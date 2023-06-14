Знаменитая троица: Трус, Балбес и Бывалый - они могли быть совсем другими

И судьба Вицина, Моргунова и Никулина сложилась бы иначе.
Когда Леониду Гайдаю, тогда ещё малоизвестному режиссёру, поручили снять одну из пяти киноновелл альманаха “Совершенно серьёзно”, - то никто на него особых надежд не возлагал.
Студийное начальство посчитало, что это будет проходной проект и дало Гайдаю большую творческую свободу. А он подошёл к работе ответственно - переписал сценарий новеллы, получился “Пес Барбос и необычный кросс”, и занялся подбором актёров.
Легче всего было с Трусом. Для этого персонажа Гайдай заранее присмотрел Вицина и утвердил его на роль без всяких проб.
На роль Балбеса претендовал Сергей Филиппов и Борис Новиков.
Но всех обошёл Никулин - Гайдаю очень понравился его типаж. И он дал только один совет актёру: “Юра, у тебя и так лицо глупое, даже играть особо не придётся. Ты, главное, моргай почаще и всё”.
С Бывалым тоже пришлось нелегко. Сначала на роль пригласили Ивана Любезнова, но он отказался - ему уже было сложно бегать от собаки.
Тогда на прослушивание пригласили Игоря Ильинского и Станислава Чекана.
Они тоже ответили отказом. В конце концов, режиссёр и его команда остановились на Евгении Моргунове.
“Пёс Барбос” вышел на экраны и прогремел на всю страну. Троица мгновенно стала известной, их фразы растащили на цитаты, а киностудию завалили мешками писем с требованием продолжения приключений этих героев.
Тогда Гайдай снял “Самогонщиков”.
Затем троица появилась у Эльдара Рязанова в фильме “Дайте жалобную книгу”.
Их даже обыграли в мультфильме “Бременские музыканты”.
Конечно же - они блестяще сыграли в нестареющей “Операции Ы”.
Потом задумали “Кавказскую пленницу”. Проект получился сложным, в нём наотрез отказывался играть Никулин. Он сдался только после нескольких недель уговоров - Гайдай буквально осаждал Юрия Владимировича. Когда собрали всю троицу, пошли разногласия из-за сценария: актёры убеждали Гайдая, что это полная ерунда и надо всё менять. Он согласился и позволил им переписать чуть ли не половину текста. А множество сцен, включая “уколы” и сцену на дороге с девизом “стоять насмерть!”, - это чистая импровизация. В итоге кино получилось чуточку взбалмошным и бесшабашным. Поэтому так и полюбилось зрителю - “Кавказская пленница” стала лидером проката 1967 года, её посмотрело 76,5 миллионов человек.
Так что с троицей, да и с типажом Шурика, Леонид Гайдай попал в самое яблочко - их будут помнить всегда. Недаром сценарист Дыховичный говорил режиссёру: “Вы, Леонид Иович, таких типов нашли — на всю жизнь хватит. Их можно куда угодно поместить, хоть в космос”. К сожалению, не вышло - на съёмках “Кавказской пленницы” Гайдай вдрызг разругался с Моргуновым и троица в его фильмах больше не появлялась.
Но звёздное трио всё-таки ещё мелькнуло на экранах: в “Семи стариках и одной девушке”, “Этих невероятных музыкантах или новых сновидениях Шурика” и “Комедии давно минувших дней”.
Эти проекты и в подмётки не годились “Операции Ы” или “Кавказской пленнице”, поэтому особого интереса у зрителей уже не вызвали.
Источник:
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Но иногда... невольно задаешься вопросом - вдруг могло бы быть лучше?
Но это лишь риторические вопросы...
Сослагательного наклонения здесь быть не может и спасибо всем гениям от кино и музыки, которые подарили нам нетленку
Через пойму, через дол,
Там, где верб зеленых своды,
Двух Никол Гаврила вел
Шли в поход враги природы…
Проблемы с Моргуновым начались уже тогда. Сначала он накричал на циркового пса Бреха, Брех рычал и огрызался в ответ. Моргунов пообещал его придушить после съёмок Брех на следующем же дубле вцепился актёру в ногу…
Потом Моргунов сцепился с Гайдаем, утверждая что режиссер выделяет своего любимчика Вицина, и третировал Вицина до конца съемок.