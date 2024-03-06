В "инопланетных мумиях" найден уникальный тип ДНК

Документалисты опубликовали новые снимки трёхпалых "инопланетных мумий" из Перу. По словам создателей фильма, существа содержат новую форму ДНК и не являются куклами для привлечения туристов.
Останки были найдены в горной шахте в Перу.
Серена ДиСи и Майкл Маццола представят "невероятные" доказательства существования гуманоидов на пресс-конференции в Голливуде 12 марта.
Документалисты рассказывают в своём фильме о рентгеновских и лабораторных исследованиях, проведённых американскими учёными в Мексике и Перу.
Серена и Майкл хотят опровергнуть заявления перуанских чиновников, которые назвали мумий туристическим трюком. И у них есть неопровержимые доказательства реальности существ.
"Эти фигуры никогда ранее не демонстрировались публике, они потрясают и сильно отличаются от образца, который Хайме Мауссан представил мексиканскому конгрессу в прошлом году", - говорит Серена.
"Мы отправились в Перу с очень скромными ожиданиями. А вернулись с осознанием, что существует большая история, которая имеет огромные последствия, способные изменить историю человечества. Это сродни находке плащаницы Иисуса Христа или ковчега Завета".
"Это открытие было несправедливо дискредитировано людьми, которым лень провести даже самое поверхностное расследование", - добавил Майкл.
"Полученные данные чрезвычайно убедительны и заслуживают того, чтобы их проверили учёные, готовые заниматься реальной наукой, а не играть в пиар-игры".
Анализ ДНК показал, что возраст существ превышает тысячу лет.
Специалисты сообщили, что "ДНК на 30 % неизвестна" с явными признаками генетических манипуляций.
Серена комментирует: "Кто мог заниматься генной инженерией тысячу лет назад? Мы не утверждаем, что нашли инопланетян. Но мы считаем, что нашли новый вид, и нам нужно провести анализ ДНК, чтобы выяснить, откуда он взялся. Есть небольшая вероятность, что он может быть родом из другой части галактики".
"Они настоящие. Они родились, жили, а потом умерли. И в течение этого периода жизни они ходили - один из них прожил не менее трёх лет, это подтверждает износ его костей".
Режиссёры планируют обнародовать снимки, а также представить результаты тестирования и оценки учёных.
"Мы будем вести прямую трансляцию из криминалистической лаборатории, где американские и мексиканские учёные проведут различные тесты".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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И износ костей не менее трёх лет это чудо из чудес - грузчиком с младенчества херачил, видимо.
Если были исследования, то где результаты? Почему показали одних, а других скрывали и только вот первый раз достали? Как быть с прошлым разоблачением?
Наука вещь такая, с ней спорить сложно.
Мумии инопланетян продолжали прибывать? ))
Даже если предположить, чисто теоретически, реальность Христа и наличии плащаницы, что покажет экспертиза? Древнее полотно, со следами крови. И?
Не даром до сих пор идут споры о возрасте артефакта и о о способе появления изображения на ткани.