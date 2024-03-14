Из гадких утят в сногсшибательных красавцев: 15 фото людей, которые поделились своей трансформацией

Мало кто из нас не стеснялся себя в подростковом возрасте, немногим довелось от рождения иметь отличную фигуру и внешность, но многие поработали над тем, что их беспокоило, чтобы, наконец, чувствовать себя на вершине привлекательности.
В соцсетях продолжают напоминать о том, что каждый может превратиться из гадкого утёнка в сногсшибательного красавчика, нужно только время и желание! Пользователи делятся фотографиями себя из прошлого и настоящего, чтобы придать уверенности тем, кто ещё проходит путь трансформации и, конечно, получить похвалы от других.
Посмотрите, какие удивительные изменения могут со временем происходить с людьми!
Почему некоторые дети раньше выглядели настолько старше своих лет?
Меня всегда высмеивали за мой большой нос и большие губы, говорили, что у меня анорексия (это не так), и что у меня глаза-жуки. Я никогда не ходила на свидания в школе. У меня появился парень только в колледже.
Просто парень из колледжа VS парень твоей мечты.
Я никогда не чувствовала себя красивой, ни разу за всю свою жизнь. Разница в том, что я приняла себя такой, какая я есть.
Она словно вышла из фильма «Скотт Пилигрим против всех»!
Как, оказывается, возраст украшает мужчину!
Меня воспитывал отец. Вы можете увидеть, как я с годами научилась делать причёски и макияж!
Я думаю, твоя жена может быть колдуньей, которая придумала, как стареть задом наперёд.
Если вы задирали её, когда ей было 11 лет, то вы наверняка пожалели об этом, когда ей исполнилось 20.
Девушка нашла в себе силы сбросить лишний вес и сделать новую стрижку.
Старые фотографии были сделаны, когда мне было от 21 до 23 лет. Сейчас мне 38. Продолжаю расти.
12?!?! Простите, что говорю это, но, похоже, вы либо реальный случай Бенджамина Баттона, либо повелитель времени.
Дело только в одежде, очках и качестве картинки. На самом деле я знал девочку из 7-го класса, которая выглядела буквально так же, как на первой картинке, за исключением стиля одежды.
Источник:
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Никто не " нашел в себе силы", просто к 17-18 организм преимущественно вырос, гормональная система пришла в норму, лишний вес ушел и все наладилось!
Вооот! А говорят бухать вредно!