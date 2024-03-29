В Оренбурге бывшая стажерка подожгла пункт «Яндекс.Маркета»

Вчера днем 45-летняя Наталья Н. зашла в пункт выдачи заказов и спросила сотрудницу: «Вы новенькая? Сколько получаете зарплату?». Затем женщина достала из пакета бутылку розжига, облила стойки, бросила спичку и скрылась в неизвестном направлении. Пламя удалось затушить через пару минут работникам соседних магазинов.

По нашим данным, за месяц до инцидента Наталья проходила стажировку в пункте, где устроила поджог. Сотрудники сразу заметили странности в ее поведении, и через пару недель отказали в трудоустройстве. А недавно она стала обзванивать несостоявшихся коллег. Говорила, что в других пунктах «Яндекса» платят больше, и им нужно менять место работы.

По предварительной информации, после поджога Наталью госпитализировали в психоневрологический диспансер. Женщину и до этого несколько раз клали в ПНД. Поджигательница считала себя экстрасенсом, принимала клиентов и в 2017 году даже участвовала в Премии Гудини — испытании, где люди за деньги должны доказать свои экстрасенсорные способности. Тогда она собиралась показать навыки ясновидения, но отказалась от участия в эксперименте в последний момент.