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Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что меняет фамилию

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что меняет фамилию

Автор:
26 июня 2023 12:10
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Иосиф Пригожин   Не тот пригожин   Пригожин   Продюссер   Социальные сети   интересное   фото   шоу бизнес   
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На странице Иосифа Пригожина в запрещённой сети в комментариях люди требуют вернуть Ростов и называют Валерию "первой леди". Продюсер устал от этого.

На своей странице Иосиф Пригожин опубликовал сторис, заявив, что устал от негативных комментариев подписчиков, которые перепутали его с главой ЧВК "Вагнер".

С меня хватит! Беру фамилию жены!

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Пригожин публикует в запрещённой сети мемчики и смешные картиночки. В разговоре с NEWS.ru продюсер отметил, что очень тревожился и волновался. Мемоделов он не осуждает, потому что с помощью шуток люди пытаются снизить градус напряженности.

Я же человек из индустрии развлечений. Это говорит о том, что в такие непростые времена у народа чувство юмора присутствует. Они моделировали это таким веселым образом, пытались снизить градус напряженности.

Напомним, что пользователи сети на выходных перепутали продюсера Пригожина с главой ЧВК "Вагнер".

Пользователи запрещенной соцсети слетелись к нему в комментарии, дабы призвать к благоразумию или поинтересоваться зачем он пошел на Кремль.

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Метки: Иосиф Пригожин   Не тот пригожин   Пригожин   Продюссер   Социальные сети   интересное   фото   шоу бизнес   
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5  комментариев
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389k
Алексей 56 минут назад
С меня хватит! Беру фамилию жены!.....

Иосиф Валерин
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4k
Денис Полчаса назад
Хватит гонять лысого.
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91
Homefighter 43 минуты назад
Валерий Перфилов? Ну нормально, че
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33k
Андрей Иванов 44 минуты назад
Там Пригожин, здесь Пригожин. Там толстый и лысый, здесь толстый и лысый. И хотите чтоб не путали?
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7k
sedoisever 48 минут назад
"Напомним, что пользователи сети на выходных перепутали продюсера Пригожина с главой ЧВК "Вагнер"."
Ну, да...
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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