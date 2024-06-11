Стигматы падре Пио – чудо или мошенничество?

Уже в раннем детстве он чувствовал близость к Богу. Мальчик спал на каменном полу и использовал каменную подушку в качестве одной из многочисленных форм укрепления духа. Его мать утверждала, что ребёнок мог общаться с Иисусом, Девой Марией и своим ангелом-хранителем. Иногда ему являлись небесные видения, которые доводили его до экстаза. Для Франческо это было абсолютно нормально, и он верил, что все люди делают то же самое.

Он не отличался крепким здоровьем, постоянно подхватывал разные болезни. Близкие рассказывали, что по ночам из его комнаты доносились странные звуки... Похожие на крики и рёв. Когда Франческо молился, он, казалось, находился в состоянии транса и не замечал ничего вокруг.