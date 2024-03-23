Пока террористы стреляли в «Крокус Сити Холле», из соседнего здания бежали толпы детей с Чемпионата России по танцам, - пишет ТГ-канал "Тулуп Тутберидзе". Там были дети от 7 до 12 лет. После стрельбы и пожара в соседнем здании всех ребят, родителей и судей оперативно эвакуировали, прекратив турнир.

Впрочем, очевидцы утверждают, что организаторы соревнований, якобы, поначалу отказались эвакуировать детей и продолжали соревнования во время теракта.

По словам зрителей, люди начали волноваться из-за пожара и стрельбы. Но организаторы не отвечали на их вопросы и не давали никаких рекомендаций. По словам участников, ведущие говорили, что турнир продолжается.

На видео ниже комментатор трансляции и ведущий чемпионата и первенства России по танцевальному спорту успокаивает болельщиков и участников соревнований в момент теракта в «Крокус Сити Холле»: