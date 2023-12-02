"Нищебродское быдло и неудачник": Волочкова оскорбила Сергея Лазарева, отказавшегося от совместного с ней фото

Балерина не успокоилась, пока не высказала на камеру всё, что думает об артисте.
Анастасия Волочкова неоднократно признавалась в том, что считает себя звездой, а на мнения других людей о ней не обращает внимания. Как выяснилось - обращает, и ещё как. Балерину очень задело поведение Сергея Лазарева, который отказался фотографироваться с ней на красной дорожке премии «Золотой граммофон».
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Волочкова подошла к певцу, предложив попозировать вместе, а тот просто извинился и ушёл. Такой реакции балерина не ожидала и выдала "правду-матку" о том, кем считает Лазарева.
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Возможно, балерину задело, что с кем-то Лазарев всё-таки сфотографировался - например, с Ф.Киркоровым он сделал несколько совместных снимков. И с Лерой Кудрявцевой. А Волочковой пренебрег.
В результате обиженная Настя снова завела свою шарманку о том, что все ей завидуют, потому что она ого-го, а остальные - нищеброды и быдло.
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И хотя некоторые представители шоу-бизнеса осудили поведение Лазарева, интернет-пользователи считают, что, какой бы ни была причина отказа, он на неё имеет право.
Сам же Сергей Лазарев сообщил, что ему было стыдно, но времени фотографироваться со всеми подряд у него не было.
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А может, потому что королева шпагатов даже на официальном мероприятии частенько выглядит так, будто уже хорошо поддала?
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Почитай, что про твою ....зду пишут, которой ты светишь.
О! Я эту тётку недавно в Ашане видел!