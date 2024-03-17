Как снимали фильм "Невезучие": кадры со съемок и 14 интересных фактов о фильме

Французская комедия "Невезучие" с Жераром Депардьё и Пьером Ришаром в главных ролях, рассказывающая о частном детективе и невезучем бухгалтере, отправившихся на поиски похищенной дочери президента крупной компании, стал настоящим хитом как во Франции, так и в СССР.
1. На самом деле фильм "Невезучие" известен под таким названием лишь у советских зрителей. В оригинале фильм называется "Le chevre" ,что дословно переводится как "Коза". В разговорной же речи это слово может означать приманку или ловлю на живца. Именно этот смысл вкладывал режиссер Франсис Вебер, когда называл так свой фильм. Также он пояснил, что приманкой (козой) здесь является герой Пьера Ришара.
2. Режиссер будущего фильма Франсис Вебер хотел видеть в роли детектива Жана Кампаны известного актера Лино Вентуру. Более того, Вентура уже согласился на роль частного детектива после прочтения сценария.
Но когда Вентура узнал, что его партнером будет Жак Вильре, который должен был сыграть Франсуа Перрена, актер отказался без каких-либо объяснений. Он просто не хотел сниматься вместе с Вильреном.
В итоге режиссер пошел на поводу у Вентуры и снял Жака Вильрена с роли Франсуа Перрена. После такого поступка Вильрен сильно обиделся на Франсиса Вебера.
Франсис Вебер стал искать других актеров на роль Перрена, но Вентура браковал каждого кандидата. Только когда на горизонте появился актер Пьер Ришар, Вентура наконец дал добро. А ведь до этого сам Вебер не хотел звать Ришара, так как предыдущий фильм с его участием ("Игрушка") провалился в прокате.
3. Казалось бы, главные актеры найдены. Но ни тут-то было. Когда продюсер компаниb "Guamont" встретился с Вентурой, чтобы подписать с ним контракт на съемки в фильме, актер заломил такой гонорар за съемки, что от его услуг просто пришлось отказаться.
4. Несмотря на то, что главной звезды у фильма не было, Вебер не собирался сворачивать производство фильма. Но теперь нужно было в короткие сроки найти актера, который бы исполнил роль детектива Жана Кампаны.
И тут агент Вебера предложил на эту роль Жерара Депардьё. Правда был один небольшой нюанс. До съемок "Невезучих" Жерар Депардье ни разу не снимался в комедийных фильмах, поэтому было непонятно, сможет ли он рассмешить зрителя.
И чтобы узнать, смогут ли Жерар Депардье и Пьер Ришар взаимодействовать вместе, было решено пригласить актеров на ужин. Пьер Ришар ел настолько неаккуратно, что крошки еды отлетали прямо в Депардье. Увидев, как пристально и недоверчиво Депардье смотрит на Ришара, Вебер решил, что это будет просто идеальный актерский тандем.
5. Несмотря на то, что Жерар Депардье согласился на роль, он хотел играть исключительно Франсуа Перрена, так как эта роль понравилась больше. Но роль Франсуа Перрена уже была закреплена за Пьером Ришаром, тем более что персонажа с таким именем он играл в картинах "Высокий блондин в черном ботинке" и "Игрушка". Правда, несмотря на одинаковые имя и фамилию, это абсолютно разные персонажи.
Депардье чуть было не устроил скандал из-за этого, но в итоге режиссер поговорил с Депарьде, уговорив его сыграть именно роль детектива Кампану.
6. Изначально планировалось привлечь к съемкам реальную гориллу. Но от этой идеи быстро отказались. Это как минимум было опасно. Да и как выяснилось, гориллы не водятся в мексиканских джунглях. А таскать за собой огромного примата было бы тем еще удовольствием. Поэтому было решено использовать каскадера, одетого в костюм обезьяны.
7. Во время съемок сцены с зыбучими песками, режиссер забыл сказать команду "Снято", и в итоге Ришар так и стоял, погрузившись наполовину в песок. А из-за того, что он долго простоял под палящим солнцем, его кожа на лице капитально обгорела.
