Ох, уж эти детки: подростки, ограбившие голливудских звёзд

После признания, полиция Лос-Анджелеса через две недели арестовала остальных членов банды. За Ли копы пришли в дом её отца в Лас-Вегасе и их поразило каменное спокойствие Рэйчел и то, как она уверенно говорила, что ничего не знает об ограблениях. Она была уверена, что убрала из своего дома любые улики. Но вот пальто Линдси Лохан и фотографии Хилтон топлесс она спрятать забыла.

Как только ей предъявили найденное, то Ли тут же впала в жуткую истерику, имитировала, что заболела и давилась, будто вот-вот её вырвет.

Также у Рэйчел Ли изъяли баночку марихуаны и больше 20 тысяч долларов.

Ник Пруго был приговорён к двум годам лишения свободы.

Рэйчел Ли приговорили к четырём годам.,

Остальные участники получили от 3 месяцев до 3 лет лишения свободы. И только одного наказали условным сроком в три года.

Ну и выплата компенсации, разумеется. К слову, вся банда вышла по УДО.