Как СССР помог американскому городу обзавестись собственным мостом

Хотя в Союзе об этом никто так и не узнал.
В Западной Вирджинии есть городок Вулкан, он находится прямо на границе с другим штатом - Кентукки. Когда-то Вулкан был процветающим шахтёрским поселением, но к 1960-м недра иссякли и город стал потихоньку ветшать.
Но всё равно - жители там оставались, а детишки продолжали ходить в школу. Не в Вулкане, там не было своей, а в штате Кентукки. Для этого ребятам нужно было каждый день перебираться в соседний штат по навесному мосту через реку Биг-Сэнди, садиться в школьный автобус и добираться до учебного заведения. В 1975-м году мост рухнул и детям пришлось ходить в Кентукки по обходной гравийной дороге - она принадлежала железнодорожной компании и та вскоре закрыла её для прохода. Официальное объяснение: “Дорога опасна для использования”.
Местные обратились к правительству Западной Виргинии и попросили построить мост. В ответ получили отказ с формулировкой - город сильно запущен и пустеет, новым мостом практически никто не будет пользоваться. Трата денег бессмысленна.
Тем временем в городе проживало 50 семей и почти в каждой были дети, которым надо было как-то добираться до школы. И местный активист Джон Робинетт написал письмо в советское посольство в Вашингтоне и правительству ГДР. Он описал бедственное положение городка, безразличии американских властей и попросил об иностранном финансировании.
Официально, СССР никак не отреагировал на письмо отчаявшегося американца. Зато о нём “случайно” узнал журналист из Нью-Йорка Иона Андронов и помчался в городок, чтобы взять интервью у местных и написать разгромную статью.
Она произвела эффект разорвавшейся бомбы. Вся страна заговорила о том, что американское правительство тратит десятки миллиардов, чтобы воевать по всему миру, но не может найти деньги на мост для своих граждан.
И уже не местные, а федеральные власти, немедленно выделили $1,3 миллиона из бюджетных средств - через два года мост торжественно открыли.
Но представителей СССР на церемонии не было - видимо, их постеснялись пригласить.
Источник:
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