8. Съемки фильма проходили в жаркой Мексике, где все члены съемочной группы сильно страдали от жары. Мало того, что температура только в тени составляла 40 градусов, да еще и различная живность в виде комаров и змей портили членам съемочной группы все настроение.
В один из дней Депардье даже наступил на скорпиона голой ногой, после чего ему срочно потребовалась помощь. Но на этом страдания актера не закончились, ведь чуть позже он обнаружил змею прямо в своем гостиничном номере.
Кстати, кобра была доставлена из Швейцарии специально для съемок фильма. Но после съемок нескольких дублей, она уползла в лес, и с тех пор ее больше никто не видел.
9. Пьер Ришар был тем еще любителем женской ласки и внимания. То и дело в его вагончик приходили дамы, которые...впрочем, вы и так все понимаете.
Однажды, гримерша так сильно отвлеклась на трясущийся вагончик, в которых находился Ришар со своей новой дамой, что она случайно заехала в глаз Жерару Депардье, которого гримировала в данный момент недалеко от этого самого вагончика. После этого Жерар громко закричал, но своего друга никому не заложил.
10. Так как добрая часть съемок проходила в Мексике, к съемкам фильма подключили и местных актеров. Проблема была лишь в том, что они не говорили по-французски, поэтому им было тяжело общаться с членами съемочной группы.
И чтобы избежать дополнительных языковых трудностей, режиссер велел мексиканцам говорить на родном испанском языке. Ну а после этого их реплики были дублированы на французский язык.
11. Жерар Депардье был большим любителем выпить, что очень не нравилось режиссеру. Но так как он не хотел пить один, актер предложил Пьеру Ришару составить ему компанию. На этой почве актеры даже подружились.
По словам Пьера Ришара, они не хотели, чтобы режиссер застукал их за распитием крепких напитков, поэтому они словно дети дожидались, когда Вебер уснет, после чего уходили ночью из своих гостиничных номеров и выходили на прогулку со всеми вытекающими.
Кстати, Ришар оказался действительно хорошим другом, так как ни разу не заложил своего товарища Жерара Депардье. Режиссер частенько спрашивал Ришара о том, выпивал ли Депардье сегодня, на что Ришар всегда отвечал отрицательно.
Но режиссер Франсис Вебер все прекрасно понимал, тем более, что Депардье не раз заваливался на съемочную площадку, еле стоя на ногах. Вебер пригрозил Депардье, что если он еще раз увидит его пьяным, то он (Вебер) тут же закроет съемки. Больше Жерар Депардье не пил во время съемок фильма. Более того, он больше никогда не пил во время съемок всех последующих фильмов Франсиса Вебера.
12. После окончания съемок продюсер фильма Ален Пуаре заявил, что не будет оплачивать билет до Парижа Жерару Депардьё.
Актер обиделся на продюсера и решил ему за это отомстить. Во время банкета, посвященному окончанию съемок фильма Жерар Депардьё специально заказал бутылку самого дорогого вина "Петрюс" 1965 года. Такой поступок не остался незамеченным. Ален Пуарэ был просто вне себя от злости.
13. Фильм "Невезучие" пользовался огромной популярностью среди советских зрителей. Правда, безжалостная советская цензура вырезала около 20 минут от общего хронометража картины.
Сами же главные герои говорят голосами Александра Белявского (Ришар) и Вадима Спиридонова (Депардье) в советском дубляже.
14. Фильм "Невезучие" стал настоящим хитом французского проката, и даже обогнал ленту "Профессионал" с Жаном Полем Бельмондо по количеству зрителей.
15. В 1991 году вышел американский ремейк фильма "Невезучие" с Мартином Шортом и Дэнни Гловером в главных ролях. А Франсис Вебер был приглашен на съемки в качестве консультанта.
Также, в 2003 году вышел фильм Франсиса Вебера с Жераром Депарьде и Жаном Рено, который у нас также известен под названием "Невезучие". Но на самом деле фильм "Невезучие" (2003) никак не связан оригинальной лентой 1981 года. Более того, в оригинале фильм называется "Tais-toi", что переводится как "Заткнись". Но наши локализаторы, дабы привлечь внимание зрителей, назвали ленту также как и культовую комедию 1981 года.
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Фильм куда круче чем Невезучие.