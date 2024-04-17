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Сообщество Без кота и жизнь не та 2254 поста • 510 подписчиков подписаться
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У кота сели батарейки

У кота сели батарейки

Автор:
17 апреля 2024 15:06
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   Юмор   животные   кот   кошка   сон   
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Коварный пушистый хищник напал на руку человека и решил расправиться с его пальцем. Однако в самый неподходящий момент у котика сели батарейки.

Я обязательно откушу твой палец, человек, но позже...

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Метки: Видео   Прикол   Юмор   животные   кот   кошка   сон   
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2  комментария
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9k
Vladimir 4 минуты назад
Устал я, чуть-чуууу…
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97k
Доктор Джонс 59 секунд назад
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3643 поста (3597 в горячем)

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