца. Зато о нём “случайно” узнал журналист из Нью-Йорка Иона Андронов и помчался в городок, чтобы взять интервью у местных и написать разгромную статью.

Она произвела эффект разорвавшейся бомбы. Вся страна заговорила о том, что американское правительство тратит десятки миллиардов, чтобы воевать по всему миру, но не может найти деньги на мост для своих граждан.

И уже не местные, а федеральные власти, немедленно выделили $1,3 миллиона из бюджетных средств - через два года мост торжественно открыли.

Но представителей СССР на церемонии не было - видимо, их постеснялись пригласить.

Источник:

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: СССР   США   вулкан   город   дети   мост   помощь   школа   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Toffler

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

25654



Другие посты автора
Популярное в сообществах
После провала рекламы с трансгендером маркетинг-директор пивной компании в США лишилась работы
После провала рекламы с трансгендером маркетинг-директор пивной компании в США...
Столичный таксист спас пенсионерку от мошенников и вернул ей деньги
Столичный таксист спас пенсионерку от мошенников и вернул ей деньги
Набирающие популярность в сообществах
«Ты неси меня, река»: как выглядели бы крупнейшие реки нашей планеты, будь они людьми
«Ты неси меня, река»: как выглядели бы крупнейшие реки нашей планеты, будь они людьми
Как в Канаде выявляли гомосексуалистов
Как в Канаде выявляли гомосексуалистов
Рубит всю правду матку?
Рубит всю правду матку?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Впечатляющий объём

Популярные теги
#фото#машина#автомир#интересно#США#дтп#люди#картинки#Китай#наука
#Юмор#автомобили#в мире#история#подборка#авто аварии#Автовсячина#Жизнь#шоу бизнес#позитив
#Прикол#животные#интересное#факты#аварии#Россия#забавно#кино#природа#Приколы
Рубит всю правду матку? Рубит всю правду матку? Американская школа интересно приобщает молодежь к чтению книг Американская школа интересно приобщает молодежь к чтению книг Ленд-лиз: миф и реальность Ленд-лиз: миф и реальность Деточкин и Робин Гуд в одном флаконе: советский вор с чистой душой Деточкин и Робин Гуд в одном флаконе: советский вор с чистой душой 11-летний американец угнал школьный автобус и попытался удрать от полицейских: видео 11-летний американец угнал школьный автобус и попытался удрать от полицейских: видео Из Петрограда – в кругосветку. Как дети из питательной колонии совершили удивительное путешествие Из Петрограда – в кругосветку. Как дети из питательной колонии совершили удивительное путешествие

На что жалуетесь?

Вернуться