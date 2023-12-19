В Аргентине ветер сдвинул Boeing

В аэропорту имени Хорхе Ньюбери в Буэнос-Айресе порывы ураганного ветра сдвинули самолёт на несколько метров. Boeing 737-700 авиакомпании Aerolíneas Argentinas задел крылом трап для пассажиров и повалил его.
17-летнее воздушное судно, зарегистрированное как LV-CAD, получило повреждения и было отправлено на ремонт. Его следующий запланированный рейс в Международный аэропорт имени Франсиско Габриэлли в воскресенье утром отменили.
В заявлении Aerolineas Argentinas от 18 декабря говорится: "Из-за сильного шторма на данный момент отменено 100 рейсов и столько же задержано и перенесено".
Boeing 737-700 задел крылом трап для пассажиров и повалил его. Трап понесло в сторону машин работников взлётно-посадочной полосы.
Мощный ураган, обрушившийся на Аргентину в выходные, унёс жизни по меньшей мере 16 человек в стране и соседнем Уругвае. Скорость ветра достигала 150 километров в час. Многие города остались без света.
В субботу в городе Баия-Бланка при обрушении крыши клуба погибли 13 человек. Президент Хавьер Милей посетил место трагедии.
В воскресенье рано утром погибла жительница Морено, её прижало веткой упавшего дерева.
Сильный ветер повалил деревья и фонарные столбы в столице Буэнос-Айресе.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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