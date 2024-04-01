25 нарядов, которые использовались в съёмках не одного фильма

После съёмок фильма, особенно костюмированного, все наряды и реквизит нужно куда-то девать. Можно хранить на складе на всякий случай. Можно устроить аукцион или распродажу «для своих». Но одно из самых логичных и просто напрашивающихся решений — использовать эти великолепные костюмы повторно, в других фильмах и сериалах. Чего добру пропадать!