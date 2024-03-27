14 растений, которые не отличаются дружелюбностью, но всё равно выглядят потрясающе

Довольно жуткое сухопутное растение, которое выглядит, как настоящий морской обитатель. Вы только взгляните на его потрясающие щупальца. Интересная особенность ризантеса заключается в том, что у него нет корня, стеблей, листьев и способности к фотосинтезу. Он паразитирует на корнях некоторых видов винограда. Также он способен воспроизводить тепло и по собственному усмотрению регулировать эту температуру.