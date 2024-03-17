Как снимали фильм "Невезучие": кадры со съемок и 14 интересных фактов о фильме

1. На самом деле фильм "Невезучие" известен под таким названием лишь у советских зрителей. В оригинале фильм называется "Le chevre" ,что дословно переводится как "Коза". В разговорной же речи это слово может означать приманку или ловлю на живца. Именно этот смысл вкладывал режиссер Франсис Вебер, когда называл так свой фильм. Также он пояснил, что приманкой (козой) здесь является герой Пьера Ришара.

2. Режиссер будущего фильма Франсис Вебер хотел видеть в роли детектива Жана Кампаны известного актера Лино Вентуру. Более того, Вентура уже согласился на роль частного детектива после прочтения сценария.