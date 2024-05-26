FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Наука 2161 пост • 756 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Наука
Ученые выяснили, какой цвет больше всего привлекает комаров

Ученые выяснили, какой цвет больше всего привлекает комаров

Автор:
26 мая 2024 06:38
Сообщество : Наука
Метки: защита от комаров   исследование   комары   насекомые   наука   цвета   
1439
3

Ох, лето красное! Любил бы я тебя,
Когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи.

(с.)А.С.Пушкин

До лета осталось меньше недели, а комары уже вовсю добывают себе пропитание.

Защита от укусов комаров зависит от вашей одежды и состояния кожи, согласно исследованию ученых Вашингтонского университета. Обычные комары летят на красный, оранжевый, черный и голубой, игнорируя другие цвета.


Комары используют запахи для поиска жертвы для укуса. Когда они чувствуют запах углекислого газа из нашего дыхания, их глаза сканируют цвета, связанные с потенциальным обедом.


Знание предпочтений комаров в цветах может помочь разработать более эффективные методы отпугивания комаров.


“Один из самых популярных вопросов, который мне часто задают: «Что я могу сделать, чтобы комары не кусали меня?», – говорит Джеффри Риффелл, профессор биологии Калифорнийского университета - Раньше я говорил, что привлекают комаров три фактора: ваше дыхание, пот и температура кожи. В этом исследовании мы обнаружили четвертый фактор: красный цвет. Оттенок кожи не имеет значения, так как все люди выделяют ярко выраженный красный цвет. Скрывать эти привлекательные цвета нашей кожи или носить одежду, в которой эти цвета отсутствуют позволит предотвратить укусы комаров."


Большинство людей видят свет с разной длиной волны в виде разных цветов. Но комары не воспринимают цвета так же, как наши глаза. Они предпочитают оранжевый, красный и черный цвета, соответствующие более длинным волнам света. При этом игнорируя другие цвета, такие как зеленый, фиолетовый, синий и белый.


Когда комарам распыляли CO2 в камеру, они летели к визуальному стимулу. Если исследователи использовали зеленый цвет или надевали такого цвета перчатки, то комары больше не летели на раздражитель, а если цвет был красным, оранжевым, черным или голубым, активность комаров усиливалась.


Результаты, опубликованные в Nature Communications, показывают, как обоняние комаров, известное как ольфакция, влияет на то, как комар реагирует на визуальные сигналы. Знание того, какие цвета привлекают голодных комаров, а какие нет, может помочь более эффективно избегать укусов назойливых кровососущих.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Наука"
Метки: защита от комаров   исследование   комары   насекомые   наука   цвета   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Звёздный странник 37 минут назад
Насчёт чёрного цвета - да. Эти упыри так обожают садиться на чёрное. Особенно на чёрный монитор, процессор, мышку или колонку чёрного цвета.
Короче туда, где их не пристукнешь.
Либо у меня паранойя, либо реально комары в последнее время стали чересчур умными.
Для посадки перед нападением они выбирают именно такие места, где их либо невозможно прихлопнуть, либо очень сложно (не размахнуться). А если сгонишь эту скотину, чтобы она пересела (кусучие комары - самки) на другое место, то полетит по такой траектории, которая будет пролегать именно на тёмном фоне, соответсвующий её окраске. на фоне белого вообще не пролетают.
К примеру сгоняешь это насекомое с труднодоступного участка, а оно вместо того, чтобы полететь между тобой и белым потолком или белой стеной, внезапно делает вираж вниз к полу, где либо тёмное покрытие, либо ковры с паласами. И хрен ты его там уследишь. И эта гадина низом-низом уходит огородами на тёмную сторону.
И ещё одна особенность у них появилась.Хотите верьте, хотите нет, но у меня комары действуют по странному принципу. Летают ПО ОДНОМУ! То есть, пока я не прихлопну одного, другой не появляется. У них типа очередь! Как в клуб. Как только место освободилось, может пролетать следующий.
Может это и смешно звучит, но мне вот не до смеха. Раньше было легче. Я сразу мог замочить по 3-5 штук за 10 секунд (в зависимости от количества залетевших), а сейчас нет. Видно что летает один. Вот час за ним охочусь. С трудом минусую его. Думаю, ну всё - финита. Через минуту ХОП! - ЕЩЁ ОДИН! Опять час-два гоняюсь за этим. Загнал, прибил. Всё! Только его и видел эти два часа! Значит нет больше... Через 5 минут - БЗЗЗЗЗ... ДА Ё-МОЁ!!! И такая дребедень каждый раз.
Пробовал всё. И пластинки и фонарь и электрохлопушку и лимон с гвоздикой - ПОФИГ! Причём вообще не понятно, что они в моей квартире забыли, если на улице дофига пищи гуляет?!!!
=-=-=
Кто-то сталкивался с подобным?
Я задолбался за ними охоту устраивать!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Звёздный странник 22 минуты назад
А насчёт красного цвета и углекислого газа.
Идея такая: сделать медицинскую маску из красного материала. Просто поносить её минут десять, чтобы пропиталась углекислым газом от нашего дыхания, а потом повесить на стену и понаблюдать, полетят они на неё или нет. Если полетят, то мухобойку в руки и шлёпать кровопийц. А если нет, то значит учёные ошиблись и написать им письмо с результатами своих экспериментов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98
  • Дата регистрации: 16.02.2020
  • 1179 постов (1173 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

108488



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Житель Севастополя справил нужду на инсталляцию в честь Дня Победы и ему сразу же прилетело
Житель Севастополя справил нужду на инсталляцию в честь Дня Победы и ему сразу же...
Американец рассказал, что удивило больше всего во время жизни в России
Американец рассказал, что удивило больше всего во время жизни в России
Набирающие популярность в сообществах
Дзига Вертов — человек с киноаппаратом⁠⁠
Дзига Вертов — человек с киноаппаратом⁠⁠
Черных ворон научили «считать» вслух
Черных ворон научили «считать» вслух
Скандальную резолюцию все-таки приняли
Скандальную резолюцию все-таки приняли
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
На случай обезъёживания

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#автомобили#факты#дети#интересное#ДТП#аварии#полиция#Животное
#люди#животные#автомир#СССР#Прикол#кино#авто аварии#Россия#фильм#мигранты
#в мире#машина#Юмор#интересно#забавно#США#Автовсячина#собака#Госдума#криминал
Скандальную резолюцию все-таки приняли Скандальную резолюцию все-таки приняли Учёные показали лицо неандертальца по прозвищу Старик Учёные показали лицо неандертальца по прозвищу Старик Избирательные кровососущие: как комары выбирают жертв Избирательные кровососущие: как комары выбирают жертв Застывшая во времени лаборатория на Эвересте Застывшая во времени лаборатория на Эвересте Видео: Таганрог переживает нашествие огромных зеленых комаров Видео: Таганрог переживает нашествие огромных зеленых комаров Любовь и вулканы супругов Крафт Любовь и вулканы супругов Крафт

На что жалуетесь?

Вернуться