FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 6296 постов • 1291 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Истории
Ох, уж эти детки: подростки, ограбившие голливудских звёзд

Ох, уж эти детки: подростки, ограбившие голливудских звёзд

Автор:
20 марта 2024 18:10
Сообщество : Истории
Метки: арест   воровство   голливуд   грабёж   звезды   интересное   кино   подростки   преступления   
925
10

В 2013 году вышел фильм Софии Копполы "Элитное общество", где в весьма стильном и красивом свете показали банду подростков, систематически залезавших в дома мировых звёзд. Оказалось, что эта картина была снята по реальным событиям.

С 2008 по 2009 год в Калабасасе орудовала банда воришек. Общая сумма награбленного составила в итоге 3 млн долларов.

Ник Пурго и Рэйчел Ли были основным составом группировки. Девушка была средней ученицей в школе и промышляла мелкими кражами со школы, вроде косметики на 80 долларов. И была дико одержима голливудскими звёздами и различными реалити-шоу. Рэйчел была лидером, в отличие от Ника, бывшего довольно застенчивым парнишкой, который не так давно переехал в Индиана-Хиллз. Он познакомился с Рэйчел, а она уже представила его всем своим приятелям. И Ник, и Рэйчел любили моду и социальные сети.

×
×

Пруго, оказавшись среди друзей, увлёкся весёлыми веществами и стал воровать у родителей, чтобы покупать их. На первое "дело" он и Рэйчел пошли летом, когда девушка пригласила его ограбить дом знакомого в Вудленд-Хиллз, который на время уехал из города. В доме они нашли восемь тысяч долларов, которые уже на следующий день потратили на глобальный шоппинг.
Остальные участники банды были друзьями Ли с самого детства. Все они были примерно одного и того же возраста, плюс-минус год. Кто-то в компании занимался продажей украденного, кто-то оказался специалистом по взломам из-за субтильного телосложения, что позволяло проникать в дом, через дверцу для собак.

Всё начиналось не столько ради грабежа как такового, а ради куража и интереса к внутренней жизни известных людей. Но потом переросло в организованное преступление. Точнее преступления. И главной виновницей была именно Рэйчел Ли - она была искусным манипулятором.

Поскольку Рэйчел обожала следить за жизнью знаменитостей, особенно тех, кто считался стильными и модными. Целью банды были женщины, так как девушки хотели брендовых шмоток, а вот парням было достаточно денег и дорогих вещей, которые можно было продать.

Если стиль знаменитости привлекал Рэйчел и остальных девушек, то они принимали решение присвоить её одежду. Дома они находили при помощи онлайн-карт и специального сайта, где публиковали адреса звёзд. По интервью, социальным сетям и графикам выступлений они вычисляли, когда жертва не будет находиться дома.

Первой стала наследница многомиллионного состояния и светская львица Пэрис Хилтон. Подростки были уверены, что у неё так много одежды и украшений, а сама она так глупа, что просто даже не заметит, что у неё дома кто-то был. И были частично правы.
Первый раз в дом знаменитости пошли только Пруго и Ли. Они подошли к дому и нашли ключ под входным ковриком, но оказалось, что Пэрис даже и не думала запирать двери. Пруго следил, чтобы никто не пришёл, а Рэйчел пошла изучать дом. Впоследствии банда в полном составе посетила дом Хилтон пять раз (это как минимум) и их интересовали только деньги и брендовая одежда. Грабители осмотрительно не брали много вещей за один раз и Пэрис просто не замечала, что в её гардеробной кто-то был.


Рэйчел Билсон, Меган Фокс, Одрина Пэтридж, пара Орландо Блума и Миранды Керр, Брайан Остин Грин, Линдси Лохан. Выбор звёзд был основан исключительно на том, что Ли нравилась одежда и вкусовые предпочтения жертв.
Пруго, кстати, рассказывал, что при каждом "походе в гости" он сильно нервничал, а вот Ли всегда была абсолютно спокойна. Настолько спокойна, что когда они пришли грабить дом Билсон, она приняла у неё ванну.

