14 растений, которые не отличаются дружелюбностью, но всё равно выглядят потрясающе

Растения-паразиты — удивительные организмы, способные выживать и развиваться за счёт других представителей флоры. Они приспособились к паразитическому образу жизни, извлекая необходимые питательные вещества из своих хозяев. Среди них можно выделить как паразитов, полностью зависимых от других растений, так и тех, кто сохранил способность к фотосинтезу (поэтому они лишь частично поражают своих жертв).
Растения-паразиты могут наносить значительный урон домашним и диким культурам. Однако несмотря на свой довольно враждебный характер, они зачастую имеют неординарный и иногда даже привлекательный внешний вид, который буквально притягивает к себе внимание. А вы думали, что паразиты выглядят как обычные сорные растения? Нет, они куда интереснее.
Яркое растение родом из Западной Австралии. Фактически не имеет своей корневой системы, а лишь прикрепляется отростками к корням «хозяев».
Многолетнее растение-паразит, поражающее цветковые растения. Оно активно используется в косметологии и медицине.
Растение произрастает в Южной Африке. Это корневой паразит, которые не может осуществлять фотосинтез. Появляется над землёй только во время цветения.
Паразит, прикрепляющийся к другим растениям с помощью особых присосок. Отличается невероятно быстрым ростом.
Это растение выглядит как настоящий кошмар, так как напоминает своей внешностью странное существо. Большую часть своей жизни гиднора проводит под землёй. На поверхности остаётся лишь верхушка. Растение испускает неприятный запах тухлого мяса, привлекая к себе таким образом жуков, мух и других насекомых.
Омела способна паразитировать как на лиственных, так и на хвойных деревьях. Имеет форму шара.
Мелкое паразитическое растение, поражающее ветки и стебли бобовых. Цветения формируются внутри «хозяина». Созревая, они прорываются наружу.
Это растение обитает под кустами ладанника, бессовестно паразитируя на его корнях. Однако за такую красоту, кажется, можно всё простить.
Необычное растение, которое во время цветения демонстрирует лишь верхнюю свою часть. Прозопанхе издаёт аромат, напоминающий ананас.
Растение может похвастаться одними из самых больших лепестков в мире. Их диаметр составляет 60-100 сантиметров.
Довольно жуткое сухопутное растение, которое выглядит, как настоящий морской обитатель. Вы только взгляните на его потрясающие щупальца. Интересная особенность ризантеса заключается в том, что у него нет корня, стеблей, листьев и способности к фотосинтезу. Он паразитирует на корнях некоторых видов винограда. Также он способен воспроизводить тепло и по собственному усмотрению регулировать эту температуру.
Растение, которое преимущественно паразитирует на лианах. Примечательно своими цветами ярко-красного цвета.
На протяжении многих веков циноморий считали грибом, а не растением. Однако со временем учёные всё-таки смогли разобраться с его принадлежностью. Родиной растения является Азия, Греция и Монголия.
Растение является многолетним стелящимся кустарником, имеющим необычные колючие плоды. Оно встречается в США и на севере Мексики.
Источник:
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