Знаменитая троица: Трус, Балбес и Бывалый - они могли быть совсем другими

Потом задумали “Кавказскую пленницу”. Проект получился сложным, в нём наотрез отказывался играть Никулин. Он сдался только после нескольких недель уговоров - Гайдай буквально осаждал Юрия Владимировича. Когда собрали всю троицу, пошли разногласия из-за сценария: актёры убеждали Гайдая, что это полная ерунда и надо всё менять. Он согласился и позволил им переписать чуть ли не половину текста. А множество сцен, включая “уколы” и сцену на дороге с девизом “стоять насмерть!”, - это чистая импровизация. В итоге кино получилось чуточку взбалмошным и бесшабашным. Поэтому так и полюбилось зрителю - “Кавказская пленница” стала лидером проката 1967 года, её посмотрело 76,5 миллионов человек.