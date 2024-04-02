“Что за машина?”: Павел Дуров опубликовал ролик, как он погружается в ванну, и рассмешил пользователей сети

Первоапрельскую шутку оценили, как правильно, только россияне и жители СНГ. То есть те, кто знаком с ВКонтакте. Как Дуров не пытался бы откреститься от России, именно тут он добился успеха. Россияне - главные подписчики, поклонники и юмористы на страницах Дурова. Совсем недавно миллиардер поделился новым видео, на котором он погружается в ванну со льдом.