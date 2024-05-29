Диаметральность взглядов сестёр Митфорд

Потрясённые потерей целого поколения молодых людей, столкнувшись с падением Российской империи и смертью царя, а также вынужденные бороться с радикальными политическими идеями, которые меняли облик континента, сёстры Митфорд приспосабливались каждая к своему.

Таким образом, британская семья из высшего класса оказалась разорвана на части идеалами Европы и борьбой за правильный путь вперёд. Некоторые видели будущее в коммунизме. Другие считали, что ответ находится на другом конце спектра, с немецким экстремизмом и Гитлером.

И каждая сестра самостоятельно нашла ответ на этот вопрос, посчитав его единственно верным.

Джессика была коммунисткой; Памела, скорее всего, лесбиянкой в те времена, когда подобное было скандальным до ужаса. Дебо вышла замуж за герцога Девонширского; Нэнси стала автором бестселлеров своего времени; Диана обручилась с британским фашистом сэром Освальдом Мосли; а Юнити, близкая подруга Гитлера, выстрелила себе в голову, когда Англия и Германия вступили в войну.