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Из гадких утят в сногсшибательных красавцев: 15 фото людей, которые поделились своей трансформацией

Из гадких утят в сногсшибательных красавцев: 15 фото людей, которые поделились своей трансформацией

Автор:
14 марта 2024 09:55
Сообщество : ФотоМир
Метки: было стало   внешность   гадкие утята   красота   люди   трансформация   фото   
2730
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Мало кто из нас не стеснялся себя в подростковом возрасте, немногим довелось от рождения иметь отличную фигуру и внешность, но многие поработали над тем, что их беспокоило, чтобы, наконец, чувствовать себя на вершине привлекательности.

В соцсетях продолжают напоминать о том, что каждый может превратиться из гадкого утёнка в сногсшибательного красавчика, нужно только время и желание! Пользователи делятся фотографиями себя из прошлого и настоящего, чтобы придать уверенности тем, кто ещё проходит путь трансформации и, конечно, получить похвалы от других.

Посмотрите, какие удивительные изменения могут со временем происходить с людьми!

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Почему некоторые дети раньше выглядели настолько старше своих лет?

Меня всегда высмеивали за мой большой нос и большие губы, говорили, что у меня анорексия (это не так), и что у меня глаза-жуки. Я никогда не ходила на свидания в школе. У меня появился парень только в колледже.

Просто парень из колледжа VS парень твоей мечты.

Я никогда не чувствовала себя красивой, ни разу за всю свою жизнь. Разница в том, что я приняла себя такой, какая я есть.

Она словно вышла из фильма «Скотт Пилигрим против всех»!

Как, оказывается, возраст украшает мужчину!

Меня воспитывал отец. Вы можете увидеть, как я с годами научилась делать причёски и макияж!

Я думаю, твоя жена может быть колдуньей, которая придумала, как стареть задом наперёд.

Если вы задирали её, когда ей было 11 лет, то вы наверняка пожалели об этом, когда ей исполнилось 20.

Девушка нашла в себе силы сбросить лишний вес и сделать новую стрижку.

Старые фотографии были сделаны, когда мне было от 21 до 23 лет. Сейчас мне 38. Продолжаю расти.

12?!?! Простите, что говорю это, но, похоже, вы либо реальный случай Бенджамина Баттона, либо повелитель времени.

Дело только в одежде, очках и качестве картинки. На самом деле я знал девочку из 7-го класса, которая выглядела буквально так же, как на первой картинке, за исключением стиля одежды.

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Метки: было стало   внешность   гадкие утята   красота   люди   трансформация   фото   
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15  комментариев
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1k
Бэмсяра Час назад
что то как то фу....
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3k
Autumn2015 6 минут назад
Как уже это надоело - это известный факт - подростки порой бывают полные, у них гормоны ещё не устаканилось, они могут расти неравномерно, длинные руки-ноги при маленьком теле, нос торчит, пухлые щеки чуть на плечах не лежат!
Никто не " нашел в себе силы", просто к 17-18 организм преимущественно вырос, гормональная система пришла в норму, лишний вес ушел и все наладилось!
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5k
Евгений 9 минут назад
Да. С ног сшибает
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6k
Харон ( Χάρων) 14 минут назад
Комментарий к фото
В 10 лет она выглядит старше...
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10k
АСИСЯЙ 24 минуты назад
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6k
Нуи Хусим Полчаса назад
Ну если это "сногсшибательные", то мне трудно представить как выглядят "очаровательные"!
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4k
Pechenegiatakuyt Полчаса назад
Из гадких утят в гадких утят, только накрашенных и повзрослевших
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2k
ОТДЕЛ К 44 минуты назад
Лучше быть прыщавым стрёмным придурком в 16 лет, чем напомаженным и накаченным идиотом в 40 лет, осознавая, что полжизни уже прошло в поисках себя.
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5k
Руслан 46 минут назад
Перепост забугорной (американской, скорее всего) статьи, должный, по мнению автора, вызвать бурю эмоций. Умиление, Wow, как им это удалось и прочая пое@ень
Идите в жопу, надоели ужЕ с этими умильными "историями успеха" по-Западному...
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28k
Sheir 51 минуту назад
"Сногсшибательные красавцы"....Автор, возьми свой вкус и медленно спусти его в унитаз. Он пропал.
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11k
Дмитрий Час назад
"Кто подумает, что когда-то её считали гадким утёнком?"
Вооот! А говорят бухать вредно!
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3k
Шапкин 2 часа назад
Как были крокодилами, так и остались.
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34k
Ego sum qui sum 2 часа назад
бабы накрасились, мужики накачались, ок
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5k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Во многих случаях достаточно походить в зал и сделать нормальную прическу.
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