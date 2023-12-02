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"Нищебродское быдло и неудачник": Волочкова оскорбила Сергея Лазарева, отказавшегося от совместного с ней фото

"Нищебродское быдло и неудачник": Волочкова оскорбила Сергея Лазарева, отказавшегося от совместного с ней фото

Автор:
02 декабря 2023 20:06
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   анастасия волочкова   оскорбление   сергей лазарев   совместное фото   шоу бизнес   
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Балерина не успокоилась, пока не высказала на камеру всё, что думает об артисте.

Анастасия Волочкова неоднократно признавалась в том, что считает себя звездой, а на мнения других людей о ней не обращает внимания. Как выяснилось - обращает, и ещё как. Балерину очень задело поведение Сергея Лазарева, который отказался фотографироваться с ней на красной дорожке премии «Золотой граммофон».


Волочкова подошла к певцу, предложив попозировать вместе, а тот просто извинился и ушёл. Такой реакции балерина не ожидала и выдала "правду-матку" о том, кем считает Лазарева.





Возможно, балерину задело, что с кем-то Лазарев всё-таки сфотографировался - например, с Ф.Киркоровым он сделал несколько совместных снимков. И с Лерой Кудрявцевой. А Волочковой пренебрег.


В результате обиженная Настя снова завела свою шарманку о том, что все ей завидуют, потому что она ого-го, а остальные - нищеброды и быдло.

И хотя некоторые представители шоу-бизнеса осудили поведение Лазарева, интернет-пользователи считают, что, какой бы ни была причина отказа, он на неё имеет право.



Сам же Сергей Лазарев сообщил, что ему было стыдно, но времени фотографироваться со всеми подряд у него не было.


А может, потому что королева шпагатов даже на официальном мероприятии частенько выглядит так, будто уже хорошо поддала?

Источник:

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Метки: Видео   анастасия волочкова   оскорбление   сергей лазарев   совместное фото   шоу бизнес   
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41  комментарий
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25k
ЦСКА 2 часа назад
Опять в этой гламурной псарне, элитные болонки посрались!? Тошнит от них дико!
Опять в этой гламурной псарне, элитные болонки посрались!? Тошнит от них дико!Посмотреть
Опять в этой гламурной псарне, элитные болонки посрались!? Тошнит от них дико!
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9k
Дмитрий 41 секунду назад
В хлам убитая.
Ссылка www.youtube.com
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114k
Z_Павел Юрьевич_V 3 минуты назад
Уж что Сереженька мудачок туповатый, но даже он с этой шмарой фотаться западло посчитал.
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26k
Влад 4 минуты назад
"было стыдно, но времени фотографироваться СО ВСЕМИ ПОДРЯД у него не было" - и макнул её в унитаз второй раз.
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3k
Anners 5 минут назад
Зачем вы ему приписываете какую-то "стыдобу"? Приснилось?
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361
Pasha Panfilov 5 минут назад
Про Волочкову и её телодвижения я еще как-то наслышан, а вот кто такой Сергей Лазарев я даже и не отгадаю... Чет не в теме совсем кароч.
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1k
Vasiliy Полчаса назад
Пацана понять можно, тётка страшновата. Тот случай когда штукатурка только во вред
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361
Pasha Panfilov Vasiliy 4 минуты назад
Да там вроде фотографироваться, а не целоваться.
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1k
БУЛЬБАШ Полчаса назад
Да она в говно
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5k
Григорий 40 минут назад
может эту торговку шпагатом уже усыпить? шмара что то прям верит в силу шпагата!
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361
Pasha Panfilov Григорий 7 минут назад
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160
Александра С 41 минуту назад
Волочкова-Клочкова, ты то хоть читать умеешь?
Почитай, что про твою ....зду пишут, которой ты светишь.
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278
Vladimir Grishin 42 минуты назад
Так она лыка не вяжет! Ещё и амбрэ, наверно...
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
3k
14k
net 49 минут назад
С близкими сфоткался, со всеми остальными нет. Нет настроения. И чего?))) с ума посходили)) точнее одна шпажистка
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23k
Valiko 50 минут назад
эти два юных джентльмена намного солиднее выглядят представителей нашего бомонда
Ссылка www.youtube.com
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8k
Лещ 53 минуты назад
Я бы тоже не стал бы с этой дурой фотографироваться...
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7k
perekrestok 54 минуты назад
Какой же там гадюшник! И этих людей пиарят по ТВ для миллионов зрителей! Хорошо что шоу бизнес и все что про него не смотрю и не читаю. Только тут посмотрел и теперь еще лет 5 не буду на них смотреть.
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17k
a_komolow 54 минуты назад
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10k
Павел 58 минут назад
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11k
Сатанеев 59 минут назад
Кому это вообще интересно
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9k
Роман Час назад
Что за переполох в курятнике? ))
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10k
Борис Карабанов Час назад
Кла-а-а-сс! А про Пугачёву что новенького слышно?
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