В Госдуме предложили на месте “Крокус Сити Холла” возвести церковь, но в РПЦ об этом ничего не знают

“Когда такое горе, конечно, не хотелось бы, чтобы снова там был концертный зал и весёлые программы. Всё-таки такое место траура. Это всё равно, что строить на кладбище увеселительные заведения. Может быть, пройдёт какое-то время, мы немножко успокоимся, будем смотреть на это иначе. Храм или сквер — это, конечно, было бы замечательно. Просто эта земля принадлежит Агаларовым — вряд ли они такую дорогую землю пустят под благородное дело. Что-то я в них не очень верю”, - заявила Драпеко.