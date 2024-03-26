FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8537 постов • 1053 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
За циничные посты о теракте создатель мебельного ателье получил 14 суток ареста и стал фигурантом уголовного дела

За циничные посты о теракте создатель мебельного ателье получил 14 суток ареста и стал фигурантом уголовного дела

Автор:
26 марта 2024 23:04
Сообщество : Жить в России
Метки: Krokus   Ереван   Николай Конашенок   арест   новая голландия   пост в соцсетях   пулково   
1867
1

Николай Конашенок, задержанный силовиками накануне вечером в питерском аэропорту "Пулково" при попытке побега в Ереван, получил 14 суток административного ареста за мелкое хулиганство. Много это или мало за пост "Почему "Крокус", а не Кремль?", решайте сами. Супруга Николая, возглавлявшая общественную организацию "Новая Голландия", как порядочный человек, из-за инцидента уже уволилась с поста директора. Мужа, скорее всего, тоже потеряла.

Николай Конашенок — создатель мебельного ателье "Зубровка" и бывший муж известного в Петербурге человека - Роксаны Шатуновской, генерального директора петербургского общественного пространства «Новая Голландия», получил 14 суток административного ареста за мелкое хулиганство.

Помимо этого, Николай стал фигурантом уголовного дела за оправдание терроризма.

Драма, о которой написали десятки ТГ-каналов, развернулась накануне.

Конашенок, оставивший на своей странице в запрещенной соцсети несколько отвратительных комментариев в отношении теракта в «Крокусе», почуял неладное и попытался покинуть Россию, вылетев из Санкт-Петербурга в Ереван. Но был задержан сотрудниками МВД и Центра по борьбе с экстремизмом в аэропорту.

После чего, в скором времени "подъехало" традиционное видео с его извинениями общественности.

Петербуржец заявил, что просто «задавался вопросом» и «размышлял».

Жена Конашенка, которая на деньги Абрамовича реконструировала рукотворный остров Новая Голландия, превратив его за 8 лет в приятное общественное пространство, после постов мужа решила уволиться, о чём сообщила в соцсетях.

"Разменявший четвертый десяток Конашенок оказался не единственным, у кого возникли трудности с моральными ориентирами", - пишет канал 360, - "Некая немолодая блогерша из Липецкой области заявила, что «мало убили, нужно было вообще вырезать пол-Москвы — вот тогда мы на периферии удовлетворились бы!».

Когда подобным экстремистским высказываниям проведут лингвистическую экспертизу, когда будут возбуждать уголовные дела, поток желающих покаламбурить о трагедии снизится. Никто не захочет смеяться, ерничать и уж тем более издеваться над жертвами этого теракта, прокомментировала ситуацию в разговоре с журналистами канала 360, специалист по гражданскому и международному праву, адвокат Мария Ярмуш.

Правоохранительные органы внимательно следят за высказываниями в интернете. По закону «шутки» блогеров и прочих не умеющих промолчать граждан могут подпадать под административную или уголовную ответственность.

Адвокат отметила, что СМИ необходимо как можно шире освещать подобные случаи.

Просто взывать к кому-то и говорить об аморальности, что это жестоко, бессмысленно. Эти люди такого не понимают. Они могут очнуться, лишь когда суды, в соответствии с буквой закона, вынесут приговоры или административные постановления.

, — заключила Ярмуш.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Krokus   Ереван   Николай Конашенок   арест   новая голландия   пост в соцсетях   пулково   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20k
Bill Час назад
14 суток ареста - это на время оперативных действий. Чтобы историю браузера не успел потереть. А дальше - статья об оправдании терроризма.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
бат св 15 минут назад
Жена -баба с совестью оказалась.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Юрьевич 47 минут назад
Будем теперь тут рекламировать каждого долб@$ба?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Юр21 Час назад
Люди без мозгов в голове, им как хреновой дворняжке нужно взбрехнуть, по делу ли, не по делу - но он должен выразить своё мнение, его мнение, упаси боже, никогда не совпадает с официальным. Продукт воспитания единоличника-потребителя.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Алекс Час назад
Почему у всех этих уёпков такие тупые, деградантские ипала?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61k
dima423 2 часа назад
Это хохлы мост перепутали... поломали в америке спьяну))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1406 постов (1333 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

96874



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Под кукурузным полем больше 130 лет скрывался затонувший пароход, трюмы которого были набиты ценным грузом
Под кукурузным полем больше 130 лет скрывался затонувший пароход, трюмы которого были...
Дворцы и люксовые машины: на Ставрополье задержали группу высокопоставленных чиновников
Дворцы и люксовые машины: на Ставрополье задержали группу высокопоставленных чиновников
Набирающие популярность в сообществах
Почему до сих пор Александр Островский важен для нас
Почему до сих пор Александр Островский важен для нас
Миллионер 20 лет скрывал богатство от сына ради его благополучия
Миллионер 20 лет скрывал богатство от сына ради его благополучия
Летящие журавли и слезы ручьем
Летящие журавли и слезы ручьем
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 26 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#автомир#в мире#ДТП#аварии#кино#задержание#Автовсячина#интересное
#животные#автомобили#интересно#люди#позитив#авто аварии#фильм#Крокус сити холл#история#роль
#Юмор#машина#кот#факты#теракт#кошка#забавно#улыбнуло#США#Россия
Летящие журавли и слезы ручьем Летящие журавли и слезы ручьем "Хоть бы куртку ему надели!": в соцсетях появились сердобольные пользователи, которые пожалели террористов, устроивших бойню в "Крокусе" "Хоть бы куртку ему надели!": в соцсетях появились сердобольные пользователи, которые пожалели... Суд в Москве отправил за решётку восьмого подозреваемого по делу о теракте в "Крокусе" Суд в Москве отправил за решётку восьмого подозреваемого по делу о теракте в "Крокусе" Гендиректор "Новой Голландии" покинула пост из-за высказываний мужа о теракте в "Крокусе" Гендиректор "Новой Голландии" покинула пост из-за высказываний мужа о теракте в "Крокусе" Что сейчас происходит в «Крокусе» Что сейчас происходит в «Крокусе» "Может, в следующий раз увеличить напряжение?": британское СМИ рассказало о зверстве ФСБ России к террористам, но не нашло поддержки у читателей "Может, в следующий раз увеличить напряжение?": британское СМИ рассказало о зверстве ФСБ России...

На что жалуетесь?

Вернуться