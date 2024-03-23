Как снимали фильм "Крокодил Данди": кадры со съемок и 18 интересных фактов о фильме

Хотя, по другой версии прототипом главного героя стал австралиец Родни Анселл. Однажды лодка, на которой плыл Анселл, перевернулась, в результате чего бедняга длительное время плыл по течению реки, пока не добрался до безлюдного острова. Родни провел на этом острове около двух месяцев, пока не наткнулся на местных фермеров, благодаря которым он и смог вернуться домой.

2. Пол Хоган решил поделиться своей идеей со своим давним другом и агентом Джоном Корнеллом, и тот предложил ему сделать фильм в стиле "Диснея", но без участия этой крупной компании.