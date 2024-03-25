В Госдуме предложили на месте “Крокус Сити Холла” возвести церковь, но в РПЦ об этом ничего не знают

В РПЦ отметили, что решение должны принять люди.
Зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко предложила на месте сгоревшего после теракта “Крокус Сити Холла” возвести церковь или сквер, в память о погибших и пострадавших людях. При этом депутат уверена, что восстанавливать здание не стоит. Об этом пишет “Говорит Москва”.
“Когда такое горе, конечно, не хотелось бы, чтобы снова там был концертный зал и весёлые программы. Всё-таки такое место траура. Это всё равно, что строить на кладбище увеселительные заведения. Может быть, пройдёт какое-то время, мы немножко успокоимся, будем смотреть на это иначе. Храм или сквер — это, конечно, было бы замечательно. Просто эта земля принадлежит Агаларовым — вряд ли они такую дорогую землю пустят под благородное дело. Что-то я в них не очень верю”, - заявила Драпеко.
В РПЦ рассказали, что решать судьбу здания должны родственники погибших и общество.
“Думаю, что вопрос о том, как восстанавливать это сооружение и как чтить память погибших там людей, должен решаться на основе общественного согласия и чаяний в том числе родственников погибших”, — сказал RTVI замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
При этом он отметил, что церкви часто выполняют мемориальные функции и функции поминовения усопших людей. Но в РПЦ пока не поступало официальных предложений о строительстве храма на месте теракта.
В здании произошла стрельба и взрыв. Затем начался пожар.
Источник:
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Но ни как не церковь или мечеть. Потому что погибли люди разных конфессий.
И поставьте в нем памятный мемориал.
Там и помолимся