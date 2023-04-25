Как СССР помог американскому городу обзавестись собственным мостом

Местные обратились к правительству Западной Виргинии и попросили построить мост. В ответ получили отказ с формулировкой - город сильно запущен и пустеет, новым мостом практически никто не будет пользоваться. Трата денег бессмысленна.

Тем временем в городе проживало 50 семей и почти в каждой были дети, которым надо было как-то добираться до школы. И местный активист Джон Робинетт написал письмо в советское посольство в Вашингтоне и правительству ГДР. Он описал бедственное положение городка, безразличии американских властей и попросил об иностранном финансировании.

Официально, СССР никак не отреагировал на письмо отчаявшегося американца. Зато о нём “случайно” узнал журналист из Нью-Йорка Иона Андронов и помчался в городок, чтобы взять интервью у местных и написать разгромную статью.

Она произвела эффект разорвавшейся бомбы. Вся страна заговорила о том, что американское правительство тратит десятки миллиардов, чтобы воевать по всему миру, но не может найти деньги на мост для своих граждан.

И уже не местные, а федеральные власти, немедленно выделили $1,3 миллиона из бюджетных средств - через два года мост торжественно открыли.