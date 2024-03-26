За циничные посты о теракте создатель мебельного ателье получил 14 суток ареста и стал фигурантом уголовного дела

Конашенок, оставивший на своей странице в запрещенной соцсети несколько отвратительных комментариев в отношении теракта в «Крокусе», почуял неладное и попытался покинуть Россию, вылетев из Санкт-Петербурга в Ереван. Но был задержан сотрудниками МВД и Центра по борьбе с экстремизмом в аэропорту.

После чего, в скором времени "подъехало" традиционное видео с его извинениями общественности.

Петербуржец заявил, что просто «задавался вопросом» и «размышлял».