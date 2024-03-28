В Ростове сотрудник банка украл у пенсионерки 29 миллионов рублей и потратил их на отпуск за границей

Остальное слил на «личные нужды» и был уверен, что его не поймают.
В Ростове-на-Дону, банковский клерк регулярно общался с 69-летней пенсионеркой и обслуживал операции по её счетам. Там лежала кругленькая сумма, и в конце концов незадачливый сотрудник не выдержал.
Подозреваемый подготовил необходимые документы, выпустил банковскую карту на имя женщины, используя её реквизиты. Далее он перевел со счетов жертвы около 29 миллионов рублей и подготовил фальшивую справку о законности проведенных операций. Когда же потерпевшая решила снять деньги, то узнала, что все её счета обналичены.
Шокированная пенсионерка побежала в полицию, а сотрудники МВД уже оперативно задержали этого 32-летнего клерка.
Оказалось, что сверхразум потратил часть похищенных денег на поездки за границу и на покупку дорогого барахла. И почему-то был на 100% уверен в том, что его не арестуют. Поэтому сделал тур по миру и вернулся в Ростов, там его и приняли. На горе-путешественника возбудили уголовное дело по ч.4 статьи 159 «Мошенничество» УК РФ. За хищение в особо крупном размере, ему светит до 10 лет за решёткой.
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Последующие 10 лет то такой точно не будет.
А баланда невкусная аж писец ))
Просто вопрос банк ответит за это или кто.
Так как доступ дал банк к личным данным, то банк и виноват.