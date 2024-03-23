Как снимали фильм "Крокодил Данди": кадры со съемок и 18 интересных фактов о фильме

«Крокодил Данди» — пожалуй, самая известная в СССР австралийская лента. И точно самая любимая в народе. Вот несколько интересных фактов из истории создания этой приключенческой комедии.
1. Идея снять фильм "Крокодил Данди" появилась можно сказать случайно. Когда Пол Хоган находился в Нью-Йорке, ему всё казалось таким необычным, что он задумался над тем, почему бы не снять фильм про жителя австралийской глубинки, который попал в американский мегаполис.
Также, немалый вклад в будущий фильм внесла реальная история латышского охотника Арвида Блументалса, известного под именем Родни Анселл или Гарри "Крокодил". Да-да, свое прозвище киношный Данди получил именно благодаря Арвиду. Кстати, на родине в Латвии Блументалсу установлен памятник в виде крокодила.
Хотя, по другой версии прототипом главного героя стал австралиец Родни Анселл. Однажды лодка, на которой плыл Анселл, перевернулась, в результате чего бедняга длительное время плыл по течению реки, пока не добрался до безлюдного острова. Родни провел на этом острове около двух месяцев, пока не наткнулся на местных фермеров, благодаря которым он и смог вернуться домой.
2. Пол Хоган решил поделиться своей идеей со своим давним другом и агентом Джоном Корнеллом, и тот предложил ему сделать фильм в стиле "Диснея", но без участия этой крупной компании.
Именно Корнелл придумал, как раздобыть деньги на съемки фильма без участия крупных компаний, чтобы не сотрудничать с австралийской кинокомиссией, иначе у них были бы "связаны руки".
Тогда Джон и Пол нашли порядка 1500 мелких инвесторов, в результате чего набежала довольно крупная сумма для съемок фильма. И самое главное, у них была полная свобода творчества, чего бы не было, если бы они связались с одним крупным инвестором. Помимо этого Пол и Джон вложили собственные средства в размере 600 тысяч долларов.
Также, одним из многочисленных инвесторов стал австралийский музыкант и солист группы "INXS" Майкл Хатченс.
В общей сложности на съемки фильма удалось наскрести 8,8 миллионов австралийских долларов, что на 1986 год составляло примерно 6 миллионов долларов США.
3. Для того, чтобы пустить фильм в прокате США, Джон Корнелл обратился к студии "20-th century FOX". По словам Джона Корнелла, продюсер компании показывал явное отвращение к фильму. Он смотрел его закинув ноги на стол, и постоянно поглядывая на часы. А через 20 минут он просто выключил фильм и сказал, что его не интересует столь посредственная лента.
Тогда Корнелл обратился с тем же вопросам к кинокомпании "Paramount", и здешним студийным боссам фильм очень даже зашел. Я думаю, что тот самый студийный босс из компании "20-th century FOX" долго жалел о том, что не взял фильм, ставший в итоге хитом.
Правда, американская версия фильма была короче австралийской примерно на 7 минут. В частности, из американской версии были убраны сленговые австралийские словечки, которые понятны только местным.
4. В австралийский сценах почти все роли исполнили австралийские актеры. Единственным исключением стала американская актриса Линда Козловски.
Этот факт очень разозлил австралийское киносообщество, так как они хотели видеть в австралийских сценах фильма исключительно австралийцев. Но Пол Хоган все уладил, сказав ,что им нужна известная американская актриса для привлечения американской аудитории.
Это заявление успокоило австралийских общественников. Правда, они не знали, что Пол Хоган слегка слукавил. Дело в том, что Линда Козловски ни разу не была известной актрисой, и даже в штатах он ней практически никто не знал.
5. Изначально планировалось, что в съемках будет участвовать настоящий крокодил, но актриса Линда Козловски наотрез отказалась сниматься рядом с настоящей зубастой рептилией. Тогда было решено приобрести механический экземпляр. К слову, искусственный крокодил обошелся студии в 45 тысяч долларов.
Также, была приобретена отдельная кукла (уже не механическая) крокодила в полный рост. Именно в эту куклу Данди вонзал свой нож.
Но несмотря на то, что во время сцены нападения был использован механический крокодил, рядом в воде плавали реальные рептилии, которые запросто могли напасть на актрису. Поэтому, в целях безопасности на деревьях расположилось несколько людей с винтовками, которые должны были применить оружие в случае опасности. А вот сцены с живыми крокодилами снимались уже отдельно от актеров.
