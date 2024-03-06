В "инопланетных мумиях" найден уникальный тип ДНК

Серена и Майкл хотят опровергнуть заявления перуанских чиновников, которые назвали мумий туристическим трюком. И у них есть неопровержимые доказательства реальности существ.

"Эти фигуры никогда ранее не демонстрировались публике, они потрясают и сильно отличаются от образца, который Хайме Мауссан представил мексиканскому конгрессу в прошлом году", - говорит Серена.

"Мы отправились в Перу с очень скромными ожиданиями. А вернулись с осознанием, что существует большая история, которая имеет огромные последствия, способные изменить историю человечества. Это сродни находке плащаницы Иисуса Христа или ковчега Завета".

"Это открытие было несправедливо дискредитировано людьми, которым лень провести даже самое поверхностное расследование", - добавил Майкл.