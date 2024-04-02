“Что за машина?”: Павел Дуров опубликовал ролик, как он погружается в ванну, и рассмешил пользователей сети

В комментариях русскоязычные пользователи подумали, что видео сгенерировано нейросетью.
Павел Дуров уже давно открестился от россии, заявляя, что он гражданин ОАЭ. Однако, своё прошлое не так просто забыть. Павел Дуров опубликовал к 1 апреля для своих подписчиков в Telegram скриншот, где он вернул стену. Да-да, ту самую, которую пользователи ВК вот уже более 10 лет требуют вернуть.
Первоапрельскую шутку оценили, как правильно, только россияне и жители СНГ. То есть те, кто знаком с ВКонтакте. Как Дуров не пытался бы откреститься от России, именно тут он добился успеха. Россияне - главные подписчики, поклонники и юмористы на страницах Дурова. Совсем недавно миллиардер поделился новым видео, на котором он погружается в ванну со льдом.
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Надо ли говорить, как странно это выглядит. Подписчики тут же решили, что видео сгенерировано ИИ. Виной всему каменное лицо Дурова. Пока Павел погружался в ледяную воду, у него на лице не дрогнул ни один мускул. На видео Павел только моргает. В X (Twitter) пользователи тоже пришли в восторг от ролика Дурова.
Ну и куда же мы без Волочковой?
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То что лёд сверху плавает, совсем не говорит о том что вода в корыте холодная.
Хотя и бабло есть и тело подкачал и волосы пересадил