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10 мультфильмов студии Pixar, которые меньше всего понравились зрителям

10 мультфильмов студии Pixar, которые меньше всего понравились зрителям

Автор:
08 января 2024 18:36
Сообщество : Кино
Метки: Для детей   кино   мультфильм   рейтинг   факты   
3184
12
Студия Pixar выпускает полнометражные мультфильмы с 1995 года, и за это время в свет вышло 27 проектов, за счёт которых компания создала себе репутацию стабильного творца шедевров. Именно поэтому нам было интересно узнать, какие мультфильмы студии имеют наименьшие зрительские баллы, и хоть формально выделить «десятку худших».
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Метки: Для детей   кино   мультфильм   рейтинг   факты   
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13  комментариев
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20k
Сергей Шишкин 56 минут назад
Ну не знаю. У меня дети очень любили Тачки.
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2k
Вадим Курбатов 18 минут назад
Интересно, среди тех, кто ставил оценки, много было детей младше хотя бы 20ти!? Хотя подозреваю, что большинству «экспертов» далеко за 30)
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23k
Valiko 45 минут назад
Насчет Храброй сердцем и Элементалей не согласен - великолепные проекты.
Остальное на любителя и для детей.
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950
ProFanas 50 минут назад
И ТАЧКИ, и ТАЧКИ-2 смотрел, по нескольку раз. Мне очень они.
А вот с третьими как-то нежданчик: то ли что-то упустил, может дитё выросло... Не видел их...
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916
idhr Час назад
На самом деле мульты неплохие, длч подростков конечно уже это примитив, но я знавал много детей, именно такой типа малышни, которым очень нравились все тачки, и я практически не могу вспомнить такого детёныша, именно мелкого, которого сводили на этот мульт, и он вышел отткуда недовольный, мол х@иту какую-то посмотрел и расстроен. Это весьма нишевое кино просто. Да, ориентировано на малышню, это и понятно, детские же мультики, это правильно, это естественно, что интереснро всем быть не может. Тот же ёж в тумане, пока я, мы были малышнёй (под мы, я подразумеваю себя других люди бывшие малышнёй одновременно когда и я), вообще скучный и не интересный мульт воспринимался, типа ниачём, ёж идёт к медведю в гости, ключевое! по дороге НИЧЕГО, не происходит, лошадь какая-то, сова, собака, сом, ну ничего же не происзходит, что это за х@ня?!?, о чём это всё, дошел, пьют чай, скукота. Это такое восприятие у малышни, а с возрастом мульт начинает играть совсем другими красками, особенно если идёш после школы в направлдениии высшего образования, искусства. Так и тачки, только наоборот, для малышни прикольно, ярко красочно, экшон, а когда чуть подрастаешь, то как раз наоброт ярко, красочно, шумно, экшон, но по мимо эжтого мульт ниачём, содержания, драматургии там на два слова. И это нормально, малишам нужно одно, постарше другое. А эффектитвные мэнэджеры в пиксар, провальность оценивают не по тому кому фильм нравится, кому нет и почему, а тупо сколькор билетов, сколько платных скачиваний, и при таком подходе всё будет провально, одно только малышня будет смотреть, другое только подростки, третье взрослые и т.д., а так не бывает, вернее бывает, но очень и очень редко, такое когда случается, это событие. И абсолютно неправильно от каждого очередного мульта ожидать такого результата, что он станет солбытием года, десятилетия, ну а недождавшись, не получив этого, сразу списывать в провальные фильмы, ну не фильм года = провал ...
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13k
Cornho 2 часа назад
Кто-нибудь что-нибудь из этого видел?
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3k
Роман 2 часа назад
Лайтер - ахеренный мульт.
Есть один нюанс, но в остальном, ИМХО, один из лучших за все время.
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