"Нищебродское быдло и неудачник": Волочкова оскорбила Сергея Лазарева, отказавшегося от совместного с ней фото







Возможно, балерину задело, что с кем-то Лазарев всё-таки сфотографировался - например, с Ф.Киркоровым он сделал несколько совместных снимков. И с Лерой Кудрявцевой. А Волочковой пренебрег.





В результате обиженная Настя снова завела свою шарманку о том, что все ей завидуют, потому что она ого-го, а остальные - нищеброды и быдло.