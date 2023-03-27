Как выглядят герои любимых советских фильмов, сделанные из конструктора Lego

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Чего только не создают - если есть навык и частичка таланта.
В Санкт-Петербурге живёт Артём Бизяев. Человек разносторонний - занимается иллюстрацией и прочими художествами. А ещё он делает забавные реконструкции - все они сделаны из деталек Lego.
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А в последнее время он увлёкся золотым фондом советского кино. И вот что из этого вышло.
“Кин-Дза-Дза”
“Кавказская пленница”
“Золотой телёнок”
“Иван Васильевич меняет профессию”
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Метки: Иван Васильевич меняет профессию Кавказская пленница СССР золотой теленок кин-дза-дза конструктор лего фигурки
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