Женщины-учёные, оказавшие большое влияние на мир. Часть 2

У неё довольно необычная биография, так как Хедвига Ева Мария Кислер, родившаяся в 1914 году, прославилась сначала как актриса.

Хедвига стала известной после сцены в фильме "Экстаз" (1933), где она купалась обнажённой в лесном озере. Её муж, Фриц Мандль, будучи миллионером и австрийским торговцем оружием, тщетно пытался выкупить из проката все копии фильма. Мужчина был так себе, очевидно и Хедвига, устав от его авторитарного характера, смогла сбежать из дома, лишь подсыпав снотворного горничной.

Она оказалась в Америке, где получила не только контракты и признание, но и новое имя - Хеди Ламарр.

Во время войны женщина заинтересовалась оружием, когда узнала, что 17 сентября 1940 года был утоплен эвакуационный корабль, где погибло 77 детей. Хеди обладала острым умом, способностью к точным наукам и прекрасной памятью - она вспомнила все разговоры первого мужа со своими напарниками-коллегами об оружии. Ламарр решила поделиться со своим соседом, композитором Джорджем Антейлом, идеей, что если сообщать дистанционно координаты цели управляемой торпеде на одной частоте, то враг с лёгкостью перехватит его. Заглушит и перенаправит торпеду в другую цель. А если использовать на передатчике рандомный код, меняющий канал передачи, то такие же частотные переходы можно синхронизировать и на приёмнике. Именно такая смена каналов связи, как утверждала Ламарр, может гарантировать безопасность передачи информации.