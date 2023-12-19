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В Аргентине ветер сдвинул Boeing

В Аргентине ветер сдвинул Boeing

Автор:
19 декабря 2023 09:08
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Boeing   Аргентина   аэропорт   самолёт   ураган   чрезвычайные происшествия   
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В аэропорту имени Хорхе Ньюбери в Буэнос-Айресе порывы ураганного ветра сдвинули самолёт на несколько метров. Boeing 737-700 авиакомпании Aerolíneas Argentinas задел крылом трап для пассажиров и повалил его.

17-летнее воздушное судно, зарегистрированное как LV-CAD, получило повреждения и было отправлено на ремонт. Его следующий запланированный рейс в Международный аэропорт имени Франсиско Габриэлли в воскресенье утром отменили.

В заявлении Aerolineas Argentinas от 18 декабря говорится: "Из-за сильного шторма на данный момент отменено 100 рейсов и столько же задержано и перенесено".

Boeing 737-700 задел крылом трап для пассажиров и повалил его. Трап понесло в сторону машин работников взлётно-посадочной полосы.

Мощный ураган, обрушившийся на Аргентину в выходные, унёс жизни по меньшей мере 16 человек в стране и соседнем Уругвае. Скорость ветра достигала 150 километров в час. Многие города остались без света.

В субботу в городе Баия-Бланка при обрушении крыши клуба погибли 13 человек. Президент Хавьер Милей посетил место трагедии.

В воскресенье рано утром погибла жительница Морено, её прижало веткой упавшего дерева.

Сильный ветер повалил деревья и фонарные столбы в столице Буэнос-Айресе.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Boeing   Аргентина   аэропорт   самолёт   ураган   чрезвычайные происшествия   
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5  комментариев
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17k
Совранский Час назад
Иногда простые устройства помогают съэкономить много денег.
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11k
Властелин 16 минут назад
А по-моему колеса не были закреплены у самолета.
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22k
BiZ 51 минуту назад
привязывать надо было
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3k
Carex Час назад
Ручник не держит, нужно было ставить на передачу.
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
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