Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что меняет фамилию

На странице Иосифа Пригожина в запрещённой сети в комментариях люди требуют вернуть Ростов и называют Валерию "первой леди". Продюсер устал от этого.
На своей странице Иосиф Пригожин опубликовал сторис, заявив, что устал от негативных комментариев подписчиков, которые перепутали его с главой ЧВК "Вагнер".
С меня хватит! Беру фамилию жены!
Пригожин публикует в запрещённой сети мемчики и смешные картиночки. В разговоре с NEWS.ru продюсер отметил, что очень тревожился и волновался. Мемоделов он не осуждает, потому что с помощью шуток люди пытаются снизить градус напряженности.
Я же человек из индустрии развлечений. Это говорит о том, что в такие непростые времена у народа чувство юмора присутствует. Они моделировали это таким веселым образом, пытались снизить градус напряженности.
Пользователи запрещенной соцсети слетелись к нему в комментарии, дабы призвать к благоразумию или поинтересоваться зачем он пошел на Кремль.
Источник:
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Иосиф Валерин
Ну, да...