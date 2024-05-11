В Печоре обрушилась часть многоквартирного дома

По словам очевидцев, жильцы злополучного дома неоднократно жаловались на его неудовлетворительное состояние.
В Республики Коми обрушилась часть общежития. Инцидент произошёл на Печорском проспекте города Печоры. По данным МЧС, обрушение произошло с 1 по 3 этаж пятиэтажного здания. Однако судя по кадрам очевидцев, обрушился целый подъезд, включая 4 и 5 этажи.
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По предварительным данным погибших и пострадавших нет, однако под завалами всё же могут находиться люди. Спасатели уже эвакуировали из аварийного здания 14 человек, включая пятерых детей.
Сообщается, что местные жители неоднократно жаловались в профильные ведомства по поводу многих неисправностей в доме. В 2023 году после прокурорской проверки было возбуждено два уголовных дела за приведение в негодность объектов жизнеобеспечения и за халатность этого и других общежитий. Однако людей никто тогда не расселил.
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Теперь возбудится Бастрыкин. Я вообще не представляю когда он работать успевает, учитывая сколько ему возбуждаться приходится.
Печоры - Псковская область.
Печора - Республика Коми, Как у автора.