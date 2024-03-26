За циничные посты о теракте создатель мебельного ателье получил 14 суток ареста и стал фигурантом уголовного дела

Николай Конашенок, задержанный силовиками накануне вечером в питерском аэропорту "Пулково" при попытке побега в Ереван, получил 14 суток административного ареста за мелкое хулиганство. Много это или мало за пост "Почему "Крокус", а не Кремль?", решайте сами. Супруга Николая, возглавлявшая общественную организацию "Новая Голландия", как порядочный человек, из-за инцидента уже уволилась с поста директора. Мужа, скорее всего, тоже потеряла.
Николай Конашенок — создатель мебельного ателье "Зубровка" и бывший муж известного в Петербурге человека - Роксаны Шатуновской, генерального директора петербургского общественного пространства «Новая Голландия», получил 14 суток административного ареста за мелкое хулиганство.
Помимо этого, Николай стал фигурантом уголовного дела за оправдание терроризма.
Драма, о которой написали десятки ТГ-каналов, развернулась накануне.
Конашенок, оставивший на своей странице в запрещенной соцсети несколько отвратительных комментариев в отношении теракта в «Крокусе», почуял неладное и попытался покинуть Россию, вылетев из Санкт-Петербурга в Ереван. Но был задержан сотрудниками МВД и Центра по борьбе с экстремизмом в аэропорту.
После чего, в скором времени "подъехало" традиционное видео с его извинениями общественности.
Петербуржец заявил, что просто «задавался вопросом» и «размышлял».
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Жена Конашенка, которая на деньги Абрамовича реконструировала рукотворный остров Новая Голландия, превратив его за 8 лет в приятное общественное пространство, после постов мужа решила уволиться, о чём сообщила в соцсетях.
"Разменявший четвертый десяток Конашенок оказался не единственным, у кого возникли трудности с моральными ориентирами", - пишет канал 360, - "Некая немолодая блогерша из Липецкой области заявила, что «мало убили, нужно было вообще вырезать пол-Москвы — вот тогда мы на периферии удовлетворились бы!».
Когда подобным экстремистским высказываниям проведут лингвистическую экспертизу, когда будут возбуждать уголовные дела, поток желающих покаламбурить о трагедии снизится. Никто не захочет смеяться, ерничать и уж тем более издеваться над жертвами этого теракта, прокомментировала ситуацию в разговоре с журналистами канала 360, специалист по гражданскому и международному праву, адвокат Мария Ярмуш.
Правоохранительные органы внимательно следят за высказываниями в интернете. По закону «шутки» блогеров и прочих не умеющих промолчать граждан могут подпадать под административную или уголовную ответственность.
Адвокат отметила, что СМИ необходимо как можно шире освещать подобные случаи.
Просто взывать к кому-то и говорить об аморальности, что это жестоко, бессмысленно. Эти люди такого не понимают. Они могут очнуться, лишь когда суды, в соответствии с буквой закона, вынесут приговоры или административные постановления.
, — заключила Ярмуш.
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