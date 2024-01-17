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25 честных иллюстраций о современном обществе

25 честных иллюстраций о современном обществе

Автор:
17 января 2024 08:30
Сообщество : Искусство
Метки: интересно   искусство   пища для ума   проблемы   рисунки   современное общество   современность   фото   художник   художники   
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Художник Даниэль Гарсия (Daniel Garcia) уже больше 10 лет создаёт иллюстрации, отражающие проблемы современного общества. Он рисует самые разные политические, социальные и бытовые проблемы, текущие события, а ещё — сотрудничает со многими изданиями и компаниями по всему миру. В этой подборке — его лучшие и самые популярные работы за 2023 год.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересно   искусство   пища для ума   проблемы   рисунки   современное общество   современность   фото   художник   художники   
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сеньор Леонсио 48 минут назад
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