25 нарядов, которые использовались в съёмках не одного фильма

После съёмок фильма, особенно костюмированного, все наряды и реквизит нужно куда-то девать. Можно хранить на складе на всякий случай. Можно устроить аукцион или распродажу «для своих». Но одно из самых логичных и просто напрашивающихся решений — использовать эти великолепные костюмы повторно, в других фильмах и сериалах. Чего добру пропадать!
4. Наряд фараона, использованный в фильме «Ночь в музее» и сериале «Как я встретил вашу маму»
6. Платье со встроенным ожерельем: сериалы «Безумцы», «С Земли на Луну» и «Трофеи Вавилона»
10. Тиара в мюзикле «Стеклянный башмачок» изначально была ожерельем в мюзикле «Целуй меня, Кэт»
11. Розовое платье (только разной насыщенности) в фильме «Завтрак у Тиффани» и в фильме с Элвисом Пресли «Пощекочи меня»
14. Свадебное платье, которое использовалось в сериалах «Друзья» и «Званый ужин с убийством»
15. Эта красная мантия использовалась много раз: «Елизавета», «Тюдоры», «Камелот», «Викинги» и «Испанская принцесса»
16. Тактический жилет, использовавшийся в фильмах «Звездные войны: Эпизод V - Империя наносит ответный удар» и сериале «Доктор Кто»
17. Светло-голубое платье с золотистой отделкой, которое использовалось в фильмах «Скандальная леди У» и «Герцогиня»
20. Пелис (женская верхняя одежда), который неоднократно появлялся на экране: «Гордость и предубеждение», «Затерянные в Остине», «Гордость и предубеждение и зомби», «Отверженные» и «Мэри Шелли»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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