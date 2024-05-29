Диаметральность взглядов сестёр Митфорд

Каждый человек уникален и этим прекрасен. Но когда в семье рождается больше одного ребёнка, родители и окружающие всё равно невольно пытаются найти в чертах характера детей что-то общее. И находят, ведь наследственность и генетику никто не отменял.
Но только не в случае с сёстрами Митфорд, история которых очень показательна как исключение.
Семья Митфордов – уважаемое и респектабельное семейство, принадлежащее к старинному роду и пустившее глубокие корни в обществе Нортумберленда. На протяжении многих лет члены семьи занимали должность верховного шерифа этого самого дикого из северных английских графств.
Но в 1930-х годах с этой семьёй произошло нечто странное. Шесть членов, все родные сёстры, привлекли внимание общества своим мышлением, скандальными похождениями и, прежде всего, тем, что были совершенно не похожи друг на друга.
Потрясённые потерей целого поколения молодых людей, столкнувшись с падением Российской империи и смертью царя, а также вынужденные бороться с радикальными политическими идеями, которые меняли облик континента, сёстры Митфорд приспосабливались каждая к своему.
Таким образом, британская семья из высшего класса оказалась разорвана на части идеалами Европы и борьбой за правильный путь вперёд. Некоторые видели будущее в коммунизме. Другие считали, что ответ находится на другом конце спектра, с немецким экстремизмом и Гитлером.
И каждая сестра самостоятельно нашла ответ на этот вопрос, посчитав его единственно верным.
Джессика была коммунисткой; Памела, скорее всего, лесбиянкой в те времена, когда подобное было скандальным до ужаса. Дебо вышла замуж за герцога Девонширского; Нэнси стала автором бестселлеров своего времени; Диана обручилась с британским фашистом сэром Освальдом Мосли; а Юнити, близкая подруга Гитлера, выстрелила себе в голову, когда Англия и Германия вступили в войну.
Нэнси Митфорд, самая старшая из них, явно воспользовалась этой растущей женской свободой. После развода с мужем она вступила в длительные отношения с французским коммивояжером. Большую часть своей жизни она прожила во Франции, где явно чувствовала, что ей не нужно быть замужем, чтобы наслаждаться жизнью. Она написала множество романов, в том числе «В погоне за любовью» и «Любовь в холодном климате».
Вторую сестру, Памелу Митфорд, поэт Джон Бетджеман назвал «сельской Митфорд» за её сильную любовь к природе. Бетджеман был влюблён в неё, входя в круг очарованных сёстрами мужчин.
Она вышла замуж за миллионера, но, как и старшая сестра, сочла традиционную жизнь скучной. Разведясь, провела остаток жизни с итальянкой Джудиттой Томмази.
Диана Митфорд, третья сестра, в 1929 году вышла замуж за писателя и аристократа Брайана Гиннесса, наследника титула и состояния. В результате она также развелась с мужем. Но, в отличие от старших сестёр, снова вышла замуж.
Её вторым супругом стал Освальд Мосли – британский аристократ, разочаровавшийся в основной политике в 1920-х годах и вновь ставший сторонником фашизма.
Диана долгое время была любовницей Мосли, пока была жива его жена. После её кончины пара в 1933 году, наконец, заключила брак. Почётным гостем на церемонии был Адольф Гитлер. У пары родились два сына.
Юнити Митфорд, следующая сестра, также была увлечена догматами национал-социализма. Она была яростной и преданной поклонницей Гитлера, которого считала своим личным другом.
К сожалению, её история оказалась куда более трагичной, чем у старших родственниц. Через несколько недель после того, как Великобритания объявила войну Германии, она попыталась покончить с собой, выстрелив себе в голову из пистолета. Хотя она не умерла, но до конца жизни оставалась инвалидом. Юнити скончалась в Обане на севере Шотландии в 1948 году.
Невозможно представить себе больший контраст между Дианой и Юнити, а также следующей сестрой, Джессикой. «Декка» Митфорд была коммунисткой. Выйдя замуж за британского социалиста Эсмонда Ромилли, она отправилась в Испанию, чтобы принять участие в гражданской войне.
В конце концов, они переехали в Соединённые Штаты, где она снова вышла замуж после гибели мужа во время Второй мировой войны. До 1958 года женщина оставалась членом Американской коммунистической партии.
Она публиковала мемуары и неоднозначные работы, в частности бестселлер «Американский способ умереть» (1963), посвящённый похоронному бизнесу.
Дебора «Дебо» Митфорд, самая младшая, решила не обращать внимания на общественные потрясения и придерживаться традиций. Она вышла замуж за Эндрю Кавендиша (впоследствии герцога Девонширского).
Дебору часто высмеивали, возможно, за отсутствие воображения. Её старшая сестра Нэнси язвительно называла её «Девятка», утверждая, что это её умственный возраст. У сестёр был только один брат по имени Томас Митфорд. Он тоже был фашистом и в начале войны принципиально отказался воевать с немцами. Однако он не возражал против борьбы с императорской Японией, поэтому погиб в бою в Бирме в 1945 году.
Единокровные, единоутробные, воспитанные одинаково, но оказавшиеся такими разными и прожившие такие разные жизни, сёстры показали, как многогранна жизнь. А ответить, почему они выросли такими разными, не смогли даже они сами.
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