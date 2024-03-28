Витамины для иммунитета взрослым

Аскорбиновая кислота выполняет важную функцию в укреплении кровеносных сосудов и улучшении состояния эпидермиса. Она помогает иммунной системе эффективно противодействовать вирусам и бактериям, способствует ускоренному заживлению ран и представляет собой сильный антиоксидант, защищающий клетки от разрушающего действия свободных радикалов. Отличным источником витамина C являются свежие овощи и фрукты, такие как апельсины, мандарины, болгарский перец и зеленые овощи.

Витамин D

Он отвечает за усвояемость кальция и фосфора, способствующих укреплению костного скелета, а также поддерживающих здоровье сердца и сосудов. Главным источником витамина D для взрослых является ультрафиолетовое излучение. Если времени для приема солнечных ванн не хватает, то налегайте на печень трески, жирную рыбу, говяжью печень и куриные яйца. Чтобы сохранить оптимальный уровень благополучия, рекомендуется употреблять каждый день около 600-800 МЕ (международных единиц) витамина D.

Витамины группы B