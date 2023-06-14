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Знаменитая троица: Трус, Балбес и Бывалый - они могли быть совсем другими

Знаменитая троица: Трус, Балбес и Бывалый - они могли быть совсем другими

Автор:
14 июня 2023 01:15
Сообщество : RealFishki
Метки: Георгий Вицин   Кавказская пленница   Леонид Гайдай   Пес Барбос и необычный кросс   СССР   Юрий Никулин   евгений моргунов   кинематограф   операция ы   самогонщики   
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И судьба Вицина, Моргунова и Никулина сложилась бы иначе.

Когда Леониду Гайдаю, тогда ещё малоизвестному режиссёру, поручили снять одну из пяти киноновелл альманаха “Совершенно серьёзно”, - то никто на него особых надежд не возлагал.

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Студийное начальство посчитало, что это будет проходной проект и дало Гайдаю большую творческую свободу. А он подошёл к работе ответственно - переписал сценарий новеллы, получился “Пес Барбос и необычный кросс”, и занялся подбором актёров.

Легче всего было с Трусом. Для этого персонажа Гайдай заранее присмотрел Вицина и утвердил его на роль без всяких проб.

На роль Балбеса претендовал Сергей Филиппов и Борис Новиков.

Но всех обошёл Никулин - Гайдаю очень понравился его типаж. И он дал только один совет актёру: “Юра, у тебя и так лицо глупое, даже играть особо не придётся. Ты, главное, моргай почаще и всё”.

С Бывалым тоже пришлось нелегко. Сначала на роль пригласили Ивана Любезнова, но он отказался - ему уже было сложно бегать от собаки.

Тогда на прослушивание пригласили Игоря Ильинского и Станислава Чекана.

Они тоже ответили отказом. В конце концов, режиссёр и его команда остановились на Евгении Моргунове.

“Пёс Барбос” вышел на экраны и прогремел на всю страну. Троица мгновенно стала известной, их фразы растащили на цитаты, а киностудию завалили мешками писем с требованием продолжения приключений этих героев.

Тогда Гайдай снял “Самогонщиков”.

Затем троица появилась у Эльдара Рязанова в фильме “Дайте жалобную книгу”.

Их даже обыграли в мультфильме “Бременские музыканты”.

Конечно же - они блестяще сыграли в нестареющей “Операции Ы”.

Потом задумали “Кавказскую пленницу”. Проект получился сложным, в нём наотрез отказывался играть Никулин. Он сдался только после нескольких недель уговоров - Гайдай буквально осаждал Юрия Владимировича. Когда собрали всю троицу, пошли разногласия из-за сценария: актёры убеждали Гайдая, что это полная ерунда и надо всё менять. Он согласился и позволил им переписать чуть ли не половину текста. А множество сцен, включая “уколы” и сцену на дороге с девизом “стоять насмерть!”, - это чистая импровизация. В итоге кино получилось чуточку взбалмошным и бесшабашным. Поэтому так и полюбилось зрителю - “Кавказская пленница” стала лидером проката 1967 года, её посмотрело 76,5 миллионов человек.

Так что с троицей, да и с типажом Шурика, Леонид Гайдай попал в самое яблочко - их будут помнить всегда. Недаром сценарист Дыховичный говорил режиссёру: “Вы, Леонид Иович, таких типов нашли — на всю жизнь хватит. Их можно куда угодно поместить, хоть в космос”. К сожалению, не вышло - на съёмках “Кавказской пленницы” Гайдай вдрызг разругался с Моргуновым и троица в его фильмах больше не появлялась.

Но звёздное трио всё-таки ещё мелькнуло на экранах: в “Семи стариках и одной девушке”, “Этих невероятных музыкантах или новых сновидениях Шурика” и “Комедии давно минувших дней”.

Эти проекты и в подмётки не годились “Операции Ы” или “Кавказской пленнице”, поэтому особого интереса у зрителей уже не вызвали.

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Метки: Георгий Вицин   Кавказская пленница   Леонид Гайдай   Пес Барбос и необычный кросс   СССР   Юрий Никулин   евгений моргунов   кинематограф   операция ы   самогонщики   
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4  комментария
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14k
Алексей Час назад
Вот иногда смотришь фильм или слушаешь популярную композицию(песню) и думаешь - по другому и быть не могло, лучше не сделаешь... - любая фраза, поза в фильме или вставка/сэмпл в песне - отточены до идеала. А записанное - хит на все времена.
Но иногда... невольно задаешься вопросом - вдруг могло бы быть лучше?

Но это лишь риторические вопросы...
Сослагательного наклонения здесь быть не может и спасибо всем гениям от кино и музыки, которые подарили нам нетленку
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Иванов 5 минут назад
Говорят плагиат, но бывает что он оказывается лучше оригинала. Как и с Трое в лодке, и с мистером Холмсом, наш вариант однозначно лучше.
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7k
newegg Полчаса назад
«Пёс Барбос и необычный кросс» молодой режиссёр Леонид Гайдай снял после двух провалов: за сатирическую комедию «Жених с того света» его отстранили от съёмок на два года, а фильм о комсомольцах «Трижды воскресший» остался незамеченным… Расстроенный режиссёр уехал в Иркутск к родителям, чтобы спокойно решить, что делать дальше. Разбирая на чердаке старые газеты, он наткнулся на фельетон украинского писателя Степана Олейника «Браконьеры», начинавшийся словами:
Через пойму, через дол,
Там, где верб зеленых своды,
Двух Никол Гаврила вел
Шли в поход враги природы…
Проблемы с Моргуновым начались уже тогда. Сначала он накричал на циркового пса Бреха, Брех рычал и огрызался в ответ. Моргунов пообещал его придушить после съёмок Брех на следующем же дубле вцепился актёру в ногу…
Потом Моргунов сцепился с Гайдаем, утверждая что режиссер выделяет своего любимчика Вицина, и третировал Вицина до конца съемок.
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