Художник нарисовал карикатуру на самую богатую женщину в Австралии

Теперь она требует убрать свой портрет из его выставки.
Миллиардерша Джина Райнхарт потребовала от Национальной галереи Австралии убрать ее карикатуру из выставки местного художника Винсента Наматжиры. Картина должна была висеть рядом с изображениями королевы Елизаветы II и футболиста Адама Гудса.
Зрители уже могли видеть портрет Джины в Художественной галерее Южной Австралии. Картина висела там с октября 2023 года по январь 2024 года.
Джина владеет железорудной компанией Hancock Prospecting, которую оставил ей в наследство отец. На 2020 год состояние женщины оценивалось в 13,5 миллиардов долларов.
Женщина признана спонсором Национальной галереи. Она пожертвовала учреждению несколько тысяч долларов.
Миллиардерша также спонсировала спортивный фестиваль Netball Australia. Но в 2023 году она отозвала 15 миллионов долларов после того, как нетболистка Доннелл Уоллам попросила убрать со своей формы логотип Hancock Prospecting.
Винсент получил премию Арчибальда — это самая престижная награда для портретистов в Австралии. В своих работах художник часто высмеивает власть.
На одной из его картин изображен король Карл III, который стоит в своих регалиях в центре пустыни. Этим изображением Винсент хотел «лишить королевскую семью власти и прав».
Выставку планируют открыть 21 июля. Пока неясно, будет ли на ней представлен портрет Джины.
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