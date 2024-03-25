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В Госдуме предложили на месте “Крокус Сити Холла” возвести церковь, но в РПЦ об этом ничего не знают

В Госдуме предложили на месте “Крокус Сити Холла” возвести церковь, но в РПЦ об этом ничего не знают

Автор:
25 марта 2024 19:49
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Госдума   Церковь   здание крокус   мнение   рпц   теракт   теракт в Крокус Сити Холле   
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В РПЦ отметили, что решение должны принять люди.

Зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко предложила на месте сгоревшего после теракта “Крокус Сити Холла” возвести церковь или сквер, в память о погибших и пострадавших людях. При этом депутат уверена, что восстанавливать здание не стоит. Об этом пишет “Говорит Москва”.

“Когда такое горе, конечно, не хотелось бы, чтобы снова там был концертный зал и весёлые программы. Всё-таки такое место траура. Это всё равно, что строить на кладбище увеселительные заведения. Может быть, пройдёт какое-то время, мы немножко успокоимся, будем смотреть на это иначе. Храм или сквер — это, конечно, было бы замечательно. Просто эта земля принадлежит Агаларовым — вряд ли они такую дорогую землю пустят под благородное дело. Что-то я в них не очень верю”, - заявила Драпеко.

В РПЦ рассказали, что решать судьбу здания должны родственники погибших и общество.

“Думаю, что вопрос о том, как восстанавливать это сооружение и как чтить память погибших там людей, должен решаться на основе общественного согласия и чаяний в том числе родственников погибших”, — сказал RTVI замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

При этом он отметил, что церкви часто выполняют мемориальные функции и функции поминовения усопших людей. Но в РПЦ пока не поступало официальных предложений о строительстве храма на месте теракта.

В здании произошла стрельба и взрыв. Затем начался пожар.

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Метки: Госдума   Церковь   здание крокус   мнение   рпц   теракт   теракт в Крокус Сити Холле   
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10  комментариев
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143k
parallax Час назад
Церквей и так уже лишка. Лучше пусть парк-мемориал разобъют.
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6
usla2000 Полчаса назад
А че не мечеть то? Иностранные специалисты зря что ли старались? Это место скорби, а не копилка для попов. Еще, наверно, отпевание со скидкой сделают. Твари, на людском горе поживиться хотят.
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10k
Trenzel2003 45 минут назад
Мемориал. Стеллу. Памятник.
Но ни как не церковь или мечеть. Потому что погибли люди разных конфессий.
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3k
lekha-fil 46 минут назад
Задрали церквями.
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1k
дмитрий викторович Час назад
Стоп. Я может что то пропустил, за последнее время-"Просто эта земля принадлежит Агаларовым...", земля у нас не продаëтся, а сдаëтся в долгосрочную аренду. На этой земле ты можешь построить что-то,в рамках договора аренды. Но по истечении срока аренды, тебе либо выплачивается компенсация за строение, либо продлевается срок аренды. Поправте? Я думаю, в форс-мажорных обстоятельствах, договор можно расторгнуть.
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17k
GROMOZEKA Час назад
Разбейте лучше парк.
И поставьте в нем памятный мемориал.
Там и помолимся
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4854 поста (4642 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
351428



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