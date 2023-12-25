Всемирная организация здравоохранения назвала самые пьющие страны мира

Россия, к слову, не попала даже в первую десятку.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала рейтинг с самыми пьющими странами в 2023 году, со ссылкой на организацию пишут "Известия". Первые три "почётных" места заняли Молдавия (15,2 литра чистого спирта в год на каждого совершеннолетнего жителя), Литва (15 литров) и Чехия (14,4 литра).
Отмечается ,что при составлении рейтинга специалисты ВОЗ опирались на данные об уровне продаж алкоголя в отдельно взятой стране, социологические опросы населения, культурные особенности, статистику смертности от пьянства, потребление алкоголя среди несовершеннолетних и другие факторы.
Россия расположилась между Бельгией и Австрией — на 13-й строчке рейтинга с 11,7 литрами спирта на человека. Но гордится здесь особо нечем, даже учитывая, что совсем недавно Россия стабильно входила в первую десятку самых пьющих стран.
Эксперты отмечают, что Россия всё ещё находится в шатком положении. Тенденция хорошая, потребление идёт на спад, но пьющих людей ещё хватает. Согласно опросам, в России, в отличие от "винных" (Молдавия) и "пивных" стран, которые заняли первые строчки рейтинга, 51% взрослого населения предпочитает крепкий алкоголь (водку), также выпивая по 74,1 литр пива в год. В Чехии, к примеру, крепкий алкоголь пьют мало, но пива выпивают как минимум в два раза больше, чем в России.
Источник:
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Филипп Филиппыч был прав.