Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что меняет фамилию

Пригожин публикует в запрещённой сети мемчики и смешные картиночки. В разговоре с NEWS.ru продюсер отметил, что очень тревожился и волновался. Мемоделов он не осуждает, потому что с помощью шуток люди пытаются снизить градус напряженности.

Я же человек из индустрии развлечений. Это говорит о том, что в такие непростые времена у народа чувство юмора присутствует. Они моделировали это таким веселым образом, пытались снизить градус напряженности.