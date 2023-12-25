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Всемирная организация здравоохранения назвала самые пьющие страны мира

Всемирная организация здравоохранения назвала самые пьющие страны мира

Автор:
25 декабря 2023 19:32
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Литва   Чехия   воз   молдавия   потребление алкоголя   рейтинг   статистика   
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Россия, к слову, не попала даже в первую десятку.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала рейтинг с самыми пьющими странами в 2023 году, со ссылкой на организацию пишут "Известия". Первые три "почётных" места заняли Молдавия (15,2 литра чистого спирта в год на каждого совершеннолетнего жителя), Литва (15 литров) и Чехия (14,4 литра).


Отмечается ,что при составлении рейтинга специалисты ВОЗ опирались на данные об уровне продаж алкоголя в отдельно взятой стране, социологические опросы населения, культурные особенности, статистику смертности от пьянства, потребление алкоголя среди несовершеннолетних и другие факторы.


Россия расположилась между Бельгией и Австрией — на 13-й строчке рейтинга с 11,7 литрами спирта на человека. Но гордится здесь особо нечем, даже учитывая, что совсем недавно Россия стабильно входила в первую десятку самых пьющих стран.

Эксперты отмечают, что Россия всё ещё находится в шатком положении. Тенденция хорошая, потребление идёт на спад, но пьющих людей ещё хватает. Согласно опросам, в России, в отличие от "винных" (Молдавия) и "пивных" стран, которые заняли первые строчки рейтинга, 51% взрослого населения предпочитает крепкий алкоголь (водку), также выпивая по 74,1 литр пива в год. В Чехии, к примеру, крепкий алкоголь пьют мало, но пива выпивают как минимум в два раза больше, чем в России.

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Метки: Литва   Чехия   воз   молдавия   потребление алкоголя   рейтинг   статистика   
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9  комментариев
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13k
Владимир 44 минуты назад
А чего Украина так далеко, пить некому или на кокаин перешли?
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5k
Искандер 12 минут назад
"Самая пьющая страна, зимой- Россия, летом- Турция, Египет, Таиланд!" (С)
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16k
GROMOZEKA 14 минут назад
Тут важно как пить, с кем, под какую закуску.
Филипп Филиппыч был прав.
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898k
А.Берестенко 49 минут назад
Сегодня только понедельник!
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