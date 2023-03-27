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Как выглядят герои любимых советских фильмов, сделанные из конструктора Lego

Как выглядят герои любимых советских фильмов, сделанные из конструктора Lego

Автор:
27 марта 2023 23:41
Сообщество : RealFishki
Метки: Иван Васильевич меняет профессию   Кавказская пленница   СССР   золотой теленок   кин-дза-дза   конструктор   лего   фигурки   
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Чего только не создают - если есть навык и частичка таланта.

В Санкт-Петербурге живёт Артём Бизяев. Человек разносторонний - занимается иллюстрацией и прочими художествами. А ещё он делает забавные реконструкции - все они сделаны из деталек Lego.

×
×

А в последнее время он увлёкся золотым фондом советского кино. И вот что из этого вышло.

“Кин-Дза-Дза”

“Кавказская пленница”

“Золотой телёнок”

“Иван Васильевич меняет профессию”

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Метки: Иван Васильевич меняет профессию   Кавказская пленница   СССР   золотой теленок   кин-дза-дза   конструктор   лего   фигурки   
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Lexx 38 минут назад
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