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Пока террористы стреляли в «Крокус Сити Холле», из соседнего здания бежали толпы детей с Чемпионата России по танцам

Пока террористы стреляли в «Крокус Сити Холле», из соседнего здания бежали толпы детей с Чемпионата России по танцам

Автор:
23 марта 2024 21:18
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: crocus city hall   Крокус сити холл   бальные танцы   дети   спортивное мероприятие   теракт   
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Вечером 22 марта, когда в здание ворвались вооруженные террористы с автоматами, рядом с «Сити Холлом» оказалось много детей, которые принимали участие в чемпионате России по бальным танцам. Спортивное мероприятие проходило в «Крокус Экспо».

Пока террористы стреляли в «Крокус Сити Холле», из соседнего здания бежали толпы детей с Чемпионата России по танцам, - пишет ТГ-канал "Тулуп Тутберидзе". Там были дети от 7 до 12 лет. После стрельбы и пожара в соседнем здании всех ребят, родителей и судей оперативно эвакуировали, прекратив турнир.

Впрочем, очевидцы утверждают, что организаторы соревнований, якобы, поначалу отказались эвакуировать детей и продолжали соревнования во время теракта.

По словам зрителей, люди начали волноваться из-за пожара и стрельбы. Но организаторы не отвечали на их вопросы и не давали никаких рекомендаций. По словам участников, ведущие говорили, что турнир продолжается.

На видео ниже комментатор трансляции и ведущий чемпионата и первенства России по танцевальному спорту успокаивает болельщиков и участников соревнований в момент теракта в «Крокус Сити Холле»:

В настоящий момент у нас в раздевалках происходит давка. Уважаемые спортсмены, вы можете не переживать и не покидать территорию наших площадок. У нас совсем скоро продолжатся соревнования, не стоит паниковать!

В итоге дети в истерике убегали без верхней одежды и были вынуждены сами искать выход из здания.

Тот же "Тулуп Тутберидзе" пишет про неизвестного героя с 9-месячным младенцем на руках, который помог вывести из горящего "Крокуса" 50 детей. Когда начался теракт, он вместе с семьёй был в танцевальном зале от которого сейчас ничего не осталось.

Когда началась стрельба, люди были на самом верхнем этаже в 15-м зале. Туда повалил дым и началась паника. Спастись удалось только через полчаса. Мужчина взял семью, собрал 50 других детей и пошёл искать выход — открыли одну из главных дверей на этаже, а там всё в дыму. Пришлось спускаться вниз.

Выход там был огорожен железным забором. На его счастье мимо бежали люди. Они и помогли мужчине снести ограждение.

Личность героя пока установить не удалось.

Ранее призёр чемпионата мира по бальным танцам Анастасия Глазунова рассказала RT, как развивались события во время теракта:

Да, действительно, я с супругом находилась в «Крокусе» в момент трагедии. После поступления сигнала от организаторов соревнования о происходящем мы оповестили всех, кто был рядом, и группой ориентировочно в 30 человек выбежали из здания. Выражаем соболезнования всем пострадавшим в этой ужасной трагедии

, — заявила Глазунова.

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Метки: crocus city hall   Крокус сити холл   бальные танцы   дети   спортивное мероприятие   теракт   
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4  комментария
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Irena I. Полчаса назад
Этих мразей только уничтожать и душить! Почему те же русские из Прибалтики чёртову кучу времени не могут сдать на гражданство России, когда ни в зуб ногой чурбанидзе-макакяны без каких-либо проблем это делает? Русская из Латвии.
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39k
albedo Полчаса назад
Турнир закончился за 2 часа до начала стрельбы.
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1400 постов (1328 в горячем)
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