В Печоре обрушилась часть многоквартирного дома

По предварительным данным погибших и пострадавших нет, однако под завалами всё же могут находиться люди. Спасатели уже эвакуировали из аварийного здания 14 человек, включая пятерых детей.





Сообщается, что местные жители неоднократно жаловались в профильные ведомства по поводу многих неисправностей в доме. В 2023 году после прокурорской проверки было возбуждено два уголовных дела за приведение в негодность объектов жизнеобеспечения и за халатность этого и других общежитий. Однако людей никто тогда не расселил.