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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1413 постов • 59 подписчиков подписаться
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В Печоре обрушилась часть многоквартирного дома

В Печоре обрушилась часть многоквартирного дома

Автор:
11 мая 2024 14:24
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   МЧС   Печоры   здание   обрушение   общежитие   республика коми   
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По словам очевидцев, жильцы злополучного дома неоднократно жаловались на его неудовлетворительное состояние.

В Республики Коми обрушилась часть общежития. Инцидент произошёл на Печорском проспекте города Печоры. По данным МЧС, обрушение произошло с 1 по 3 этаж пятиэтажного здания. Однако судя по кадрам очевидцев, обрушился целый подъезд, включая 4 и 5 этажи.

По предварительным данным погибших и пострадавших нет, однако под завалами всё же могут находиться люди. Спасатели уже эвакуировали из аварийного здания 14 человек, включая пятерых детей.


Сообщается, что местные жители неоднократно жаловались в профильные ведомства по поводу многих неисправностей в доме. В 2023 году после прокурорской проверки было возбуждено два уголовных дела за приведение в негодность объектов жизнеобеспечения и за халатность этого и других общежитий. Однако людей никто тогда не расселил.

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Метки: Видео   МЧС   Печоры   здание   обрушение   общежитие   республика коми   
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11  комментариев
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41k
АнтонПолднев 2 часа назад
Возбудились, но ничего не изменилось. Зачёт

Теперь возбудится Бастрыкин. Я вообще не представляю когда он работать успевает, учитывая сколько ему возбуждаться приходится.
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31k
Головасыр коричнештанник 16 минут назад
ща скажут, что жалобы писались с ошибками, потому и не занимались. а по докам капиталку делали раз в год ... суки
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6k
Wadim Час назад
Сразу вспоминается

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457
Фрол Час назад
Тот который отказался расселять уже сидит в думском кабинете и до него уже не добраться.
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71k
doker Час назад
"- Печору, как и Орск вычеркиваем из России."- правительство.
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8k
x3matic Час назад
Виновных нет.Оно само развалилось.
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7k
satra 2 часа назад
Может в Печорах?
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Burzum
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