6. Австралийские съемки фильма проходили в национальном парке "Какаду", где когда-то добывали уран. И так как парк находился очень далеко, а рядом не было никаких домов и гостиниц, то всей съемочной группе приходилось ночевать в ветхих лачугах, которые оставили работники урановой шахты после себя. Правда, спасть в таких жилищах было жутко неудобно.
Тем не менее, члены съемочной группы старались сделать свое времяпрепровождение как можно комфортнее, создавая уютную атмосферу летнего лагеря с посиделками у костра.
7. По словам Пола Хогана самым ленивым актером в фильме был буйвол. Этот представитель крупного рогатого скота наотрез отказывался сниматься и просто стоял как вкопанный. Для того, чтобы отснять с ним всего лишь одну сцену, потребовался целый день.
8. На момент съемок фильма "Крокодил Данди" Пол Хоган был женат и имел пятерых детей. Но во время съемок фильма у них с Линдой Козловски закрутился роман, после чего 28-летний брак Пола Хогана рухнул.
В 1990 году Пол Хоган и Линда Козловски поженились, и в этом браке у Пола появился еще один сын. Данный брак продлился 23 года, а в 2013 году Пол и Линда развелись.
Как позже шутил сам Хоган, он считает себя плохим партнером, так как через 20 лет женщины начинают от него уставать.
9. Дэвид Галпилил, сыгравший австралийского аборигена, был одним из известнейших австралийских танцоров. Именно он и придумал тот самый танец аборигена.
10. После успеха двух частей фильма о Данди, у боссов студии "Paramount pictures" возникла идея снять третью часть к кроссовер с фильмом "Полицейский из Беверли Хиллз". Но Эдди Мерфи отказался от этой затеи, поэтому и в "Paramount" решили больше не возвращаться к идеи кроссовера.
11. При бюджете в 8,8 австралийских долларов (примерно 6 миллионов американских долларов) фильм заработал в мировом прокате 328,2 миллиона. Сказать, что фильм стал кассово успешным, это ничего не сказать.
Более того, не забываем, что 80-е и 90-е - это эпоха VHS, и часть денег от продажи видеокассет также уходит студии, актерам и т.д. А продажи видеокассет с фильмом "Крокодил Данди" были настолько колоссальными, что "переплюнули" такие хиты как "Охотники за приведениями" и "Рэмбо: Первая кровь".
Сам Хоган был удивлен, что данная лента стала столь успешной, так как он считал, что ей не прыгнуть выше статуса обычного комедийного семейного фильма.
Правда, этот успех негативно повлиял на самого пола. Правительство стало обвинять его в неуплате налогов и сокрытии доходов, из-за чего Хоган длительное время находился под следствием. Лишь в 2010 году все обвинения с Хогана были сняты, после чего он подал на правительство в суд с требованием публичного извинения перед ним.
12. Тот самый нож (Нож Боуи), которым орудовал Данди, был конечно же бутафорским. Но после съемок фильма Пол Хоган заказал себе настоящий нож из нержавеющей стали.
13. Сцена, где Сью Чарлтон разговаривает по телефону, специально была снята на фоне Сиднейского моста "Харбор бридж" в качестве отсылки к прошлому Пола Хогана. Когда-то в молодости, еще до того как стать комиком, Хоган работал монтажником на этом самом мосту.
14. В номере отеля по телевизору идет фильм, который называется "Майор Данди".
Кстати, то самое биде было добавлено в ванную комнату специально для фильма. На самом деле в номерах отеля никаких биде не было. Этот факт очень разочаровал постояльцев, которые снимали номер только потому, что там останавливался Данди.
15. В одной из сцен Линда должна была с первого раза открыть дверь машины, но у нее ничего не вышло. На помощь к ней тут же подбежал Джон Мейллон, сыгравший Уолли, чтобы открыть девушке дверь.
Пол Хоган посчитал, что эта неловкая сцена весьма забавная, поэтому решил, что именно она должна попасть в финальную версию фильма.
16. Данди показывает Сью свой шрам на ноге от укуса крокодила лишь на пару секунд, но для того, чтобы создать этот шрам, гримерам потребовалось порядка двух часов.
17. По прилету в США, у Хогана возникла идея снять сцену на эскалаторе, где ребячился Данди, прыгая со ступеньки на ступеньку взад-вперед. А вот удивленная девушка, которую мы видим в кадре во время этой сцены, вовсе не была актрисой. Это обычная ничего не подозревающая пассажирка. Поэтому ее удивление было самым настоящим.
18. Как рассказывал Пол Хоган, его сильно удивило, что в Нью-Йорке никто из прохожих никто не обращал на него внимания, когда он залез на столб. Все были погружены в свои мысли и просто шли, не обращая ни на что внимание.
Источник:
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