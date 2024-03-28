FISHKINET
Сообщество Криминал 2807 постов • 386 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
В Ростове сотрудник банка украл у пенсионерки 29 миллионов рублей и потратил их на отпуск за границей

В Ростове сотрудник банка украл у пенсионерки 29 миллионов рублей и потратил их на отпуск за границей

Автор:
28 марта 2024 19:36
Сообщество : Криминал
Метки: Банк   Ростов-на-Дону   клерк   кража   мошенничество   пенсионерка   полиция   
1495
3

Остальное слил на «личные нужды» и был уверен, что его не поймают.

В Ростове-на-Дону, банковский клерк регулярно общался с 69-летней пенсионеркой и обслуживал операции по её счетам. Там лежала кругленькая сумма, и в конце концов незадачливый сотрудник не выдержал.

Подозреваемый подготовил необходимые документы, выпустил банковскую карту на имя женщины, используя её реквизиты. Далее он перевел со счетов жертвы около 29 миллионов рублей и подготовил фальшивую справку о законности проведенных операций. Когда же потерпевшая решила снять деньги, то узнала, что все её счета обналичены.

Шокированная пенсионерка побежала в полицию, а сотрудники МВД уже оперативно задержали этого 32-летнего клерка.

Оказалось, что сверхразум потратил часть похищенных денег на поездки за границу и на покупку дорогого барахла. И почему-то был на 100% уверен в том, что его не арестуют. Поэтому сделал тур по миру и вернулся в Ростов, там его и приняли. На горе-путешественника возбудили уголовное дело по ч.4 статьи 159 «Мошенничество» УК РФ. За хищение в особо крупном размере, ему светит до 10 лет за решёткой.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Банк   Ростов-на-Дону   клерк   кража   мошенничество   пенсионерка   полиция   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
22k
Shtoppi 54 минуты назад
браво
теперь дебилушка поедет в отпуск за казенный счет и в казенном барахле.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Александр Долматов Минуту назад
Клерк дебил. Если у пенсионерки на счету лежит 30 миллионов, то она явно не библиотекарем работала. За ней стоят такие люди, которые и без суда могут наказать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
КАКАнгел 10 минут назад
Идиот.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Руслан 15 минут назад
Ну хз, столько бабла у пенсионерки и, видимо, Вип или премиум статус, раз персональный манагер в банке есть. А она не догадалась все переводы через смс подтверждать? Просто интересно, у людей есть мозги, чтобы заработать такие деньги, а на то, чтобы малость усложнить задачу потенциальным мошенникам - мозгов не хватает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
John 17 минут назад
Вот и верь после этого рассказам что пенсионеры в России бедно живут...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Владимир 18 минут назад
Хорошо у нас пенсионеры живут, однако
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
bigkoss Полчаса назад
А где работала пенсионерка, до пенсии?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Ультратрахуил Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
livaneth Час назад
Должен сказать, что зарплата в 29,000,000 Р за десять лет - это очень и очень много. Ну по сравнению со средней зарплатой в Ростове на Дону или по сравнению с официальной зарплатой этого клерка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2720 постов (2672 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

290952



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Может, в следующий раз увеличить напряжение?": британское СМИ рассказало о зверстве ФСБ России к террористам, но не нашло поддержки у читателей
"Может, в следующий раз увеличить напряжение?": британское СМИ рассказало о зверстве...
Ничего не понятно, давай по новой: всё о дамах и кавалерах
Ничего не понятно, давай по новой: всё о дамах и кавалерах
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 26 марта
Мемы из соцсетей. Свежак за 26 марта
В часы попала вода? Вот что надо делать
В часы попала вода? Вот что надо делать
Теперь он видел все
Теперь он видел все
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 25 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#факты#Юмор#аварии#интересное#кот#Китай#Крокус сити холл#позитив
#животные#автомир#интересно#люди#авто аварии#кошка#забавно#Разное#кино#Жизнь
#в мире#машина#Прикол#ДТП#история#Автовсячина#полиция#Россия#мигранты#истории
Теперь он видел все Теперь он видел все Пока он спал: в Новой Москве грабители обчистили дом бизнесмена, угнали и сожгли его Porsche Taycan Пока он спал: в Новой Москве грабители обчистили дом бизнесмена, угнали и сожгли его Porsche Taycan Мужик из Томска украл ёлку и показал, как на ровном месте получить уголовную статью Мужик из Томска украл ёлку и показал, как на ровном месте получить уголовную статью В Хабаровске вооруженный преступник ограбил банк В Хабаровске вооруженный преступник ограбил банк Две пенсионерки похитили цветочный куст из парка Две пенсионерки похитили цветочный куст из парка В Ростове-на-Дону задержали бородача, проломившего череп администратору игрового клуба В Ростове-на-Дону задержали бородача, проломившего череп администратору игрового клуба

На что жалуетесь?

Вернуться