Витамины для иммунитета взрослым

Значение иммунной системы организма сложно переоценить, поскольку именно она противостоит всем возбудителям болезней – сражается с ними и уничтожает. Безусловно, при экстремальных нагрузках со временем её сила истощается и нуждается в восстановлении. Для этих целей мы и принимаем всевозможные дешевые и дорогие витамины и поливитамины.
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Рейтинг витаминов для укрепления иммунитета
Современное предложение огромно, но нужно быть осторожным и руководствоваться исключительно врачебными рекомендациями.
Не стоит полагаться только на таблетки. Укрепить иммунитет поможет спорт, свежий воздух, правильное питание и отказ от вредных привычек. Это особенно важно беременным, кормящим мамам, людям с хроническими заболеваниями и тем, кто много и тяжело трудится.
Витамин C
Аскорбиновая кислота выполняет важную функцию в укреплении кровеносных сосудов и улучшении состояния эпидермиса. Она помогает иммунной системе эффективно противодействовать вирусам и бактериям, способствует ускоренному заживлению ран и представляет собой сильный антиоксидант, защищающий клетки от разрушающего действия свободных радикалов. Отличным источником витамина C являются свежие овощи и фрукты, такие как апельсины, мандарины, болгарский перец и зеленые овощи.
Витамин D
Он отвечает за усвояемость кальция и фосфора, способствующих укреплению костного скелета, а также поддерживающих здоровье сердца и сосудов. Главным источником витамина D для взрослых является ультрафиолетовое излучение. Если времени для приема солнечных ванн не хватает, то налегайте на печень трески, жирную рыбу, говяжью печень и куриные яйца. Чтобы сохранить оптимальный уровень благополучия, рекомендуется употреблять каждый день около 600-800 МЕ (международных единиц) витамина D.
Витамины группы B
Эффективно восстанавливают иммунную систему, улучшают метаболическую активность и поддерживают благополучие кожи. Некоторые из самых существенных веществ группы B включают:
- B1 (тиамин);
- B2 (рибофлавин);
- B3 (никотинамид);
- B6 (пиридоксаль);
- B9 (фолиевая кислота);
- B12 (цианокобаламин).
Источниками данных питательных веществ являются различные пищевые продукты, включая мясо, рыбу, орехи, зерновые и овощи. Тем не менее, некоторые витамины из семейства B, например, В12, могут вызывать трудности при получении из продуктов питания для людей, отказывающихся от употребления пищи животного происхождения.
Следовательно, для индивидуумов, придерживающихся таковой рациона, рекомендуется обратить внимание на специфические добавки, которые в состоянии обеспечить необходимые количества этих веществ.
Цинк
Цинк выполняет значимую функцию в контроле функционирования иммунной системы, защите от инфекционных заражений и воспалительных процессов. Он способствует активации иммунных клеток, таких как лимфоциты и макрофаги, ответственных за истребление вредных микроорганизмов. Также принимает участие в синтезировании протеина, что благотворно влияет на общую физическую форму и способствует восстановлению после заболеваний.
Для поддержания необходимых концентраций взрослым рекомендуется обогатить рацион говядиной, индейкой, свининой и бобовыми. Бесконтрольный прием цинка может привести к недостатку меди, который неизбежно вызовет неврологические проблемы.
Омега-3
Омега-тройка - это группа жирных кислот, незаменимых для нормальной деятельности организма. Плюсы использования включают уменьшение воспалительных процессов, поддержку сердечнососудистой системы, улучшение памяти и когнитивных способностей, а также снижение вероятности возникновения депрессивных состояний. Рекомендуется употреблять в пищу рыбу, орехи, семена подсолнечника.
Как выбрать витамины для иммунитета
При выборе тех либо иных витаминов, поливитаминов и минеральных комплексов следует руководствоваться исключительно рекомендациями врача. Следует четко уяснить, что переизбыток одних веществ в организме неизбежно вызовет подавление других, а нужна гармония.
Данный материал не является призывом к действию. В каждом конкретном случае необходима консультация с врачом!
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Чтобы получить суточную дозу, достаточно выпить всего лишь 26 литров.