Учёные на шаг ближе к открытию жизни на Марсе

"В крупных бассейнах этого региона когда-то располагалась система озёр, известная как палеоозеро Эридания, глубина которой достигала почти полутора километров, - рассказывает Астер Коварт, планетарный геолог из Института планетарных наук.- Вулканические источники способны были питать гидротермальные системы, где и могла зародиться жизнь".

Возраст половины поверхности Марса превышает 3,5 млрд лет, что говорит о том, что бурная тектоническая и вулканическая активность планеты осталась в далёком прошлом.

Исследователи, сделавшие новое открытие, собрали данные с космических аппаратов Mars Global Surveyor, Odyssey и Reconnaissance Orbiter, чтобы изучить морфологию и минералогию региона.