Ох, уж эти детки: подростки, ограбившие голливудских звёзд

В 2013 году вышел фильм Софии Копполы "Элитное общество", где в весьма стильном и красивом свете показали банду подростков, систематически залезавших в дома мировых звёзд. Оказалось, что эта картина была снята по реальным событиям.
С 2008 по 2009 год в Калабасасе орудовала банда воришек. Общая сумма награбленного составила в итоге 3 млн долларов.
Ник Пурго и Рэйчел Ли были основным составом группировки. Девушка была средней ученицей в школе и промышляла мелкими кражами со школы, вроде косметики на 80 долларов. И была дико одержима голливудскими звёздами и различными реалити-шоу. Рэйчел была лидером, в отличие от Ника, бывшего довольно застенчивым парнишкой, который не так давно переехал в Индиана-Хиллз. Он познакомился с Рэйчел, а она уже представила его всем своим приятелям. И Ник, и Рэйчел любили моду и социальные сети.
Пруго, оказавшись среди друзей, увлёкся весёлыми веществами и стал воровать у родителей, чтобы покупать их. На первое "дело" он и Рэйчел пошли летом, когда девушка пригласила его ограбить дом знакомого в Вудленд-Хиллз, который на время уехал из города. В доме они нашли восемь тысяч долларов, которые уже на следующий день потратили на глобальный шоппинг.
Остальные участники банды были друзьями Ли с самого детства. Все они были примерно одного и того же возраста, плюс-минус год. Кто-то в компании занимался продажей украденного, кто-то оказался специалистом по взломам из-за субтильного телосложения, что позволяло проникать в дом, через дверцу для собак.
Всё начиналось не столько ради грабежа как такового, а ради куража и интереса к внутренней жизни известных людей. Но потом переросло в организованное преступление. Точнее преступления. И главной виновницей была именно Рэйчел Ли - она была искусным манипулятором.
Поскольку Рэйчел обожала следить за жизнью знаменитостей, особенно тех, кто считался стильными и модными. Целью банды были женщины, так как девушки хотели брендовых шмоток, а вот парням было достаточно денег и дорогих вещей, которые можно было продать.
Если стиль знаменитости привлекал Рэйчел и остальных девушек, то они принимали решение присвоить её одежду. Дома они находили при помощи онлайн-карт и специального сайта, где публиковали адреса звёзд. По интервью, социальным сетям и графикам выступлений они вычисляли, когда жертва не будет находиться дома.
Первой стала наследница многомиллионного состояния и светская львица Пэрис Хилтон. Подростки были уверены, что у неё так много одежды и украшений, а сама она так глупа, что просто даже не заметит, что у неё дома кто-то был. И были частично правы.
Первый раз в дом знаменитости пошли только Пруго и Ли. Они подошли к дому и нашли ключ под входным ковриком, но оказалось, что Пэрис даже и не думала запирать двери. Пруго следил, чтобы никто не пришёл, а Рэйчел пошла изучать дом. Впоследствии банда в полном составе посетила дом Хилтон пять раз (это как минимум) и их интересовали только деньги и брендовая одежда. Грабители осмотрительно не брали много вещей за один раз и Пэрис просто не замечала, что в её гардеробной кто-то был.
Рэйчел Билсон, Меган Фокс, Одрина Пэтридж, пара Орландо Блума и Миранды Керр, Брайан Остин Грин, Линдси Лохан. Выбор звёзд был основан исключительно на том, что Ли нравилась одежда и вкусовые предпочтения жертв.
Пруго, кстати, рассказывал, что при каждом "походе в гости" он сильно нервничал, а вот Ли всегда была абсолютно спокойна. Настолько спокойна, что когда они пришли грабить дом Билсон, она приняла у неё ванну.
Аноним сообщил в полицию о том, что именно Рэйчел Ли и Ник Пруго ответственны за кражу со взломом дома Линдси Лохан. Лицо юноши оказалось на камерах дома, ну а дальше было дело техники. Через социальные сети было установлено, что Ник и Рэйчел хорошие друзья. Когда Пруго арестовали он сначала всё отрицал, но вскоре признался, потому что его нервная система была абсолютно измотана: он не мог нормально спать, есть и вообще существовать.
Ник Пруго сознался во всём. И даже в том, о чём полиция не знала. Также он сказал, что в планах банды было посещение домов Зака Эфрона, Майли Сайрус, Хиллари Даффи и еще парочки звёзд.
После признания, полиция Лос-Анджелеса через две недели арестовала остальных членов банды. За Ли копы пришли в дом её отца в Лас-Вегасе и их поразило каменное спокойствие Рэйчел и то, как она уверенно говорила, что ничего не знает об ограблениях. Она была уверена, что убрала из своего дома любые улики. Но вот пальто Линдси Лохан и фотографии Хилтон топлесс она спрятать забыла.
Как только ей предъявили найденное, то Ли тут же впала в жуткую истерику, имитировала, что заболела и давилась, будто вот-вот её вырвет.
Также у Рэйчел Ли изъяли баночку марихуаны и больше 20 тысяч долларов.
Ник Пруго был приговорён к двум годам лишения свободы.
Рэйчел Ли приговорили к четырём годам.,
Остальные участники получили от 3 месяцев до 3 лет лишения свободы. И только одного наказали условным сроком в три года.
Ну и выплата компенсации, разумеется. К слову, вся банда вышла по УДО.
Многие подростки были восхищены смелостью банды и даже признавались, что тоже хотели бы оказаться в доме Пэрис Хилтон или Орландо Блума. Даже были созданы фанатские странички. По истории банды был снят фильм "Элитное общество", где в уста актёра, сыгравшего Ника Пруго, вложили следующие слова:
"Даже как-то неловко, что меня любят так много людей за такой нехороший поступок. Если бы меня любили за то, что я принёс пользу нашему обществу, или что-то в этом роде, я был бы рад. Но это лишь доказывает, что Америка до сих пор без ума, от таких, как Бонни и Клайд."
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