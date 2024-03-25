Людгер Сильбарис, выживший во время Судного дня

Стихийные бедствия унесли множество человеческих жизней. Но среди печальных историй всегда есть истории о надежде. Даже после самых ужасных катастроф были случаи чудесного выживания.

Извержения вулканов – особенно наглядный пример угроз, которые таит в себе мир природы. Одним из них было извержение вулкана Пеле 8 мая 1902 года. Это извержение стало одной из крупнейших природных катастроф всех времён и уничтожило целый город Сен-Пьер на острове Мартиника в Карибском бассейне.