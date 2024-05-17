В Москве задержали вице-губернатора Алтайского края

В Москве по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере задержали заместителя председателя правительства Алтайского края Ивана Кибардина. Следствие пока не раскрывает подробности дела, однако известно, что вице-губернатор был задержан при получении 18 млн рублей от неизвестного лица.

Кибардина задержали в Москве 16 мая, в четверг. Сегодня стало известно, что суд в закрытом режиме избрал для него меру пресечения в виде ареста. Сообщается, что Кибардин занимал свою должность с 2018 года.