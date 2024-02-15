Учёные на шаг ближе к открытию жизни на Марсе

Исследователи давно бьются над загадкой: существовала ли жизнь в далёком прошлом на Марсе. В регионе Эридания обнаружены признаки вулканов и древнего озера глубиной около 1,5 км. Эти свидетельства вулканической и тектонической активности, бушевавшей 4 миллиарда лет назад, приоткрывают завесу тайны.
За последние тридцать лет космические агентства подтвердили существование в прошлом воды на марсианской поверхности, а также нашли доказательства того, что Красная планета была пригодна для жизни. Новые свидетельства интенсивной тектонической и вулканической активности указывают направление поиска возможных доказательств древней жизни.
"В крупных бассейнах этого региона когда-то располагалась система озёр, известная как палеоозеро Эридания, глубина которой достигала почти полутора километров, - рассказывает Астер Коварт, планетарный геолог из Института планетарных наук.- Вулканические источники способны были питать гидротермальные системы, где и могла зародиться жизнь".
Возраст половины поверхности Марса превышает 3,5 млрд лет, что говорит о том, что бурная тектоническая и вулканическая активность планеты осталась в далёком прошлом.
Исследователи, сделавшие новое открытие, собрали данные с космических аппаратов Mars Global Surveyor, Odyssey и Reconnaissance Orbiter, чтобы изучить морфологию и минералогию региона.
"Эридания привлекает особое внимание учёных. Гамма-спектроскопия показывает, что это область коры с особенным составом. Она в целом менее плотная и более толстая, чем остальная часть марсианской коры, и очень намагниченная", - объясняет Коварт.
Выявлено 63 примера вулканической активности среди четырёх различных типов вулканов: вулканические купола, стратовулканы, пирокластические щиты и кальдерные комплексы.
До появления на Земле тектоники плит внешний слой был однородным. Но со временем вода стала проникать в более глубокие слои коры, что привело к изменению минерального состава, уплотнению.
Нижняя часть коры начала опускаться в мантию - этот процесс называется "сагдукция". В результате образовалась плавучая магма, которая заставила некоторые участки земной коры приподняться.
Так и появился ландшафт с возвышенностями и горными цепями, низинами и бассейнами.
"Именно это мы и наблюдаем в регионе Эридания, - говорит Коварт. - Очень интересно увидеть ландшафт, в значительной степени сформированный доплитными тектоническими процессами. Многое из того, что мы знаем об этих процессах на Земле, либо собрано из выветренных древних пород, либо из тех мест, где они находятся под влиянием тектонической динамики плит".
Поскольку Марс обладает геологическими особенностями, напоминающими раннюю Землю, появляется возможность изучить неизвестную главу в истории нашей планеты.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Ферма там есть с березками.
И Червики мигрирующие.
Ну если роботов не считать.