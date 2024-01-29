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Женщины-учёные, оказавшие большое влияние на мир. Часть 2

Женщины-учёные, оказавшие большое влияние на мир. Часть 2

Автор:
29 января 2024 20:20
Сообщество : Факты
Метки: Жизнь   биография   женщины   интересное   исследования   история   наука   эксперименты   
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По просьбам, продолжаем истории о женщинах, которые пошли наперекор миру, где царили мужчины. Женщина в науке - это был оксюморон, им приходилось отвоёвывать своё место в научной среде. И они сделали это. Первая часть вот тут

Они были настолько умны и настолько хотели заниматься своим любимым делом, что пропускали мимо ушей все саркастичные комментарии. Это уже говорит о силе их личности.

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У неё довольно необычная биография, так как Хедвига Ева Мария Кислер, родившаяся в 1914 году, прославилась сначала как актриса.
Хедвига стала известной после сцены в фильме "Экстаз" (1933), где она купалась обнажённой в лесном озере. Её муж, Фриц Мандль, будучи миллионером и австрийским торговцем оружием, тщетно пытался выкупить из проката все копии фильма. Мужчина был так себе, очевидно и Хедвига, устав от его авторитарного характера, смогла сбежать из дома, лишь подсыпав снотворного горничной.
Она оказалась в Америке, где получила не только контракты и признание, но и новое имя - Хеди Ламарр.

Во время войны женщина заинтересовалась оружием, когда узнала, что 17 сентября 1940 года был утоплен эвакуационный корабль, где погибло 77 детей. Хеди обладала острым умом, способностью к точным наукам и прекрасной памятью - она вспомнила все разговоры первого мужа со своими напарниками-коллегами об оружии. Ламарр решила поделиться со своим соседом, композитором Джорджем Антейлом, идеей, что если сообщать дистанционно координаты цели управляемой торпеде на одной частоте, то враг с лёгкостью перехватит его. Заглушит и перенаправит торпеду в другую цель. А если использовать на передатчике рандомный код, меняющий канал передачи, то такие же частотные переходы можно синхронизировать и на приёмнике. Именно такая смена каналов связи, как утверждала Ламарр, может гарантировать безопасность передачи информации.

Уже в 1942 году Антейл и Ламарр получили патент "Секретная система связи" на срок до 1955 года. В нём описаны секретные системы связи, где, в том числе, были и передачи ложных каналов на разных частотах.

Но ограниченно проект стали использовать лишь в 1962 году, а Ламарр и Антейл не получили ни копейки отчислений за него. И только спустя полвека на основе этого патента для связи с расширенным спектром, той, которой пользуются везде - от смартфонов до Wi-Fi и Bluetooth.

Легендарная женщина. Она стала первой в России и Северной Европе женщиной-профессором и первой в мире женщиной-профессором математики.
Она родилась в 1850 году и женщинам в те времена путь в высшие учебные заведения был закрыт, Ковалевская могла учиться лишь за рубежом. Но и загранпаспорт женщина могла получить лишь с разрешения родителей или же мужа. Софье пришлось фиктивно выйти замуж за учёного Владимира Ковалевского.
Сначала девушка отучилась в Гейдельбергском университете, затем в Берлинском у Карла Вейерштрассе. При том, что женщины, по правилам учебного заведения, не могли слушать лекции, Вейерштрассе сделал для Ковалевской исключение, отметив, как она страстно заинтересована в науке. В 1874 году она получила звание доктора философии, а к концу её обучения между Владимиром и Софьей вспыхнули не фиктивные, а самое настоящие чувства. В России они стали жить вместе и у пары родилась дочь. К несчастью, вскоре Владимир покончил с собой из-за финансовых проблем, а Софья, взяв с собой пятилетнюю дочку, вернулась в Берлин к Вейерштрассу.

Он сделал практически невозможное - Софья стала преподавать в Стокгольмском университете, в качестве профессора математики. Сначала она читала лекции на немецком языке, а со второго года начала по-шведски, отлично владея обоими языками. Она печатала свои работы именно на шведском.

В 1888 году Ковалевская получила награду от Парижской академии наук за то, что открыла третий классический случай разрешимости задачи о вращении твёрдого тела вокруг неподвижной точки.
И в следующем же году уже Шведская академия наук отметила вторую работу Ковалевской на эту же тему. Софью Ковалевскую избрали членом-корреспондентом на физико-математическом отделении Российской академии наук.

Она родилась в 1920 году и уже с самого детства была внимательна в учёбе, отдавая особое предпочтение науке. Она поступила в Кембриджский университет, получив там степень бакалавра по химии и докторскую степень по физической химии. Параллельно она изучала рентгеновскую дифракцию и кристаллографию.

"Фото 51", сделанное ею - это фотография настоящей хромосомы, сканированное рентгеновскими лучами. Франклин конфликтовала со своим коллегой Морис Уилкинсом и он, без её разрешения, показал фото Фрэнсису Крику и Джеймсу Уотсону - известным учёным, которые стремились к той же цели, что и Франклин, дав им фору. Для создания этого фотоснимка понадобилось примерно 100 часов, а чтобы вычислить форму ДНК по фото, нужно было около года.

