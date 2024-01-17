25 честных иллюстраций о современном обществе

Художник Даниэль Гарсия (Daniel Garcia) уже больше 10 лет создаёт иллюстрации, отражающие проблемы современного общества. Он рисует самые разные политические, социальные и бытовые проблемы, текущие события, а ещё — сотрудничает со многими изданиями и компаниями по всему миру. В этой подборке — его лучшие и самые популярные работы за 2023 год.