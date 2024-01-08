10 мультфильмов студии Pixar, которые меньше всего понравились зрителям

Студия Pixar выпускает полнометражные мультфильмы с 1995 года, и за это время в свет вышло 27 проектов, за счёт которых компания создала себе репутацию стабильного творца шедевров. Именно поэтому нам было интересно узнать, какие мультфильмы студии имеют наименьшие зрительские баллы, и хоть формально выделить «десятку худших».

0 Да, перечисление наименее удачных проектов Pixar сложно назвать списком провалов, так как даже среди них полно отличных мультфильмов. Просто планка качества студии настолько высока, что картины с этими, будем честны, не самыми низкими зрительскими оценками (как минимум, в половине случаев) кажутся неудачей в контексте тех остальных шедевров, которыми славится Pixar.

Университет монстров (2013) 0 Кинопоиск: 7.6

IMDb: 7.2



Как видите, сиквел «Корпорации Монстров» имеет вполне неплохие оценки, но в сравнении с первой частью (8.1/8.1) это серьёзная просадка.

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Приключения Флика (1998) 0 Кинопоиск: 7.6

IMDb: 7.2



Тот самый мультфильм, который многие путают с «Муравьём Антцем». Посмотрев «Приключения Флика» сегодня, можно удивиться тому, как же сильно с тех времён продвинулось качество мультфильмов, сделанных на компьютере.

Тачки (2006) 0 Кинопоиск: 7.5

IMDb: 7.2



«Тачки» можно смело назвать самой неудачной серией мультфильмов студии Pixar. В этом списке мы увидим все три части.

В поисках Дори (2016) 0 Кинопоиск: 7.4

IMDb: 7.2



На IMDb оценка сиквела по сравнению с первой частью «В поисках Немо» упала аж на целый балл.

Храбрая сердцем (2012) 0 Кинопоиск: 7.4

IMDb: 7.1



Студия Pixar, ставшая с 2006 года дочерней компанией Walt Disney Studios, лишь в 2012 году выпустила свой наиболее «диснеевский» мультфильм. А главная героиня, Мерида, соответственно, стала первой диснеевской принцессой, созданной Pixar.

Я краснею (2022) 0 Кинопоиск: 7.1

IMDb: 7.0



Pixar ударился в эксперименты, что пришлось по душе далеко не всем. Кстати, именно «Душа», вышедшая в 2020 году, является последним на сегодняшний день мультфильмом студии, который получил привычное всеобщее одобрение зрителей.

Тачки 3 (2017) 0 Кинопоиск: 7.3

IMDb: 6.7



Это всё ещё не последние «Тачки» в списке.

Хороший динозавр (2015) 0 Кинопоиск: 7.1

IMDb: 6.7



Ещё один как будто не совсем пиксаровский мультик от Pixar, который быстро оказался забыт, полностью перекрытый успехом вышедшей в тот же год «Головоломки».

Тачки 2 (2011) 0 Кинопоиск: 6.8

IMDb: 6.2



Больше 10 лет именно этот мультфильм считался худшим из всех полнометражек, выпущенных студией. Вероятно, неуспех всей трилогии «Тачек» — плата Pixar за аномальный триумф всех четырёх частей «Истории игрушек».

Базз Лайтер (2022) 0 Кинопоиск: 6.4

IMDb: 6.1



А вот и внезапный спин-офф «Истории игрушек», который, по сути, является экранизацией маркетинговой легенды игрушки Базза Лайтера. Эта хитроумная концепция, однако, превратилась в самый провальный мультфильм по зрительским оценкам на агрегаторах в истории Pixar.