Аноним сообщил в полицию о том, что именно Рэйчел Ли и Ник Пруго ответственны за кражу со взломом дома Линдси Лохан. Лицо юноши оказалось на камерах дома, ну а дальше было дело техники. Через социальные сети было установлено, что Ник и Рэйчел хорошие друзья. Когда Пруго арестовали он сначала всё отрицал, но вскоре признался, потому что его нервная система была абсолютно измотана: он не мог нормально спать, есть и вообще существовать.
Ник Пруго сознался во всём. И даже в том, о чём полиция не знала. Также он сказал, что в планах банды было посещение домов Зака Эфрона, Майли Сайрус, Хиллари Даффи и еще парочки звёзд.

После признания, полиция Лос-Анджелеса через две недели арестовала остальных членов банды. За Ли копы пришли в дом её отца в Лас-Вегасе и их поразило каменное спокойствие Рэйчел и то, как она уверенно говорила, что ничего не знает об ограблениях. Она была уверена, что убрала из своего дома любые улики. Но вот пальто Линдси Лохан и фотографии Хилтон топлесс она спрятать забыла.

Как только ей предъявили найденное, то Ли тут же впала в жуткую истерику, имитировала, что заболела и давилась, будто вот-вот её вырвет.
Также у Рэйчел Ли изъяли баночку марихуаны и больше 20 тысяч долларов.

Ник Пруго был приговорён к двум годам лишения свободы.
Рэйчел Ли приговорили к четырём годам.,
Остальные участники получили от 3 месяцев до 3 лет лишения свободы. И только одного наказали условным сроком в три года.
Ну и выплата компенсации, разумеется. К слову, вся банда вышла по УДО.

Многие подростки были восхищены смелостью банды и даже признавались, что тоже хотели бы оказаться в доме Пэрис Хилтон или Орландо Блума. Даже были созданы фанатские странички. По истории банды был снят фильм "Элитное общество", где в уста актёра, сыгравшего Ника Пруго, вложили следующие слова:

"Даже как-то неловко, что меня любят так много людей за такой нехороший поступок. Если бы меня любили за то, что я принёс пользу нашему обществу, или что-то в этом роде, я был бы рад. Но это лишь доказывает, что Америка до сих пор без ума, от таких, как Бонни и Клайд."


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: арест   воровство   голливуд   грабёж   звезды   интересное   кино   подростки   преступления   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
72k
Пётровыч 7 минут назад
А потом фильм снимут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
minimalism
  • Дата регистрации: 02.11.2020
  • 1254 поста (1176 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

137952



Другие посты автора
Популярное в сообществах
25 удивительных вещей и явлений, которые встретишь нечасто
25 удивительных вещей и явлений, которые встретишь нечасто
После 80 лет рабского труда слониха по имени Бабушка Сомбун наконец-то нашла покой в приюте
После 80 лет рабского труда слониха по имени Бабушка Сомбун наконец-то нашла покой в...
Набирающие популярность в сообществах
Советские часы «Космос». Зачем на циферблате еще одна стрелка?
Советские часы «Космос». Зачем на циферблате еще одна стрелка?
С добрым утром
С добрым утром
Независимый обзор трех Power Bank c Алиэкспресс
Независимый обзор трех Power Bank c Алиэкспресс
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 19 марта

Лучшие демотиваторы
Еще чуть-чуть и он продаст тебе арбуз

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#автомир#люди#кот#история#авто аварии#улыбнуло#дети#Китай
#животные#Прикол#машина#интересное#забавно#аварии#кино#Автовсячина#Ynews#милота
#в мире#автомобили#Юмор#факты#позитив#ДТП#фильм#полиция#маразм#США
Не свободные и не честные Не свободные и не честные 20 самых богатых актрис современности 20 самых богатых актрис современности Голливудские звезды, у которых предки из России Голливудские звезды, у которых предки из России Актёры, ставшие звёздами, несмотря на физические особенности Актёры, ставшие звёздами, несмотря на физические особенности Угадай знаменитость по фотке Угадай знаменитость по фотке 12 актёров, которые получили незаслуженно маленькие гонорары за роли 12 актёров, которые получили незаслуженно маленькие гонорары за роли

На что жалуетесь?

Вернуться