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В "инопланетных мумиях" найден уникальный тип ДНК

В "инопланетных мумиях" найден уникальный тип ДНК

Автор:
06 марта 2024 11:01
Сообщество : Тайны и загадки
Метки: Загадка   Перу   днк   мумия   существо   учёный   
1762
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Документалисты опубликовали новые снимки трёхпалых "инопланетных мумий" из Перу. По словам создателей фильма, существа содержат новую форму ДНК и не являются куклами для привлечения туристов.

Останки были найдены в горной шахте в Перу.


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Серена ДиСи и Майкл Маццола представят "невероятные" доказательства существования гуманоидов на пресс-конференции в Голливуде 12 марта.

Документалисты рассказывают в своём фильме о рентгеновских и лабораторных исследованиях, проведённых американскими учёными в Мексике и Перу.

Серена и Майкл хотят опровергнуть заявления перуанских чиновников, которые назвали мумий туристическим трюком. И у них есть неопровержимые доказательства реальности существ.

"Эти фигуры никогда ранее не демонстрировались публике, они потрясают и сильно отличаются от образца, который Хайме Мауссан представил мексиканскому конгрессу в прошлом году", - говорит Серена.

"Мы отправились в Перу с очень скромными ожиданиями. А вернулись с осознанием, что существует большая история, которая имеет огромные последствия, способные изменить историю человечества. Это сродни находке плащаницы Иисуса Христа или ковчега Завета".

"Это открытие было несправедливо дискредитировано людьми, которым лень провести даже самое поверхностное расследование", - добавил Майкл.

"Полученные данные чрезвычайно убедительны и заслуживают того, чтобы их проверили учёные, готовые заниматься реальной наукой, а не играть в пиар-игры".

Анализ ДНК показал, что возраст существ превышает тысячу лет.

Специалисты сообщили, что "ДНК на 30 % неизвестна" с явными признаками генетических манипуляций.

Серена комментирует: "Кто мог заниматься генной инженерией тысячу лет назад? Мы не утверждаем, что нашли инопланетян. Но мы считаем, что нашли новый вид, и нам нужно провести анализ ДНК, чтобы выяснить, откуда он взялся. Есть небольшая вероятность, что он может быть родом из другой части галактики".

"Они настоящие. Они родились, жили, а потом умерли. И в течение этого периода жизни они ходили - один из них прожил не менее трёх лет, это подтверждает износ его костей".

Режиссёры планируют обнародовать снимки, а также представить результаты тестирования и оценки учёных.

"Мы будем вести прямую трансляцию из криминалистической лаборатории, где американские и мексиканские учёные проведут различные тесты".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Загадка   Перу   днк   мумия   существо   учёный   
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18  комментариев
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30k
AzuveR Час назад
Специалисты сообщили, что "ДНК на 30 % неизвестна" Как не известна ? Известна, это глина ,яйца и дерьмо крокодила ,кости козла,осколки кирпича.
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879
adssaf afasffdsga 3 минуты назад
Да, величайшее открытие современности на ссаной коробке без защиты от воздействия окружающей среды.
И износ костей не менее трёх лет это чудо из чудес - грузчиком с младенчества херачил, видимо.
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16k
Ivan 4 минуты назад
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447
Алекс Янгель 8 минут назад
Вы еще про ДНК утконоса тему поднимите там тоже их не одна спираль
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4k
Enigma Kuutar 10 минут назад
ну и зачем директора рен-тв засушили?
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12k
DumDum 22 минуты назад
Ссылка youtu.be
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−2
Сергей 22 минуты назад
Серена ДиСи тут главный экспонат)
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5k
Феликс Дзержинский 38 минут назад
униКальный тип ДНК.
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3k
Rom 39 минут назад
Сирена.... Сирена ничего конечно такая..."Плащаницу" она вспомнила.. Но вроде как там давно понятно, когда и кто ее создал, и даже время более менее известно. Много про это говорили.
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−5
alexey al 41 минуту назад
ну не позорьтесь, пожалуйста. Ну.. не надо постить ***ню. Слабые духом ведь начнут молиться на это дерьмо. Забросят учебу. Бомжами вырастят. В дурке помрут. не надо всего этого..
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53k
Aleksandr 59 минут назад
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12k
Б.Касторский Час назад
Что я люблю в теориях заговоров (общее название), так то что всегда есть довод: правительство- секретные службы- массоны засекретили-спрятали! И всё! Хоть об стену бейся. Не переубедишь.
Если были исследования, то где результаты? Почему показали одних, а других скрывали и только вот первый раз достали? Как быть с прошлым разоблачением?
Наука вещь такая, с ней спорить сложно.
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15k
ron Час назад
Ох уж эти перуанские фигурки!
Мумии инопланетян продолжали прибывать? ))
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1k
Bastard Fat Час назад
эх яб её ДиСи поМаццол
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415
Павел Верещагин Bastard Fat Полчаса назад
Это явно инопланетные сиськи!исследовать мануально!
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348
Алексей Куликов 2 часа назад
Вот про ковчег и плащаницу не слышал. Вернее про плащаницу разное говорят. И что это новодел...
Даже если предположить, чисто теоретически, реальность Христа и наличии плащаницы, что покажет экспертиза? Древнее полотно, со следами крови. И?
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