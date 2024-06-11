Стигматы падре Пио – чудо или мошенничество?

Представители церкви в разные времена прибегали к обману, чтобы укрепить своё влияние. Но в череде забавных заявлений о чудесах есть один случай, вызывающий вопросы.
Франческо Форджоне, более известный как Падре Пио, родился 25 мая 1887 года в Пьетрельчине, Италия. Однажды и навсегда он привлёк внимание всего христианского мира как священник со стигматами.
Уже в раннем детстве он чувствовал близость к Богу. Мальчик спал на каменном полу и использовал каменную подушку в качестве одной из многочисленных форм укрепления духа. Его мать утверждала, что ребёнок мог общаться с Иисусом, Девой Марией и своим ангелом-хранителем. Иногда ему являлись небесные видения, которые доводили его до экстаза. Для Франческо это было абсолютно нормально, и он верил, что все люди делают то же самое.
Он не отличался крепким здоровьем, постоянно подхватывал разные болезни. Близкие рассказывали, что по ночам из его комнаты доносились странные звуки... Похожие на крики и рёв. Когда Франческо молился, он, казалось, находился в состоянии транса и не замечал ничего вокруг.
К 1910 году Франческо стал священником и стал известен миру как падре Пио. Примерно в это время у него появились первые стигматы. Впоследствии он писал:
Вчера вечером произошло нечто, чего я не могу ни объяснить, ни понять. В середине ладоней моих рук появилась красная отметина размером примерно с монетку, сопровождаемая острой болью в середине красной отметины. Боль была более выраженной в середине левой руки, настолько, что я до сих пор её ощущаю.
Он всегда считал, что страдания – это путь души к Богу. Но чувствовал себя униженным из-за видимых ран и молился о том, чтобы принять боль, но чтобы «невыносимое унижение» видимых ран прошло. Именно поэтому его часто видели в перчатках.
Стигматы то появлялись, то исчезали, но 20 сентября 1918 года они вернулись и оставались на протяжении последних 50 лет его жизни.
Стигматы стали центром дискуссий между верующими и критиками. Его осматривали многие врачи, но никто не мог определить причину появления странных ран. Раны описывали как источающие удивительный аромат, и что падре Пио обладал уникальной способностью читать душу человека. По мере того как росла его слава, копились и претензии.
Его обвиняли в сумасшествии, сексуальных связях с женщинами, нецелевом использовании средств и утверждали, что его стигматы были выжжены карболовой кислотой... только для того, чтобы прославиться. Даже Святой Престол утверждал, что события, происходившие в его жизни, не имели божественного происхождения.
Ватикан стал сторониться Пио, но армия его сторонников только продолжала расти. Только после 1934 года Ватикан решил ещё раз взглянуть на падре Пио как на человека, возможно, обладающего особыми качествами божественной природы.
В 1947 году Джемма де Джорджи в сопровождении своей бабушки пришла к падре Пио. Джемма родилась без зрачков. Бабушка умоляла падре, чтобы Бог вернул внучке зрение. Пио сказал ей: «Ребёнок не должен плакать, и вы тоже не должны плакать, потому что ребёнок видит, и вы знаете, что она видит». Врачи так и не смогли определить, как Джемма обрела зрение.
В 1962 году тогда ещё епископ Войтыла попросил падре Пио помолиться за его подругу, доктора Ванду Полтавскую, которая страдала от онкологии. Вскоре после этого рак Полтавской регрессировал, оставив врачей в недоумении.
На исходе 1960-х годов здоровье Пио стало ухудшаться. 23 сентября 1968 года он умер. Интересно, что незадолго до смерти он постоянно повторял «Gesu, Maria» (Иисус, Мария). Он утверждал, что видит двух матерей (считалось, что это его мать и Мария). Наконец, в 2:30 ночи он испустил последний вздох, прошептав «Мария!».
Ему приписывают чудеса, которые происходили и после его смерти. В октябре 1996 года у Консильи Де Мартино было диагностировано редкое заболевание, из-за которого у неё опухла шея. На её ключице также был виден большой рубец. После консультации с врачами было установлено, что левый лимфатический проток был разрушен и пропускал жидкость в организм. Врачи назначили операцию на 2 ноября, чтобы устранить повреждение, иначе женщина умрёт. После постановки диагноза Консилья обратилась с молитвой к падре Пио, с которым всегда чувствовала родство. По её словам, она ощущала его сильное присутствие, а также запах духов. Она вспоминала, что, когда уснула, ей приснилось, что он положил на неё руки и сказал: «Не волнуйтесь, я вас прооперирую». На следующее утро она проснулась выздоровевшей. Врачи немедленно провели обследования, но были озадачены чудесным изменением состояния пациентки. Казалось, она никогда не болела.
После расследования, проведённого Ватиканом, это было признано чудом. Именно это событие побудило теперь уже Папу Иоанна Павла II дать разрешение на провозглашение Пио святым. 16 июня 2002 года Папа Иоанн Павел II сделал это. На церемонии присутствовало более 300 000 человек.
Критики продолжают утверждать, что этот человек был мошенником. Однако многочисленные обследования у врачей так и не смогли выявить причину появления стигматов. Если стигматы были вызваны им самим, мог ли он действительно продолжать обман в течение 50 лет без того, чтобы правда, в конце концов, не всплыла?
А что же с необъяснимыми исцелениями, которые считаются чудесами? Было ли это божественное вмешательство через падре Пио или просто сила веры? Точного ответа нет. Несмотря на продолжающиеся между скептиками и верующими споры и тайны, окружающие этого священника, он продолжает оставаться одним из самых популярных святых католицизма.
Источник:
- "Очнулась, когда уже отдавала свою золотую цепочку": пользователи рассказали, как попались на развод цыганок
- А мы этого не знали: пользователи поделились секретами бренда или компании, в которой раньше работали
- Что бывает, если пить радий на протяжении трёх лет
- Нелепые причины, по которым людям отказали в работе