В Аргентине ветер сдвинул Boeing

Если его вовремя не установить, человеку придет конец

"Хулиганское" прибытие в аэропорт самолёта президента Аргентины попало на видео

«Зачем в турбине самолёта искать еврея?»: глава Дагестана рассказал о «проходимцах», из-за...

Российский самолёт Superjet 100 в полёте потерял часть обшивки

«Несмотря на сопротивление грузинского народа»: в Тбилиси приземлился первый за четыре года...

В Перми случилось очередное ЧП с самолётом в аэропорту и пилот компании-перевозчика рассказал,...