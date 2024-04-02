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“Что за машина?”: Павел Дуров опубликовал ролик, как он погружается в ванну, и рассмешил пользователей сети

“Что за машина?”: Павел Дуров опубликовал ролик, как он погружается в ванну, и рассмешил пользователей сети

Автор:
02 апреля 2024 18:25
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Сеть   Юмор   дуров   интересное   ролик   фото   шоу бизнес   
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В комментариях русскоязычные пользователи подумали, что видео сгенерировано нейросетью.

Павел Дуров уже давно открестился от россии, заявляя, что он гражданин ОАЭ. Однако, своё прошлое не так просто забыть. Павел Дуров опубликовал к 1 апреля для своих подписчиков в Telegram скриншот, где он вернул стену. Да-да, ту самую, которую пользователи ВК вот уже более 10 лет требуют вернуть.

Первоапрельскую шутку оценили, как правильно, только россияне и жители СНГ. То есть те, кто знаком с ВКонтакте. Как Дуров не пытался бы откреститься от России, именно тут он добился успеха. Россияне - главные подписчики, поклонники и юмористы на страницах Дурова. Совсем недавно миллиардер поделился новым видео, на котором он погружается в ванну со льдом.

Надо ли говорить, как странно это выглядит. Подписчики тут же решили, что видео сгенерировано ИИ. Виной всему каменное лицо Дурова. Пока Павел погружался в ледяную воду, у него на лице не дрогнул ни один мускул. На видео Павел только моргает. В X (Twitter) пользователи тоже пришли в восторг от ролика Дурова.

Ну и куда же мы без Волочковой?


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Метки: Видео   Сеть   Юмор   дуров   интересное   ролик   фото   шоу бизнес   
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8  комментариев
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3k
Rom Час назад
Какой то странный, пластмассовый. Или резиновый. И вообще, как п-е-д-и-к. Потому что нормальный мужик не станет такое видео выкладывать.
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24k
hebpat 5 минут назад
пиписька видать сморщилась
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8k
evenSeven 6 минут назад
Ну, а что он должен был демонстрировать? Дикие оры? Матюги? Думается, что у Паши просто нервы как канаты (а по-другому, наверное, в текущих условиях телеграммом и не порулишь), да и в крещенские морозы прорубь не раз была посещена. А это почувствительнее будет, чем просто ванна со льдом на жаре.
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4k
poбт 21 минуту назад
просто там бутылка
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1k
liveevil 42 минуты назад
Клоун
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42k
Сергей Час назад
Понты это.
То что лёд сверху плавает, совсем не говорит о том что вода в корыте холодная.
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17k
GROMOZEKA Час назад
Судя по тому, что такое выкладывает, до сих пор от комплексов не избавился.
Хотя и бабло есть и тело подкачал и волосы пересадил
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1k
sava Час назад
О! Человек-пафос? )))
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4884 поста (4670 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
352086



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