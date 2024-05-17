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В Москве задержали вице-губернатора Алтайского края

В Москве задержали вице-губернатора Алтайского края

Автор:
17 мая 2024 18:16
Сообщество : Криминал
Метки: Алтайский край   Видео   СУД   ФСБ   вице-губернатор   задержание   коррупция   
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Очередного высокопоставленного чиновника подозревается в коррупции.

В Москве по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере задержали заместителя председателя правительства Алтайского края Ивана Кибардина. Следствие пока не раскрывает подробности дела, однако известно, что вице-губернатор был задержан при получении 18 млн рублей от неизвестного лица.


Кибардина задержали в Москве 16 мая, в четверг. Сегодня стало известно, что суд в закрытом режиме избрал для него меру пресечения в виде ареста. Сообщается, что Кибардин занимал свою должность с 2018 года.

И ещё немного хороших новостей. Вчера в Красноярске задержали бывшего замминистра здравоохранения региона Анну Москвину. Против чиновницы возбудили уголовное дело по статье о превышении должностях полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).


По данным ФСБ, в 2022 году Москвина подписала акт об исполнении обязательств по контракту, заведомо зная, что рентгеновский аппарат для городской поликлиники стоимостью 28 млн рублей был поставлен с нарушениями и признан фальсифицированным изделием. Москвиной вменяют несколько аналогичных эпизодов, общий ущерб от её действий составил 126,5 млн рублей. Сегодня суд отправил её под домашний арест. Анна Москвина покинула свой пост в апреле 2024 года.

Источник:

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Метки: Алтайский край   Видео   СУД   ФСБ   вице-губернатор   задержание   коррупция   
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25  комментариев
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АнтонПолднев 2 часа назад
Что ни день, то хорошие новости. Продолжайте в том же духе!
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Полчаса назад
почему этот еще лазит...граждане там воют от него..а ему хоть бы ХНЫ
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1k
рулон обоев Полчаса назад
опять домашний арест
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25k
Shtoppi 49 минут назад
а что толку то? на место тех кого повязали придут другие "голодные", так что это змея пожирающая свой хвост.
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63k
Андрей 55 минут назад
Кучно пошло. Похоже Путин на последнем сроке решил дембельский аккорд соорудить.
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1k
DimBr Час назад
Была бы статья о смертной казни за коррупцию, так каждого более-менее высокопоставленного чинушу стрелять можно было бы. Но. У нас нет борьбы с коррупцией. У нас есть только передел сфер влияния и борьба кланов.
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5k
Михаил Час назад
а де там Усс из Красноярского края
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62k
hpgjzsorqzo4 Час назад
В Туле задержан начальник миграционной службы полковник полиции Денис Оськин, его заместитель Елена Боровик, сотрудники УМВД Е.Кольцюк и Н. Маршалова. Всего 15 человек. Задержанные за три года незаконно легализовали около 700 мигрантов. В перечень незаконных услуг входили выдача гражданства, постановка на учет в одном помещении, оформление рабочих квот, фиктивное внесение в базу мигрантов как переселяющихся соотечественников. В домах и служебных помещениях идут обыски. Возбуждены уголовные дела. Не является ли эта информация ответом на вопрос «Кому, в том числе, выгодны мигранты?»
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830
Purple_Bear Час назад
В стране идут перемены. Только пока непонятно, стоит ли надеяться на лучшее или готовиться к худшему?
Очень надеюсь, что это не передел сфер влияния элит, а формирование новой элиты, нужной России как государству и народу как жителям этого государства.
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1k
Фидель Час назад
Пошла небольшая чистка,нельзя деньги воровать когда страна воюет
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1k
max20 Час назад
Ещё кто-нибудь хочет в начальники?
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21k
Robin Hood Час назад
Надо действовать по старым методам, И чуть-чуть по китайским
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3k
Igor Grishaev Час назад
Гм. Кучно чиновники пошли на нары.
"По тундре, по железной дороге,
Где мчится поезд Воркута-Ленинград.."
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5k
Tuskub Час назад
Вот если честно - я устал от новостей про воров от государства. Устал. Просто, для профилактики, всех тех, кто ворует от имени государства (чиновники) должны сажать с МАКСИМАЛЬНЫМИ сроками и трясти их родню так, что бы лишняя курица на их подворье считалась соучастием в уголовном деянии. Пройдет год-два, будут сотни (если не тысячи публичных посадок) и всё - как рукой снимет проблему. Счазз воруют как - "если и возьмут- пара лет, адвокаты отмажут, а потом буду жить как король - это же нормально, у всех тех, кого брали все хорошо". ..вот потому и воруют, что жестской ответственности не боятся...
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29k
Макарыч 2 часа назад
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2106 постов (2112 в горячем)
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