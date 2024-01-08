10 мультфильмов студии Pixar, которые меньше всего понравились зрителям

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Студия Pixar выпускает полнометражные мультфильмы с 1995 года, и за это время в свет вышло 27 проектов, за счёт которых компания создала себе репутацию стабильного творца шедевров. Именно поэтому нам было интересно узнать, какие мультфильмы студии имеют наименьшие зрительские баллы, и хоть формально выделить «десятку худших».
Да, перечисление наименее удачных проектов Pixar сложно назвать списком провалов, так как даже среди них полно отличных мультфильмов. Просто планка качества студии настолько высока, что картины с этими, будем честны, не самыми низкими зрительскими оценками (как минимум, в половине случаев) кажутся неудачей в контексте тех остальных шедевров, которыми славится Pixar.
Университет монстров (2013)
Кинопоиск: 7.6
IMDb: 7.2
Как видите, сиквел «Корпорации Монстров» имеет вполне неплохие оценки, но в сравнении с первой частью (8.1/8.1) это серьёзная просадка.
IMDb: 7.2
Как видите, сиквел «Корпорации Монстров» имеет вполне неплохие оценки, но в сравнении с первой частью (8.1/8.1) это серьёзная просадка.
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Приключения Флика (1998)
Кинопоиск: 7.6
IMDb: 7.2
Тот самый мультфильм, который многие путают с «Муравьём Антцем». Посмотрев «Приключения Флика» сегодня, можно удивиться тому, как же сильно с тех времён продвинулось качество мультфильмов, сделанных на компьютере.
IMDb: 7.2
Тот самый мультфильм, который многие путают с «Муравьём Антцем». Посмотрев «Приключения Флика» сегодня, можно удивиться тому, как же сильно с тех времён продвинулось качество мультфильмов, сделанных на компьютере.
Тачки (2006)
Кинопоиск: 7.5
IMDb: 7.2
«Тачки» можно смело назвать самой неудачной серией мультфильмов студии Pixar. В этом списке мы увидим все три части.
IMDb: 7.2
«Тачки» можно смело назвать самой неудачной серией мультфильмов студии Pixar. В этом списке мы увидим все три части.
В поисках Дори (2016)
Кинопоиск: 7.4
IMDb: 7.2
На IMDb оценка сиквела по сравнению с первой частью «В поисках Немо» упала аж на целый балл.
IMDb: 7.2
На IMDb оценка сиквела по сравнению с первой частью «В поисках Немо» упала аж на целый балл.
Храбрая сердцем (2012)
Кинопоиск: 7.4
IMDb: 7.1
Студия Pixar, ставшая с 2006 года дочерней компанией Walt Disney Studios, лишь в 2012 году выпустила свой наиболее «диснеевский» мультфильм. А главная героиня, Мерида, соответственно, стала первой диснеевской принцессой, созданной Pixar.
IMDb: 7.1
Студия Pixar, ставшая с 2006 года дочерней компанией Walt Disney Studios, лишь в 2012 году выпустила свой наиболее «диснеевский» мультфильм. А главная героиня, Мерида, соответственно, стала первой диснеевской принцессой, созданной Pixar.
Я краснею (2022)
Кинопоиск: 7.1
IMDb: 7.0
Pixar ударился в эксперименты, что пришлось по душе далеко не всем. Кстати, именно «Душа», вышедшая в 2020 году, является последним на сегодняшний день мультфильмом студии, который получил привычное всеобщее одобрение зрителей.
IMDb: 7.0
Pixar ударился в эксперименты, что пришлось по душе далеко не всем. Кстати, именно «Душа», вышедшая в 2020 году, является последним на сегодняшний день мультфильмом студии, который получил привычное всеобщее одобрение зрителей.
Хороший динозавр (2015)
Кинопоиск: 7.1
IMDb: 6.7
Ещё один как будто не совсем пиксаровский мультик от Pixar, который быстро оказался забыт, полностью перекрытый успехом вышедшей в тот же год «Головоломки».
IMDb: 6.7
Ещё один как будто не совсем пиксаровский мультик от Pixar, который быстро оказался забыт, полностью перекрытый успехом вышедшей в тот же год «Головоломки».
Тачки 2 (2011)
Кинопоиск: 6.8
IMDb: 6.2
Больше 10 лет именно этот мультфильм считался худшим из всех полнометражек, выпущенных студией. Вероятно, неуспех всей трилогии «Тачек» — плата Pixar за аномальный триумф всех четырёх частей «Истории игрушек».
IMDb: 6.2
Больше 10 лет именно этот мультфильм считался худшим из всех полнометражек, выпущенных студией. Вероятно, неуспех всей трилогии «Тачек» — плата Pixar за аномальный триумф всех четырёх частей «Истории игрушек».
Базз Лайтер (2022)
Кинопоиск: 6.4
IMDb: 6.1
А вот и внезапный спин-офф «Истории игрушек», который, по сути, является экранизацией маркетинговой легенды игрушки Базза Лайтера. Эта хитроумная концепция, однако, превратилась в самый провальный мультфильм по зрительским оценкам на агрегаторах в истории Pixar.
IMDb: 6.1
А вот и внезапный спин-офф «Истории игрушек», который, по сути, является экранизацией маркетинговой легенды игрушки Базза Лайтера. Эта хитроумная концепция, однако, превратилась в самый провальный мультфильм по зрительским оценкам на агрегаторах в истории Pixar.
Бонус: Элементарно (2023)
Кинопоиск: 7.7
IMDb: 7.0
Мы видим, что самый новый мультфильм студии разделил западных и русскоязычных зрителей. Успели его посмотреть, как он вам?
IMDb: 7.0
Мы видим, что самый новый мультфильм студии разделил западных и русскоязычных зрителей. Успели его посмотреть, как он вам?
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Метки: Для детей кино мультфильм рейтинг факты
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Остальное на любителя и для детей.
А вот с третьими как-то нежданчик: то ли что-то упустил, может дитё выросло... Не видел их...
Храбрую сердцем
Понравилось очень
Динозавр - отличный фильм. Правда смысл в нём не совсем уж и детский. А вот Головоломка, которую упомянули - редкостная мудотень. Детям его смотреть не интересно, а для взрослых - слишком нудно и глупо одновременно.
Есть один нюанс, но в остальном, ИМХО, один из лучших за все время.