Учёные не стали точно вычислять расположение каждого атома - они просто быстро проанализировали открытия Франклин и создали относительную структуру, забрав себе всю славу первооткрывателей. Франклин потратила год, чтобы проанализировать и вычислить позицию каждого атома и получила тот же результат. Но Крик и Уотсон уже были известны как "открывшие структуру ДНК". К сожалению, Розалинд скончалась от рака, когда ей было 37 лет.
Крик и Уотсон, обманув общественность, получили в 1962 году Нобелевскую премию за открытие структуры ДНК и только позже те, кто были знакомы с Франклин и, благодаря её записям, выяснилось, как всё было на самом деле. Сегодня Розалинд Франклин считается новаторским учёным, которая любила исследования и совершила удивительные открытия.

Она была дочерью поэта Байрона, родилась в 1815 году и в 17 лет познакомилось с Чарльзом Бэббиджем - изобретателем аналитической машины. Ада и Чарльз поженились, у них родилось трое детей, но девушка никогда не бросала то, в чём она видела своё призвание. Она активно включилась в работу мужа по изобретению вычислительной машины, ставшей прообразом нынешнего цифрового компьютера. Именно Ада придумала программу, способную продемонстрировать аналитические возможности машины. Также Лавлейс ввела в обиход термины "цикл" и "рабочая ячейка".
Ада вела записи, где говорила, что аналитическая машина может создавать алгебраические формулы, а в будущем сможет рисовать картины, писать музыку и пойти такими путями в науке, о которых в её время даже и не задумывались.

Но к несчастью машину так и не доработали, а Ада Лавлейс скончалась от обильного кровотечения, когда ей лечили рак матки. Ей было всего 36 лет.
Музей науки в Лондоне смог только в 1991 году построить функционирующую копию машины Бэббиджа, основываясь на его чертежах, лишь слегка подкорректировав её.
В честь Ады Лавлейс назвали один из языков программирования, а 10 декабря, в день когда она родилась, празднуется день программиста.

Нетти родилась в 1861 году, в США. Она довольно скоро определилась с тем, чем ей хочется заниматься - наукой. В 19 лет Стивенс окончила колледж, стала работать учительницей, а потом перешла в Государственное педагогическое училище Вестфилда. В 35 лет она смогла поступить в Стэнфорд, а уже через 4 года - в аспирантуру колледжа Брин-Мор. Научную карьеру она начала в 39 лет.

Стивенс изучала эмбриогенез у насекомых и выяснила, что в половых клетках самцов есть как X-, так и Y-хромосомы, а вот в яйцеклетках, только Х-хромосомы. Нетти сделала вывод, что пол наследуется как хромосомный фактор. Открытие своё она написала в 1905 году, но тогда же, нечто похожее написал генетик Эдмунд Бичер Уилсон и какое-то время его считали первым, кто открыл половые хромосомы. Но Уилсон не стал изучать хромосомный набор яйцеклеток и, соответственно, не знал, что именно самцы отвечают за пол потомства. И только после работы Стивенс, он переиздал свой труд, с учётом её открытия.
После этого открытия и до самой смерти Стивенс преподавала и проводила исследования в Брин-Мор.

Покровская родилась в 1901 году в Саратове, где позже окончила медицинский университет и поехала работать по своей специальности (бактериолог) в Ставропольскую потивочумную лабораторию.
Довольно быстро она стала руководителем и несколько лет работала над действующей вакциной против чумы, которая не только бы спасала жизнь больному, но и давала иммунитет.
Да, в мире в тот момент уже была вакцина, которую создал Владимир Хавкин в 1896 году, но она, из-за использования мёртвых бактерий, не давала больному иммунитет от болезни и, соответственно, не очень хорошо защищала.

Покровская смогла решить проблему, путём выведения культуры чумных бактерий "АМР", которые использовались в качестве вакцины. Они не использовали структуру человеческих клеток и не заражали, а вот организм при этом был способен выработать антитела к этим бактериям. Соответственно, если к привитому попадут бубонные бациллы, то у него будет иммунитет.

Несколько лет вакцину проверяли на грызунах и 8 марта 1943 года Покровская решилась поставить её себе. Магдалина Петровна ввела в собственную кровь 500 млн живых чумных бацилл, чтобы проверить, как сыворотка работает на людях. Смелый (наверное даже безрассудный) эксперимент помог сначала спасти людей, а потом и вовсе прекратить эпидемию бубонной чумы. На третий день у Магдалины Петровны уже выработался иммунитет к болезни, а вакцину позже стали использовать по всему миру.

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Метки: Жизнь   биография   женщины   интересное   исследования   история   наука   эксперименты   
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1  комментарий
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Bill 15 минут назад
Ну сколько можно фапить на эту Ламарр? Её "патент" остался только на бумаге. И не имеет никакого отношения к Wi-Fi. С таким же успехом можно говорить что Икар внес неоценимый вклад в развитие самолетостроения.
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