У кота сели батарейки

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Коварный пушистый хищник напал на руку человека и решил расправиться с его пальцем. Однако в самый неподходящий момент у котика сели батарейки.
Я обязательно откушу твой палец, человек, но позже...
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