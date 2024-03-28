В Ростове сотрудник банка украл у пенсионерки 29 миллионов рублей и потратил их на отпуск за границей

Оказалось, что сверхразум потратил часть похищенных денег на поездки за границу и на покупку дорогого барахла. И почему-то был на 100% уверен в том, что его не арестуют. Поэтому сделал тур по миру и вернулся в Ростов, там его и приняли. На горе-путешественника возбудили уголовное дело по ч.4 статьи 159 «Мошенничество» УК РФ. За хищение в особо крупном размере, ему светит до 10 лет за решёткой.