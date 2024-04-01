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25 нарядов, которые использовались в съёмках не одного фильма

25 нарядов, которые использовались в съёмках не одного фильма

Автор:
01 апреля 2024 15:21
Сообщество : Кино
Метки: голливуд   кино   кинопроизводство   костюмы из фильмов   наряды из кино   наряды из фильмов   повторное использование   
968
26

После съёмок фильма, особенно костюмированного, все наряды и реквизит нужно куда-то девать. Можно хранить на складе на всякий случай. Можно устроить аукцион или распродажу «для своих». Но одно из самых логичных и просто напрашивающихся решений — использовать эти великолепные костюмы повторно, в других фильмах и сериалах. Чего добру пропадать!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: голливуд   кино   кинопроизводство   костюмы из фильмов   наряды из кино   наряды из фильмов   повторное использование   
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2  комментария
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24k
hebpat 11 минут назад
у нас тоже так могут, один камзол на Смехове и на Караченцеве
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26k
Сибиряк 2 минуты назад
Зато вот эти костюмы точно были уникальные
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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1763 поста (1678 в горячем)

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