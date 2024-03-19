На что женщины готовы ради красоты: безумные поступки девушек

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Не зря говорят, что женщина и в горящую избу войдёт, и коня на скаку остановит. А ради красоты прекрасные дамы вообще на всё готовы. В посте истории про девушек, которые при любых обстоятельствах хотят быть во всеоружии.
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думаю отлично)) захожу в магаз и сразу вижу как моя красотуля в дилемме, ибо продуктов много, а нести она их не может. опущу всё как я домой все это дотащил. спрашиваю у нее дома уже, мол зачем поперлась в гипсе в магазин та? ответ: ты же мой мужчина, и если я тебя не накормлю, то я должен уйти к другой женщине по ее логике. занавес)
вот пишу это с улыбкой и думаю, страшнее женщины зверя реально нет)) блин, ну я в ней еще тогда сомневался, зачем я в ЗАГСе говорил ДА?))