Художник нарисовал карикатуру на самую богатую женщину в Австралии

Миллиардерша Джина Райнхарт потребовала от Национальной галереи Австралии убрать ее карикатуру из выставки местного художника Винсента Наматжиры. Картина должна была висеть рядом с изображениями королевы Елизаветы II и футболиста Адама Гудса.



Зрители уже могли видеть портрет Джины в Художественной галерее Южной Австралии. Картина висела там с октября 2023 года по январь 2024 года.

Джина владеет железорудной компанией Hancock Prospecting, которую оставил ей в наследство отец. На 2020 год состояние женщины оценивалось в 13,5 миллиардов долларов.



Женщина признана спонсором Национальной галереи. Она пожертвовала учреждению несколько тысяч долларов.