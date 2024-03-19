FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории из жизни 2134 поста • 784 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Истории из жизни
На что женщины готовы ради красоты: безумные поступки девушек

На что женщины готовы ради красоты: безумные поступки девушек

Автор:
19 марта 2024 17:22
Сообщество : Истории из жизни
Метки: выходки девушек   девушки   женщины   интересно   истории из жизни   поступки   
1394
15

Не зря говорят, что женщина и в горящую избу войдёт, и коня на скаку остановит. А ради красоты прекрасные дамы вообще на всё готовы. В посте истории про девушек, которые при любых обстоятельствах хотят быть во всеоружии.

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории из жизни"
Метки: выходки девушек   девушки   женщины   интересно   истории из жизни   поступки   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
39k
АнтонПолднев 52 минуты назад
Ну "на маник" конечно только "С" больницы...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Александр 3 минуты назад
реальная история с бывшей женой когда не были еще женаты, но уже жили вместе, и да, нам было по 22 года тогда. так вот, пятница, май месяц, она домой пришла с работы раньше меня и умудрилась поскользнуться на ламинате и сломала себе пятку как то. далее слезы, звонок мне, я бегом домой, такси, травмпункт, опять такси и заношу ее домой на руках домой с травмпункта в гипсе, положил на кровать и говорю: пойду костыли тебе искать в аптеках. аптеки не все работают в 20-00, ладно нашел в дежурной аптеке костыли, купил их, прихожу домой, ее нет. звоню ей с вопросом: ты где? ответ: я в магазине (благо он рядом в 100метрах от дома) покупаю продукты на ужин и на выходные нам.
думаю отлично)) захожу в магаз и сразу вижу как моя красотуля в дилемме, ибо продуктов много, а нести она их не может. опущу всё как я домой все это дотащил. спрашиваю у нее дома уже, мол зачем поперлась в гипсе в магазин та? ответ: ты же мой мужчина, и если я тебя не накормлю, то я должен уйти к другой женщине по ее логике. занавес)
вот пишу это с улыбкой и думаю, страшнее женщины зверя реально нет)) блин, ну я в ней еще тогда сомневался, зачем я в ЗАГСе говорил ДА?))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Overkill245 9 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Харон ( Χάρων) 20 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Нестерин Сергей Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

70859



Другие посты автора
Популярное в сообществах
89-летний дед, пропавший после МФЦ, был найден в Беларуси
89-летний дед, пропавший после МФЦ, был найден в Беларуси
"Русский Rolls-Royce" пришёлся "ко двору". Ким Чен Ын обкатал подаренный ему Путиным "Аурус"
"Русский Rolls-Royce" пришёлся "ко двору". Ким Чен Ын обкатал подаренный ему Путиным...
Набирающие популярность в сообществах
Рэй Брэдбери — живая машина времени⁠⁠
Рэй Брэдбери — живая машина времени⁠⁠
В этом году фильму «Афоня» (1975) исполняется 49 лет
В этом году фильму «Афоня» (1975) исполняется 49 лет
Свистопляска, которая закончится не раньше июля
Свистопляска, которая закончится не раньше июля
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 16 марта

Лучшие демотиваторы
Еще чуть-чуть и он продаст тебе арбуз

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#Юмор#автомир#фильм#авто аварии#кот#собака#интересное#Ynews
#животные#интересно#автомобили#машина#аварии#история#забавно#милота#Китай#маразм
#в мире#люди#факты#кино#ДТП#позитив#Автовсячина#улыбнуло#США#дети
Свистопляска, которая закончится не раньше июля Свистопляска, которая закончится не раньше июля Проблемы обыкновенных женщин, о которых не принято говорить Проблемы обыкновенных женщин, о которых не принято говорить Девушки, которые забыли переодеться после спортзала Девушки, которые забыли переодеться после спортзала 15 людей, которые отрастили длинные волосы и не жалеют об этом 15 людей, которые отрастили длинные волосы и не жалеют об этом Уникальная красота женщин со всего мира Уникальная красота женщин со всего мира Чем девушка отличается от женщины в мемах Чем девушка отличается от женщины в мемах

На что жалуетесь?

Вернуться