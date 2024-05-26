Ученые выяснили, какой цвет больше всего привлекает комаров

Ох, лето красное! Любил бы я тебя,
Когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи.
(с.)А.С.Пушкин
До лета осталось меньше недели, а комары уже вовсю добывают себе пропитание.
Защита от укусов комаров зависит от вашей одежды и состояния кожи, согласно исследованию ученых Вашингтонского университета. Обычные комары летят на красный, оранжевый, черный и голубой, игнорируя другие цвета.
Комары используют запахи для поиска жертвы для укуса. Когда они чувствуют запах углекислого газа из нашего дыхания, их глаза сканируют цвета, связанные с потенциальным обедом.
Знание предпочтений комаров в цветах может помочь разработать более эффективные методы отпугивания комаров.
“Один из самых популярных вопросов, который мне часто задают: «Что я могу сделать, чтобы комары не кусали меня?», – говорит Джеффри Риффелл, профессор биологии Калифорнийского университета - Раньше я говорил, что привлекают комаров три фактора: ваше дыхание, пот и температура кожи. В этом исследовании мы обнаружили четвертый фактор: красный цвет. Оттенок кожи не имеет значения, так как все люди выделяют ярко выраженный красный цвет. Скрывать эти привлекательные цвета нашей кожи или носить одежду, в которой эти цвета отсутствуют позволит предотвратить укусы комаров."
Большинство людей видят свет с разной длиной волны в виде разных цветов. Но комары не воспринимают цвета так же, как наши глаза. Они предпочитают оранжевый, красный и черный цвета, соответствующие более длинным волнам света. При этом игнорируя другие цвета, такие как зеленый, фиолетовый, синий и белый.
Когда комарам распыляли CO2 в камеру, они летели к визуальному стимулу. Если исследователи использовали зеленый цвет или надевали такого цвета перчатки, то комары больше не летели на раздражитель, а если цвет был красным, оранжевым, черным или голубым, активность комаров усиливалась.
Результаты, опубликованные в Nature Communications, показывают, как обоняние комаров, известное как ольфакция, влияет на то, как комар реагирует на визуальные сигналы. Знание того, какие цвета привлекают голодных комаров, а какие нет, может помочь более эффективно избегать укусов назойливых кровососущих.
Источник:
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Короче туда, где их не пристукнешь.
Либо у меня паранойя, либо реально комары в последнее время стали чересчур умными.
Для посадки перед нападением они выбирают именно такие места, где их либо невозможно прихлопнуть, либо очень сложно (не размахнуться). А если сгонишь эту скотину, чтобы она пересела (кусучие комары - самки) на другое место, то полетит по такой траектории, которая будет пролегать именно на тёмном фоне, соответсвующий её окраске. на фоне белого вообще не пролетают.
К примеру сгоняешь это насекомое с труднодоступного участка, а оно вместо того, чтобы полететь между тобой и белым потолком или белой стеной, внезапно делает вираж вниз к полу, где либо тёмное покрытие, либо ковры с паласами. И хрен ты его там уследишь. И эта гадина низом-низом уходит огородами на тёмную сторону.
И ещё одна особенность у них появилась.Хотите верьте, хотите нет, но у меня комары действуют по странному принципу. Летают ПО ОДНОМУ! То есть, пока я не прихлопну одного, другой не появляется. У них типа очередь! Как в клуб. Как только место освободилось, может пролетать следующий.
Может это и смешно звучит, но мне вот не до смеха. Раньше было легче. Я сразу мог замочить по 3-5 штук за 10 секунд (в зависимости от количества залетевших), а сейчас нет. Видно что летает один. Вот час за ним охочусь. С трудом минусую его. Думаю, ну всё - финита. Через минуту ХОП! - ЕЩЁ ОДИН! Опять час-два гоняюсь за этим. Загнал, прибил. Всё! Только его и видел эти два часа! Значит нет больше... Через 5 минут - БЗЗЗЗЗ... ДА Ё-МОЁ!!! И такая дребедень каждый раз.
Пробовал всё. И пластинки и фонарь и электрохлопушку и лимон с гвоздикой - ПОФИГ! Причём вообще не понятно, что они в моей квартире забыли, если на улице дофига пищи гуляет?!!!
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Кто-то сталкивался с подобным?
Я задолбался за ними охоту устраивать!
Идея такая: сделать медицинскую маску из красного материала. Просто поносить её минут десять, чтобы пропиталась углекислым газом от нашего дыхания, а потом повесить на стену и понаблюдать, полетят они на неё или нет. Если полетят, то мухобойку в руки и шлёпать кровопийц. А если нет, то значит учёные ошиблись и написать им письмо с результатами своих экспериментов.