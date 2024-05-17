В Москве задержали вице-губернатора Алтайского края

Очередного высокопоставленного чиновника подозревается в коррупции.
В Москве по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере задержали заместителя председателя правительства Алтайского края Ивана Кибардина. Следствие пока не раскрывает подробности дела, однако известно, что вице-губернатор был задержан при получении 18 млн рублей от неизвестного лица.
Кибардина задержали в Москве 16 мая, в четверг. Сегодня стало известно, что суд в закрытом режиме избрал для него меру пресечения в виде ареста. Сообщается, что Кибардин занимал свою должность с 2018 года.
И ещё немного хороших новостей. Вчера в Красноярске задержали бывшего замминистра здравоохранения региона Анну Москвину. Против чиновницы возбудили уголовное дело по статье о превышении должностях полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).
По данным ФСБ, в 2022 году Москвина подписала акт об исполнении обязательств по контракту, заведомо зная, что рентгеновский аппарат для городской поликлиники стоимостью 28 млн рублей был поставлен с нарушениями и признан фальсифицированным изделием. Москвиной вменяют несколько аналогичных эпизодов, общий ущерб от её действий составил 126,5 млн рублей. Сегодня суд отправил её под домашний арест. Анна Москвина покинула свой пост в апреле 2024 года.
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Очень надеюсь, что это не передел сфер влияния элит, а формирование новой элиты, нужной России как государству и народу как жителям этого государства.
"По тундре, по железной дороге,
Где мчится поезд Воркута-Ленинград.."