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Людгер Сильбарис, выживший во время Судного дня

Людгер Сильбарис, выживший во время Судного дня

Автор:
25 марта 2024 11:26
Сообщество : Истории
Метки: Людгер Сильбарис   Спасение   вулкан Пеле   извержение   история   камера   остров Мартиника   стихия   тюрьма   чудо   
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Природа – прекрасна и всемогуща. Она даёт жизнь и дарит красоту. Но гнев стихии – зрелище страшное. И силы природы легко разрушают в секунды то, что создавалось годами и даже веками.

Стихийные бедствия – одна из немногих вещей, которые остаются неподвластными человеческой изобретательности. Разрушительная сила мира природы и лёгкость, с которой уничтожаются рукотворные объекты, дают понять, что воспринимать природу надо очень серьёзно и относиться к ней с уважением.

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Стихийные бедствия унесли множество человеческих жизней. Но среди печальных историй всегда есть истории о надежде. Даже после самых ужасных катастроф были случаи чудесного выживания.

Извержения вулканов – особенно наглядный пример угроз, которые таит в себе мир природы. Одним из них было извержение вулкана Пеле 8 мая 1902 года. Это извержение стало одной из крупнейших природных катастроф всех времён и уничтожило целый город Сен-Пьер на острове Мартиника в Карибском бассейне.

Оставив после себя 30 000 погибших, вулкан пощадил одну душу, которая вопреки всему избежала всепоглощающего пламени. Этим человеком стал Людгер Сильбарис, который провёл вечер 7 мая 1902 года навеселе и был арестован за неподобающее пьяное поведение.

В качестве наказания его поместили в камеру, похожую на подземелье, с плохой вентиляцией и слабым освещением. Однако это наказание обернулось необыкновенной удачей. Благодаря тому, что в ту ночь он находился в камере, Людгер спасся. На следующий день, когда в городе наступил Судный день, он выжил.

Современные вулканологи наверняка увидели бы признаки и эвакуировали народ, но в начале XX века таких знаний не было, и предупредить местных жителей не пытались.

По мнению современных историков, признаки приближающегося извержения были налицо. Лысая гора (Montagne Pelée) начала проявлять признаки активности примерно за неделю до извержения. В воздухе висел пепел, а люди перебрались с подножия туда, где, по их мнению, было безопаснее – в центр города Сен-Пьер.

Однако масштабы извержения оказались непредсказуемо огромными, и даже у Сен-Пьера не было шансов противостоять смертоносной стихии.

Согласно многим источникам, когда началось извержение, пепел и дым от вулканической вершины заволокли небо в радиусе 80 км. Сен-Пьер находился под этим облаком, но когда жители поняли это, было уже слишком поздно. Поток раскалённых газов, вырвавшийся из вулкана, двигался со скоростью до 670 км/ч.

Смертоносная и токсичная смесь газа и вулканических выбросов достигала температуры более 1 000 °C  и убивала всех, кто приближался к потоку, за считанные секунды. У 30-40 тысяч жителей Сен-Пьера не было ни единого шанса: бедняги либо сгорели заживо, либо задохнулись от испарений. 

Лишь немногие жители Сен-Пьера выжили в тот страшный день, и Людгер Сильбарис был одним из них. История его выживания звучит невероятно, но она правдива.

Людгеру на тот момент было 27 лет. Он не отличался добропорядочным поведением и частенько влипал в неприятности из-за любви к спиртному.

Стражи порядка в очередной раз поместили его в камеру, похожую на подземелье, чтобы он больше не создавал неудобств в городе. Но тем самым спасли ему жизнь.

Камера была построена наполовину под землёй, без окон и с очень маленьким внутренним пространством: идеальное место для одиночного заключения.

Именно в камере, в тяжёлом состоянии, с многочисленными ожогами спасатели и нашли Людгера – обезвоженного, израненного, но живого.

Камера в подземелье не осталась нетронутой: воздух внутри моментально раскалился. Заключённый не знал, что вулкан извергается, но он видел, как в маленькую камеру проникает ослепительный свет и очень горячий пепел. Людгер даже пытался помочиться на одежду, чтобы за счёт влажности избежать жуткого жара. Но это не спасло от ожогов.

Однако Людгер выжил. Его спасли и подлечили, да ещё и простили все совершённые преступления и сняли все обвинения.

Более того, благодаря своему ужасному опыту в городе Сен-Пьер он стал знаменитым. Он был нанят странствующим цирком Барнума и Бейли, чтобы отправиться с ними на гастроли и рассказать о своём ужасном, но чудесном спасении от апокалипсиса.

Людгер утверждал, что является единственным выжившим в тот страшный день на Мартинике. Однако на самом деле были и другие. Впрочем, большинство вскоре умерло от травм и ожогов.

Об ужасном дне в Сен-Пьере было рассказано множество историй. Однако рассказ Людгера стал самым известным. Он сам стал своего рода знаменитостью. Человек, переживший Судный день, скончался в 1929 году в возрасте 55 лет по естественным причинам.

Источник:

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Метки: Людгер Сильбарис   Спасение   вулкан Пеле   извержение   история   камера   остров Мартиника   стихия   тюрьма   чудо   
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